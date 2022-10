Rishi Sunak: de Goldman Sachs y fondos de inversión al gobierno

Rishi Sunak es el político de origen indio que gobernará el imperio. Su origen indio es lo que destacan hoy los titulares. Este hijo de familia de inmigrantes trabajó de camarero en un restaurante y ahora será primer ministro. Bonito, ¿verdad? Pues bien, Rishi Sunak ha sido uno de los que apoyó el Brexit y lo hizo, según él, justamente para cambiar las reglas de inmigración. Dijo durante la campaña por el Brexit que Reino Unido debería tener control de sus fronteras para no tener que lidiar con la inmigración ilegal y que la inmigración que le beneficiaría al país es la "inmigración apropiada". Aseguraba que su familia lo hizo todo bien y es así cómo debería funcionar.

En su familia eran súbditos indios del imperio británico en el Oriente africano, lugar al que llegaron los indios sobre finales del siglo XIX cuando los británicos empezaron a construir ferrocarriles en sus colonias africanas. Los indios jugaron un papel clave en la economía de las colonias, por eso sus relaciones con los nacionalistas de África no han tomado un buen camino, por decirlo de forma suave. En Tanzania, por ejemplo, los han ido expulsando de cargos clave; en Uganda el tirano Idi Amin dijo haber soñado con que Alá le sugirió echar a los asiáticos (indios incluidos) del país.

De los países de África los indios solían salir para la metrópoli, en lugar de regresar a la India, y así es como ha terminado la familia de Sunak en Inglaterra.

Mientras en Reino Unido se analizan las prospecciones políticas de Sunak, en el Sur de Asia se preguntan: ¿de qué casta es su familia? No hay certezas sobre esto. Vivieron en Reino Unido y Sunak nació, creció y estudió en un país donde el sistema de castas no existe. Aún así, periodistas de la India sugieren que podría tratarse de los Ksatriyas, una casta influyente de la que salieron políticos como el ex primer ministro de la India, Manmoah Singh, guerreros, empresarios y hasta actores famosos de Bollywood.

Su familia posee una fortuna estimada en 730.000.000 de libras, el doble de la del príncipe Carlos, nada más ni nada menos.

De la clase trabajadora, por cierto, habló hace unos años en un video que se volvió viral. Dijo que tenía amigos aristócratas, amigos de clase alta, amigos de clase trabajadora... Luego se apresuró a corregir, y matizó: "de clase trabajadora no". Años después se lamentaba haberlo dicho, aunque en el fondo, ¿Qué hay de malo en ese reconocimiento? Puede no tener amigos de clase trabajadora, al igual que nosotros no tenemos amigos multimillonarios, oligarcas, (nadie tiene, ¿no?) etc. De hecho, atendiendo a su biografía, ya resulta evidente que no se movía entre las clases trabajadoras, precisamente.

Estudió en un colegio privado, luego fue a la Universidad de Oxford y después realizó una maestría en EE.UU., en la Universidad de Stanford. Fue en Stanford donde conoció a su pareja, Akshata Murthy, quien es, casualidades de la vida, hija del multimillonario indio Narayana Murthy, cofundador del gigante informático Infosys, apodado como "padre del sector informático de la India" por CNBC y Time.

Su pareja tiene un historial con la Hacienda británica llamativo. Se reveló hace unos años que no pagaba impuestos en Reino Unido sobre lo que ganaba en el extranjero. Cuando la información se hizo pública, inmediatamente anunció que los comenzaría a pagar para aliviar la presión política sobre su esposo. Después de esto, la oposición cuestionó al propio Sunak por un eventual uso de paraísos fiscales. Incluso el diario The Independent llegó a publicar un informe que afirmaba que Sunak se beneficiaba de fideicomisos de paraísos fiscales en las islas Caimán y en las Islas Vírgenes Británicas, pero Sunak no lo reconoció.

A principios de los años 2000 trabajó de analista en Goldman Sachs. Luego fue socio en dos fondos de inversiones, para después fundar uno con su mujer. También fue director del fondo Catamarán Ventures (que es inversor de Reddit o Space X, la empresa de turismo espacial de Elon Musk).

Fue socio fundador de Theleme Partners, uno de los inversionistas más importantes en Moderna, la farmacéutica que elaboró una de las vacunas más solicitadas contra el COVID. Y si bien dejó su trabajo en ese fondo hace aproximadamente 10 años, en plena pandemia en los medios británicos surgieron sospechas acerca de su posible participación en la compañía, la cual está registrada en las Islas Caimán y no hace pública la información sobre sus integrantes.



Las dudas sobre sus vínculos con Theleme surgieron en el momento en el que trascendió que Sunak era beneficiario de un fideicomiso en un paraíso fiscal. Luego salió la noticia sobre el ensayo exitoso de la vacuna Moderna, y el secretario de salud de Reino Unido anunció que el gobierno ya había logrado una compra anticipada de 5 millones de dosis. Ahí los medios británicos ataron cabos, aunque hasta el momento no hay prueba fidedigna de que siguiera trabajando para ellos.

Theleme Partners tiene 500 millones de dólares invertidos en Moderna, según información de The Guardian. Este mismo medio apunta que el fondo invirtió en la farmacéutica años antes de que esta empezara a cotizar en Bolsa, con lo cual, cuando en 2020 el precio de sus acciones se disparó a la espera de la vacuna, ya nos podemos imaginar el tamaño de los beneficios.



Cabe preguntarse: ¿Cuál sería ahora su programa mínimo? Parece que, puesto que fue la agenda económica la que acabó tanto con Truss, como con Johnson, tendrá que dedicarle una especial atención a la economía, probablemente más que a la política exterior.

A la política exterior en este rato, o al menos al asunto de la política exterior que para Londres parece ser prioritario, se dedicará Boris Johnson, que según informes de Financial Times se encargará de hacer lobby para un mayor apoyo a Ucrania en países occidentales.