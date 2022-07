Sánchez activa al PSOE en modo máquina de guerra electoral: "Toca meter una marcha más"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha realizado un discurso muy ideológico y político en la apertura del Comité Federal que celebra su partido este sábado en Ferraz. Este órgano de dirección tendrá que ratificar los cambios internos realizados por el líder del Ejecutivo y que han sido anunciados a lo largo de esta semana. Sánchez ha optado por no detenerse prácticamente nada en este asunto públicamente. En cambio, ha querido activar a los socialistas en clave ya electoral de cara a 2023: "Toca meter una marcha más", ha afirmado.

La única referencia a las salidas de Adriana Lastra, Héctor Gómez y Felipe Sicilia ha sido para agradecerles su labor y "el que van a seguir desempeñando" dentro del partido. A su vez, ha dado la bienvenida, y también agradecido, a los cargos que asumen nueva responsabilidad. "para seguir protegiendo a las clases medias trabajadoras". "Lo tenemos que hacer para que España siga avanzando", ha añadido el presidente al mencionar a Pilar Alegría, Patxi López, María Jesús Montero y también a Miquel Iceta, Iván Fernández y Juan Francisco Serrano, con nuevas funciones en la Ejecutiva.

El Comité Federal de este sábado debe aprobar el calendario de primarias para elegir candidaturas socialistas a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. "Se tratan de unas elecciones muy importantes. Desde este momento el PSOE tiene una prioridad clara: ganar las elecciones. Tenemos ganas de ganar, sabemos hacerlo, somos el partido que más lo ha hecho, lo hicimos en 2019 y lo vamos a volver a hacer en 2023", ha afirmado.

El presidente ha apuntado a los retos que debe afrontar el PSOE para los próximos meses aparte de las elecciones. El primero de ellos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. También el "final de la guerra en Ucrania" y la solución a "un problema global pero también local" como la inflación. y la presidencia española de la UE. "Todos ellos los vamos a abordar como las otras crisis", ha destacado.

Discurso contra el cambio climático

Sánchez ha dedicado gran parte de sus primeros minutos en la intervención realizada en abierto a la emergencia climática y la crisis energética. Se ha detenido en los incendios que asolan a nuestro país y en diferentes testimonios que se ha encontrado en las visitas realizadas esta pasada semana. En este punto ha arremetido contra la derecha y el negacionismo climático. "Hay quien critica que diga el cambio climático mata. ¿Por qué continúan negando la realidad?", ha afirmado el líder socialista.

El secretario general del PSOE ha realizad en este sentido una "llamada a la acción" porque "no hay tiempo que perder" y "la emergencia se acelera". Al respecto ha destacado que no debe haber "excusas" para aparcar la transición ecológica. "Es ahora o nunca". "No vamos a a esperar sentados a que los problemas se resuelvan solos como hicieron otros", ha añadido. Esa llamada a la acción, ha continuado Sánchez, significa que el Gobierno despliegue recursos y se refuerce lo público.

"No hay que caer en viejos trampantojos como la vuelta a la energía nuclear", ha destacado en otro momento de su intervención. Y ha defendido aquí que España tiene todo lo necesario para liderar la "revolución industrial verde". "La transición ecológica es una gran oportunidad. Para el crecimiento económico, para exportaciones y para crear empleo y cohesionar".

Una respuesta socialdemócrata

Como ya hiciera en el reciente debate del estado de la nación, Sánchez ha querido contraponer el modelo socialdemócrata para salir de la crisis con las medidas neoliberales tomadas en el pasado por el PP.

