El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó que conoció la misma mañana de este lunes la decisión de Pablo Iglesias de abandonar la vicepresidencia segunda del Gobierno para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que en los próximos días tomará la decisión "sobre los cambios en el Gobierno", dijo.

Sánchez deseo "suerte" a Iglesias, aunque deseó más al candidato socialista Ángel Gabilondo, y agradeció la labor realizada por el vicepresidente segundo en el Ejecutivo. En cuanto a que Yolanda Díaz sea la sustituta de Iglesias en el Ejecutivo, en un primera respuesta se limitó a afirmar que tiene "la mejor opinión" de la ministra de Trabajo.

Pero, más adelante, Sánchez no dejo dudas a que respeta lo acordado con Unidas Podemos respecto a la formación del Ejecutivo y que la ministra de Trabajo será el relevo: "Díaz cuenta con todo mi apoyo. Es una ministra que está haciendo un extraordinario trabajo. Yo cumplo con los acuerdos del acuerdo de coalición. En el reparto hay una vicepresidencia segunda que representa Unidas Podemos. En eso no va a haber ningún tipo de problema. Va a haber continuidad, como no puede ser de otra forma", afirmó.

Hay que recordar que Unidas Podemos pactó cuál sería su presencia en el Gobierno y que sería este partido el que tomaría la decisión de qué personas estarían al frente de cada área, aunque con el compromiso de pactar los nombres designados con el PSOE.

En el PSOE causó sorpresa la decisión de iglesias, pero no cree que ponga en cuestión el Gobierno de coalición

Sánchez no avanzó más ni sobre quién ocupará la cartera de Yolanda Díaz, si ella sigue asumiendo esta competencia en la propia Vicepresidencia o si habrá un ministerio concreto de la Agenda 2030 que llevaba iglesias, como apuntó el líder de Unidas Podemos señalando a Ione Belarra, actual Secretaria de Estado, para ocuparla.

En el PSOE causó sorpresa la decisión de Pablo iglesias, pero no se cree que en modo alguno ponga en cuestión la estabilidad del Gobierno ni la continuidad de la legislatura, pase lo que pase en las elecciones de la Comunidad de Madrid.