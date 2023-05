Safia El Aaddam, impulsora de 'Te cedo mi voto': "Esperemos que deje de ser necesario y se elimine la Ley de Extranjería"

Safia El Aaddam -trabajadora social y activista antirracista- nació en Tarragona, sus padres son de Marruecos y, pese a tener 27 años, estas serán las primeras elecciones en las que tendrá derecho voto. Y es que aunque ha nacido en España no se le ha reconocido la nacionalidad hasta ahora, mientras tanto su familia aún sigue a la espera.

Sin embargo, Safia ya pudo elegir candidato en anteriores elecciones gracias a su propia campaña Votar es un privilegio: Te cedo mi voto. Con esta iniciativa, impulsada en las redes sociales, voluntarios abstencionistas deciden ceder su voto y acudir a las urnas con la papeleta elegida por aquellos migrantes o hijos de migrantes que no tienen derecho a votar.



Este año por fin podrá votar en las elecciones. ¿Cómo ha sido su experiencia personal hasta poder conseguir la nacionalidad?

Ha sido una larga espera, una experiencia bastante negativa y decepcionante con el sistema. Desde el primer momento, pese haber nacido aquí, tienes que hacer una serie de burocracias, trámites costosos, tienes que exponerte a que te denieguen la nacionalidad española pese a haber nacido en España, etc.

Sufres la negación de muchos derechos pese a haber nacido aquí. A mí, por ejemplo, se me ha negado el derecho a voto, el derecho a ser funcionaria o viajar tranquilamente sin tener que hacer visados más caros.

¿Cómo explicaría qué es lo que se siente al no poder ejercer el derecho a voto en el país en el que uno ha nacido?

Sientes mucha impotencia y rabia porque no puedes decidir y no sientes que se dirijan a ti. Esa rabia de querer cambiar las cosas y no poder, no puedes ni votar ni ser votada en el país en el que has nacido o en el que has decidido vivir. Un país que es tuyo como el de cualquier otra persona que vive en España.

¿Cómo surge la idea de 'Te cedo mi voto'?

Surgió cuando llegaron las elecciones generales y yo me encontré con que no podía votar. Entonces decidí denunciar la situación de los hijos de migrantes respecto a la nacionalidad española, la forma en la que heredamos la condición de persona migrante. Nosotros no adquirimos la nacionalidad automáticamente, sino que necesitamos seguir una serie de trámites más costosos y difíciles.



Además, a mí me solían invitar a programas para hablar del voto migrante, cuando yo no soy migrante. Al final, denunciando todo ello por redes sociales, conecté con miles de personas que estaban en mi situación y me llegaron mensajes de gente dispuesta a cederme el voto.

En ese momento nació la idea, si alguien podía cederme el voto a mí también podrían cedérselo a otras personas migrantes o hijos de migrantes que quisieran votar. Desde ese momento, montamos la campaña que lleva funcionando desde las elecciones de abril de 2019 hasta hoy.

¿Cómo ha sido la respuesta a la campaña? ¿Ha tenido éxito?

La verdad es que sí, siempre ha tenido muy buena acogida. Se anima muchísima gente a ceder el voto y también a solicitarlo y denunciar la situación.

"Hay gente que ha solicitado la nacionalidad española desde hace años y no tiene la resolución ni la nacionalidad"

Esperemos que algún día no sea necesario y se elimine la Ley de Extranjería, se facilite el acceso a la nacionalidad y se resuelvan los cientos de miles de expedientes que están sin resolver, porque hay gente que ha solicitado la nacionalidad española desde hace años y no tiene la resolución ni la nacionalidad. Entonces, están en el limbo.

¿Qué testimonios le hacen llegar por redes sociales por parte de todas esas personas que han podido ejercer su voto gracias a su iniciativa?

Me llegan testimonios, por ejemplo, de personas que nunca han votado en su país de origen porque su país era una dictadura y al venir aquí se han encontrado con la dictadura del racismo e institucional y que tampoco podían votar.

También personas que llevaban 30 o 40 años aquí y nunca habían podido ejercer su derecho a voto o personas nacidas aquí en España que con 30 años todavía no tienen resuelta la nacionalidad. Otros muchos son jóvenes que acaban de cumplir los 18 años, que con toda la ilusión del mundo querían votar y como no se les resuelve la nacionalidad tampoco podían hacerlo.

Me imagino que también habrán tenido que hacer frente a la xenofobia, racismo, discursos de extrema derecha...

Sí, claro, nos llegan comentarios racistas, amenazas de todo tipo. Me pasa cuando activo la campaña, no sé a qué tienen miedo porque algo les hace reaccionar de esta manera. Me parece que les gusta que estemos calladitas y cuando nuestra voz también se puede reflejar en las urnas como que les tiembla algo, el privilegio puede ser.

¿Cómo ve el panorama en España respecto a la migración? ¿Se han dado avances?

"Seguimos como en los años 80, todos los políticos son blancos y muchas personas migrantes no pueden votar"

Mientras siga la Ley de Extranjería y en la política no se refleje la realidad migratoria y la diversidad que hay en este país, no habrá ningún avance. Seguimos como en los años 80, todos los políticos son blancos y muchas personas migrantes no pueden votar ni presentarse a elecciones. También siguen ocurriendo tragedias en las fronteras, una situación incluso peor que antes, por lo que no nos dejan avanzar en lo que respecta a la cuestión política.

Sí es verdad que quizás en cuestión de concienciación, a nivel de personas migrantes, veo una mayor organización, en eso sí que veo que como comunidad hemos avanzado. Y como las nuevas generaciones no nos vamos a callar, hay un gran muro que tendremos que derribar en algún momento.