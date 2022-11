Sánchez defiende junto a Costa el "socialismo ibérico" frente al negacionismo climático de la ultraderecha

La segunda jornada del XXVI Congreso de la Internacional Socialista ha dejado una nueva imagen de alianza entre España y Portugal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, han participado juntos en un ágora de debate llamado "Política energética europea. El caso de la península ibérica". En él, el líder del Ejecutivo, proclamado este viernes como nuevo presidente de la IS, ha defendido el papel de ambos países en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías verdes y transición ecológica.

En el acto público, que ha sido presentado por la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Sánchez ha criticado que en nuestro país "tenemos una ultraderecha que no cree en el cambio climático y una derecha que dice que sí existe pero no actúa". En este sentido, ha revindicado el que ha denominado como "socialismo ibérico" y su agilidad para buscar soluciones a las crisis globales que trascienden más allá de las fronteras de la Península Ibérica.

Además, ambos mandatarios han destacado su apuesta por ser, conjuntamente, una potencia exportadora de hidrógeno verde tras el acuerdo logrado con Francia para el nuevo corredor energético llamado BarMar. Aquí el presidente ha hablado del concepto de "utopía ibérica" para referirse a esta oportunidad. "Es una apuesta ganadora para España y Portugal. El que podamos convertirnos la Península Ibérica en esa potencia exportadora, por primera, vez, es algo por lo que merece la pena trabaja", ha afirmado Sánchez.

El líder del Ejecutivo se ha mostrado satisfecho porque en la conversación pública se haya empezado a usar el término "ibérico", algo que no pasaba antes. Y que se asocie a "solución". En este sentido ha defendido la "solución ibérica" arrancada hace unos meses por ambos países en Bruselas para "la intervención en un mercado que no funciona" respecto a los precios de la energía. Esta solución, según el presidente, representa también de forma indirecta "el compromiso de lo público, de los gobiernos, por poner la economía al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía".

Por su parte, Costa, ha defendido la importancia y el papel de las energías renovables, un ámbito donde su país es pionero. "Tenemos que aprovechar las oportunidades. Portugal y España tienen en conjunto las mayores reservas europeas de litio", ha destacado el mandatario portugués. "Es una enorme oportunidad de cooperación internacional. Esos recursos son una oportunidad de desarrollo, justo y global", ha añadido.

La jornada de este sábado en el Congreso de la IS se completa don otros dos foros de debate. El primero se denomina "Cambio climático: desafío global", presentado por el diputado del Parlamento Europeo Nicolás González. Debatirán la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el presidente saliente de la Internacional Socialista, Yorgos Papandréu; y el viceministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Qian Hongshan.

El segundo tiene el título de "Trabajo decente, crecimiento y desarrollo" y estará moderada por el vocal adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, Juan Francisco Serrano. Debaten las diputadas socialistas del Parlamento Europeo, Lina Gálvez y Alicia Homs, y el secretario general de la IUSY, Bruno Gonçales. Este domingo será el cierre del Congreso, con un discurso final de Sánchez.