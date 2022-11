Pedro Sánchez ya es el presidente de la Internacional Socialista

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya está oficialmente al frente de la Internacional Socialista (IS). Este viernes se ha inaugurado el XXVI Congreso de esta plataforma en el Recinto Ferial de Ifema en Madrid. El líder del Ejecutivo ha sido proclamado "por aclamación" presidente de la IS al no concurrir ninguna candidatura más. Su discurso más relevante tendrá lugar este domingo, pero Sánchez ha pronunciado ya unas palabras esta jornada para dar inicio a las diferentes sesiones.

El líder socialista sustituye al griego Yorgos Papandreu, quien ha pronunciado un discurso de despedida. También se renueva la secretaría general, que será para Benedicta Lasi, de Ghana. "El destino de las naciones no está escrito de antemano, siempre es posible avanzar y los avances siempre vienen de la mano de la socialdemocracia, el laborismo y el socialismo democrático", ha proclamado Sánchez. Para el presidente, los socialistas tienen que "actuar", rebelándose contra la resignación, combatiendo la creencia conservadora de que las cosas no se pueden cambiar y tomar medidas que mejoren la vida de las personas de manera real.

Sánchez ha hecho una defensa de las políticas de su Gobierno de coalición, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o los impuestos a las grandes empresas energéticas, entra otras. El presidente quiere que la IS sea una "gran plataforma ideológica del movimiento progresista internacional". "Hemos vivido tiempos difíciles para la socialdemocracia", ha reconocido Sánchez. Pero considera que ahora el socialismo está "más vivo que nunca" y es "más necesario que nunca" ante el fracaso del dogma neoliberal con la irrupción de la pandemia.

Para el líder del Ejecutivo, es el momento, por tanto, de reivindicar la socialdemocracia. "Es el momento de confrontar nuestros valores con las exigencia del presente y formular propuestas tangibles que ayuden a mejorar el planeta en las próximas décadas", ha destacado. En el Día Internacional contra la violencia de género ha querido apelar a los hombres para que se impliquen. Y ha defendido que trabajará dentro de la IS para que haya paridad real y efectiva entre hombres y mujeres.

El presidente del Gobierno se convierte en el primer español en presidir esta organización, que agrupa en la actualidad a 132 partidos políticos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo con el objetivo de "consolidar" este tipo de políticas. Uno de sus objetivos será impulsar la transición ecológica a nivel global, un asunto en el que ha puesto mucho énfasis desde el comienzo de la legislatura. "Tenemos que situar la emergencia climática en el centro de desde una perspectiva de inclusión", ha afirmado este viernes.

Las sesiones de debate internas de este fin de semana están agrupadas en cinco áreas: la paz y la democracia; la igualdad entre hombres y mujeres; el cambio climático; una economía justa e inclusiva así como el fortalecimiento de los derechos laborales y los derechos digitales. Además habrá sesiones específicas en abierto donde participarán varios ministros del Gobierno y otros dirigentes internacionales. Sánchez quiere dar un impulso a una organización que han liderado históricos políticos como el alemán Wilyy Brandt o el actual secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.