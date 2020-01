El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General del Estado: "Tiene un currículo impecable", aseguró en rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición.

La trayectoria de Delgado es justificación suficiente para el presidente para explicar su nombramiento, pese al revuelo que ha suscitado. De hecho, frente a las críticas de ha desatado en la oposición afirmó que lo que están intentando es bloquear la Justicia.

El presidente realizó esta defensa en una serie de halagos hacia la exministra: "Es cierto que ha sido miembro del Consejo de Ministros, entró como independiente y vuelve a la carrera fiscal que ha desempeñado en los últimos años. Está fuera de dudas. Me gustaría que la oposición criticara esta propuesta por los hechos, no por los supuestos", insistió.

En este sentido, recogió las palabras de Iglesias durante la investidura cuando le pidió "firmeza democrática" ante las derechas cuando afirmó: "Nos atacarán por lo que somos, no por lo que hacemos". "Este gobierno no va a tener 100 días de gracia. Nos gustaria q nos juzgasen por los hechos, pero parece que nos juzgan por los prejuicios. Pero eso no nos va a parar", aseguró ahora el presidente.

Sánchez: "PP, Cs y Vox están en contra de todos y cada uno de los nombramientos"

Además, hizo énfasis en que la propuesta fue aprobada por todo el Gobierno de coalición y no solo por el PSOE. Es decir, que los ministros de Unidas Podemos también apoyó el nombramiento. Y consideró que PP, Vox y Ciudadanos "están en contra de todos y cada uno de los nombramientos" del Ejecutivo y no sólo en contra de Delgado.

También aprovechó para pedir a la oposición que permitiera desbloquear órganos como el Consejo General del Poder Judicial y que hiciera una "oposición constructiva" y "de sentido de Estado".

"Torra sigue siendo presidente de la Generalitat"

Sánchez también confirmó que tiene la intención de reunirse con Quim Torra "cuanto antes": "Sigue siendo presidente de la Generalitat de Catalunya (...) Nuestros gabinetes están coordinando la reunión. La noticia extraordinaria sería que no nos reuniéramos".

El presidente del Gobierno asumió así con normalidad el encuentro para "resituar la crisis catalana de donde nunca debió salir". "Estoy encantado de verme para poner en marcha el diálogo, aliviar la carga de trabajo y ponerlo en marcha. Tenemos la voluntad y determinación absoluta de poner en marcha el diálogo, y devolver a la política una crisis política", explicó ante las preguntas de los periodistas.

La reunión, sin embargo, aún no se sabe si será en Madrid o en Barcelona. Tampoco se ha dado ninguna fecha aproximada.

Sánchez compareció desde la Moncloa tras el primer Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la revalorización de las pensiones. Ha sido la primera rueda de prensa en la que permite más de dos preguntas a los medios de comunicación desde las elecciones del 10-N.