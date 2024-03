Ribera considera que sería un "enorme fracaso" si la UE no aprueba la ley de Restauración de la Naturaleza

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado que sería un "enorme fracaso" si la UE no aprueba este lunes la Ley de Restauración de la Naturaleza, que pretende recuperar el 20% de las zonas terrestres y marinas deterioradas en Europa.

"Para la Unión Europea sería un enorme fracaso no tener un compromiso de restauración de la naturaleza. La naturaleza no admite pausas recreo, como el cambio climático no admite pausas recreo", ha afirmado a los medios antes de reunirse con los ministros europeos de Medio Ambiente.

La norma está bloqueada porque Hungría se ha sumado al grupo de miembros que tienen problemas con ella. Los otros gobiernos son Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia.

Ribera califica de "enorme irresponsabilidad" frenar la Agenda Verde

"Parece que Hungría ha cambiado su voto, tenemos que entender por qué lo hacen", ha declarado Alain Maron, responsable de Cambio Climático y Medio Ambiente de Bruselas, que dirigirá la reunión de este lunes.

Según Ribera, sería "una enorme irresponsabilidad" que el bloque "haga caso a esos que reclaman que la agenda verde se frene o vaya hacia atrás". Además, ha añadido que "Europa no se puede permitir el lujo de dejar caer la Agenda Verde, como no se puede permitir el lujo de dejar caer los ecosistemas".

El Parlamento Europeo sacó adelante la Ley para la Restauración de la Naturaleza con unas votaciones ajustadas. Sin embargo, los estados miembros todavía deben adoptarla para que entre en vigor. Su tramitación decayó el viernes pasado por los ocho países que la han bloqueado.

La norma pretende restaurar el 20% de los ecosistemas degradados en Europa para 20230 y el 100% para 2050, incluidas las tierras de cultivo. Con ello, la UE busca asumir el ritmo marcado por los acuerdos sobre biodiversidad de las Naciones Unidas y que todos los países europeos avancen de manera acompasada.

Según Teresa Ribera, la naturaleza no entiende de peleas políticas

En este marco, Ribera ha subrayado que el ciclo de la naturaleza "se desentiende completamente de las pequeñas peleas" que existen entre los diferentes grupos políticos europeos y globales.

"Retardar la acción significa más daño, más coste y más sufrimiento. Sería una enorme irresponsabilidad para los que estamos al frente de las instituciones hoy dejar caer toda la agenda verde europea", ha insistido.

Por su parte, la secretaria de Estado de Medio Ambiente de Hungría, Anikó Raisz, ha defendido la necesidad de flexibilidades para los Estados miembro y recordar que el sector agrario es muy importante, no sólo en Hungría. "Tenemos que ser realistas y tener en cuenta a todos los agentes que pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos", ha apuntado.

Maroin ha abogado por intentar entender por qué Hungría ha decidido cambiar su voto y trabajar en eso. "Todavía es una prioridad para la presidencia belga tener éxito en este expediente y haremos todo lo posible para conseguirlo", ha concluido.