Revuelta en Irán

Para entender lo que está pasando en Irán, permítanme que comparta con ustedes algunas reflexiones de Nazanín Armanian, profesora iraní que da clases de Ciencias Políticas en la UNED, exiliada desde hace años en España.



Decía Marx que los cambios cuantitativos evolucionan forzando transformaciones cualitativas. Y es justamente eso lo que está sucediendo en Irán, aunque los mulá no salen de su asombro ¿Por qué protesta esta gente si siempre hemos torturado, violado y matado? Ya han matado a decenas de personas, y hay decenas de heridos y cientos de arrestados. Pero la masacre esperada no ha sucedido todavía porque Ebrahim Raisi, actual presidente del régimen iraní, se encontraba en EEUU asistiendo a la Asamblea General de la ONU, y no quería críticas de sus anfitriones.



No solo la participación, sino también el liderazgo absoluto de las mujeres en las protestas, recuerdan al primer desafío de los iraníes al jomeinismo. Esto ocurrió el 8 de marzo de 1979, cuando unas 200.000 mujeres (y muchos hombres) ocuparon las calles de Teherán en protesta por la orden de Jomeini para forzar a las mujeres a llevar el velo, bajo durísimos castigos.



La lucha contra el velo no basta para explicar la dimensión del estallido social. Desde hace un año, las huelgas y manifestaciones de la clase obrera, las clases medias, los ancianos, los estudiantes universitarios, los intelectuales, los ecologistas, las minorías étnicas y las minorías religiosas, han sido imparables a pesar de estar prohibidas. La revolución antiimperialista, antimonárquica y democrática de Irán, sucedida en la frontera de la URSS en 1978, fue abortada por el pacto firmado entre los EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania con la extrema derecha anticomunista chiita, en la isla centroamericana de Guadalupe.



Un Jomeini desconocido para los iraníes fue llevado de Irak a Francia, país de la OTAN, y después de tres meses de una brutal publicidad para convertirle en "líder". Tras esto, fue trasladado a Teherán en un avión de Air France escoltado por los cazas franceses, para instalar el primer régimen de corte fascista después de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo régimen tenía algo especial, el terror lo gestionaban los tribunales de inquisición. De hecho, Raisi fue un juez que firmó la ejecución de miles de presos y presas políticos, principalmente de izquierda.



El régimen de Jomeini persiguió y asesinó a los comunistas; prohibió todos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones feministas y estudiantiles; y acabó con las libertades políticas y sociales. Imponer el velo fue la segunda medida de Jomeini tras tomar el poder. La primera no fue repartir los beneficios del petróleo, sino abolir la Ley de Familia, bajando la edad nupcial de los 18 a los ocho años para las chicas, legalizando así la pedofilia y arrebatando todos los derechos conquistados por las mujeres en un siglo.