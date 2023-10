Rufián insiste en el referéndum como solución al Procés, aunque admite "otras soluciones"

Negociar "casi semana a semana". Es el ritmo del que habla Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en relación a los diálogos que su formación está manteniendo con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez. "Nuestros votos se sudan", ha advertido. Aunque no ha detallado los pormenores de la negociación, Rufián sí ha dividido las pretensiones de Esquerra tres carpetas: desjudicialización del Procés; solución al conflicto político y cuestiones económicas y sociales, con la cesión de Rodalies como prioridad.

La vía que plantea ERC para solucionar el conflicto político en Catalunya es clara: votar en referéndum. Lo ha puntualizado Rufián tras su reunión con Pedro Sánchez. Sin embargo, el portavoz reconoce que "existen otras soluciones" y que eso es lo que tendrá que ir negociándose en futuras ediciones de la mesa de diálogo. Precisamente es la continuidad de esos espacios de negociación entre el Gobierno de España y la Generalitat uno de los puntos clave de la negociación. Eso sí, ERC, tal y como ha confirmado, "solo negocia por la investidura", descartando acuerdos de más largo alcance.

Rufián también ha querido poner en valor la desjudicialización del Procés y, por tanto, el éxito en la aplicación de los aspectos que se acordaron en el documento que firmaron ERC y PSOE con motivo de la anterior investidura, en 2020. "Hace cuatro años", ha deslizado, "era una quimera hablar de amnistía, ahora no; es posible que dentro de un tiempo tampoco lo sea hablar de referéndum".

El político catalán también ha puesto en valor la llamada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, que se ha producido durante la mañana. "Es normal que dos líderes de dos partidos históricos mantengan el contacto", ha zanjado. En paralelo, ha asegurado, en referencia a la propuesta de amnistía de Sumar, "que ERC no necesita ningún tipo de intermediario para negociar con el PSOE".

Coalición Canaria habla de mantener "los puentes"

También se han reunido con Sánchez Alberto Catalán, diputado de Unión del Pueblo Navarro, y Cristina Valido, de Coalición Canaria. Con el primero, pocas dudas. Su "no" a Sánchez está asegurado. Más abierto está el partido con los canarios. Valido considera prácticamente ciencia ficción un voto favorable, pero mantiene una rendija abierta para una posible abstención.

Tal y como adelantó Público, para CC era imprescindible que el Gobierno transfiriera los fondos pendientes de los Presupuestos Generales de 2023, algo que, según Valido, terminará de llevarse a cabo "durante el próximo mes". Su abstención —que perdió importancia una vez Junts aseguró que solo valoraba votar "sí" o "no" a Sánchez— dependerá, en cualquier caso, de que el PSOE acepte la agenda canaria.

La formación, sin embargo, también valoraría muy positivamente que el Gobierno diera pasos hacia la creación de "un mando único" para que Canarias pueda tratar los asuntos migratorios con más facilidad.

Al final de la mañana, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha valorado el resultado de las reuniones. Como sucediera los días anteriores, el dirigente socialista ha evitado entrar en detalles. "Con UPN no hay posibilidad de acuerdo, no deja de tener los mismos planteamientos que el PP. Dicen no a cualquier cosa que provenga de Pedro Sánchez y el PSOE", ha afirmado.

Sobre CC, López ha destacado que están estudiando esa "agenda canaria" para ver las posibilidades de acercamiento. Respecto al encuentro con Rufián, el portavoz socialista se ha referido, también, a la llamada de Sánchez y Junqueras, donde el líder de ERC ha puesto encima de la mesa su voluntad de "seguir avanzando". López ha señalado que no le consta que se vaya a producir una llamada similar a Carles Puigdemont.

López ha sido de nuevo preguntado por la exigencia de un referéndum en Catalunya, que sigue dentro de las propuestas de ERC. "Por caminos que lleven a división o ruptura no vamos a transitar los socialistas", ha contestado.