Sánchez defiende la estrategia de Francia y Alemania: "Estamos a favor de que se hable con Putin"

"Estamos a favor de que se hable con Putin". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado así de contundente desde Bruselas al ser preguntado sobre si defiende la estrategia mostrada por países como Alemania o Francia a la hora de tener interlocución con el mandatario ruso para intentar frenar la guerra en Ucrania. "Tenemos que ser duros y contundentes en la respuesta y tenemos que contar con una vía diplomática abierta para lograr cesar las hostilidades en Ucrania y conseguir un alto al fuego", ha expresado en una rueda de prensa al finalizar el Consejo Europeo extraordinario que comenzó este lunes.

Para el líder del Ejecutivo, Putin "debe ser consciente" de que las sanciones no van a terminar "hasta que no salga el último soldado ruso de Ucrania". "Me reconozco tanto en Francia como Alemania, les dije que continuaran hablando, cuando se produzcan conversaciones de paz, España tiene que estar sentada a la mesa", ha añadido Sánchez al respecto.

El presidente ha destacado que a la ciudadanía europea se le están pidiendo esfuerzos debido al coste de la vida y de la energía. "Estamos planteando una respuesta contundente pero Europa no abandona la vía de la diplomacia", ha insistido. Sánchez ha reconocido que esa posición "no es unánime" dentro de la UE. "Hay países que no están de acuerdo con esta estrategia", ha afirmado.

Para el presidente del Gobierno, "a la hora de contrarrestar las narrativas de desinformación en otros países, es importante que vean que Europa es un actor que quiere y busca la paz". "Todas las guerras cuentan con una vía diplomática que no se tiene que cerrar", ha añadido.

Además, Sánchez ha sido claro respecto a la posibilidad de que las medidas sobre el decreto anticrisis puedan alargarse más allá del 30 de junio. Es una posición que, como publicó este medio, había sido defendida por Podemos. "Nos abrimos a que se pueda prorrogar el decreto", ha afirmado, en la línea de lo ya adelantado en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros de este martes.

Defensa de la OTAN frente a posturas "testimoniales"

Por otro lado, Sánchez ha tenido también que responder preguntas sobre la cumbre de la OTAN en un contexto de diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos que se han vuelto a visibilizar esta semana. "Respeto las posturas testimoniales. Porque además algunas vienen de lejos. De cuando éramos pequeños. En el 82 yo tenía 10 años. Y ya había partidos que se manifestaban anti Otan. Pero ha pasado mucho tiempo. Mi responsabilidad como presidente es garantizar la seguridad de mi país", ha destacado.

"La seguridad se consolida con la pertenencia a la UE y la OTAN. Esto lo saben desde Finlandia hasta Portugal. Y gente de derechas e izquierdas. Es un acierto formar parte de la OTAN", ha añadido. En todo caso, ha minimizado la importancia de estas posiciones y considera que no van a afectar al desarrollo de la cumbre.