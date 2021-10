Sánchez dice que el rey Juan Carlos debería dar explicaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó que el rey Juan Carlos debería dar explicaciones a los ciudadanos españoles sobre su situación, "porque son informaciones perturbadoras que socaban a las instituciones", afirmó.

Sánchez, en una entrevista en La Sexta, aseguró que, desde su Gobierno, no se ha dado ningún trato de favoritismo al monarca emérito. "Y empeño mi palabra" aseguró, descartando cualquier intervención en la decisión de la Fiscalía de archivar las causas que estaba investigando o en las actuaciones de la Agencia Tributaria. El presidente de Gobierno lo que sí dijo es desconocer si el rey emérito va a regresar en breve a España.

Por otra parte, Sánchez dijo que confía que en "los próximos días" se pueda alcanzar también un acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras haberse logrado en tan solo 24 horas un acuerdo en el resto de órganos institucionales.

Sánchez agradeció al PP su cambio de actitud, pero dijo que no se entendería que no completara. Eso sí, descartó el cambio del sistema de elección de los jueces y pidió al PP que respete el actual. Y lo explicó: "El PP ha presentado ya dos iniciativas parlamentarias ante las Cortes Generales para cambiar el sistema de elección y ha perdido, se ha quedado en minoría. Es importante saber perder, saber que se está en minoría y que no tiene mayoría para secundar sus planteamientos de renovación. Tiene que ser consciente de ello y propiciar el desbloqueo de un órgano muy importante para el funcionamiento de nuestra democracia".

Sánchez mantiene su compromiso de que al final de año se pagará un precio por la luz similar a 2018

En cuanto a la situación del precio de la energía, Sánchez mantuvo su compromiso de que en 2021 se pagará un precio similar en el recibo de la luz de 2018 descontando la inflacción. "Lo vamos a cumplir y lo vamos a cumplir con las medidas que hemos tomado, pero también otras medidas que podamos tomar. Los españoles, cuando llegue el mes de diciembre, verán en su factura que los impuestos de ese recibo habrán bajado en un 61% y que los costes fijos se habrán reducido en su factura en un 50%", aseguró.

Y, además, agradeció el apoyo del PNV para que el real decreto fuese aprobado en el Congreso y garantizó que a las eléctricas que planteen contratos que no tengan sobrebeneficios no se les aplicar esta nueva normativa.