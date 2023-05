Sánchez exprimirá la campaña electoral con más anuncios del Gobierno aunque incomoden a Unidas Podemos

A prácticamente anuncio por acto del PSOE o aparición pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado estos últimos días un auténtico carrusel de nuevas medidas que el Consejo de Ministros debe aprobar. La intención es seguir con la misma estrategia durante la campaña electoral del 28M, algo que no termina de convencer a sus socios de Unidas Podemos.

Especialmente prolífico en noticias ha sido este fin de semana. El viernes, en un acto en Alacant, anunció la inversión de 560 millones de euros para reforzar la enseñanza de programación informática y robótica en primaria y secundaria. El sábado, en Murcia, turno para la financiación del 50% del Interrail europeo para jóvenes y otros descuentos en transportes.

La batería de medidas culminó este domingo en Santa Cruz de Tenerife. Allí anunció la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años. Una medida que, más allá de las formas, ha sido criticada con dureza por su contenido desde UP.

"Esto es una medida de Ana Patricia Botín Botín, del Banco Santander, que ha planteado el PP, que agrada a Vox y que ha fracasado en el Reino Unido. Medidas como esta provocaron en su día la burbuja inmobiliaria. Cuando Podemos no lidera las propuestas en materia de vivienda, las propuestas son contrarias al interés general", advirtieron en la formación morada este lunes.

En lo que a vivienda se refiere, desde el PSOE se han activado durante estas últimas semanas tras el desbloqueo y aprobación de una ley de vivienda que se ha demorado casi hasta el final de la legislatura. Socialistas y morados se disputan ahora este asunto como revulsivo electoral, algo que la formación que lidera Ione Belarra lleva tiempo reclamando.

Como informó Público, Sánchez estaba ultimando todavía más medidas en esta materia tras los tres anuncios consecutivos realizados a finales de abril. El de este domingo no será el último, según confirman fuentes socialistas. El PSOE seguirá incidiendo en esta estrategia de anuncios del presidente. También sobre vivienda. No lo consideran contraproducente y, al contrario, señalan que estando en la presidencia del Gobierno tienen que llevar la "iniciativa" frente a un PP que "no tiene proyecto".'

Activar al electorado joven

En la dirección socialista de Ferraz reconocen que la vivienda es uno de los temas bandera de sus socios. Por ello entienden las críticas a la última medida anunciada por Sánchez. "Somos partidos distintos y pensamos distinto en algunos temas", insisten en el PSOE. "La cercanía de los procesos electorales magnifica los comentarios que hacemos, estoy segura de que Podemos se siente satisfecho de la política integral de vivienda", manifestó la portavoz socialista Pilar Alegría en rueda de prensa.

En el PSOE han detectado desde hace meses que una de sus principales fugas electorales se da en los jóvenes. Un colectivo al que esperan movilizar con algunas de las últimas medidas tomadas y que les afectan directamente. Ponen como ejemplo todo lo relacionado con vivienda o transporte pero también la renovación del bono cultural o los resultados de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral.

Para las citas electorales, especialmente la de diciembre, es necesaria una movilización hacia la izquierda de los sectores más jóvenes, consideran en Ferraz. La cúpula socialista destaca que esta activación electoral podría darse en beneficio del bloque progresista, puesto que confían en que también el espacio de UP y Sumar atraiga ese tipo de votantes.

Sin embargo, la estrategia seguida por Moncloa y encarnada por el presidente no convence para nada al espacio confederal. En Unidas Podemos no solo creen que esta cascada de anuncios es improductiva y poco rentable desde el punto de vista electoral (un asunto en el que no inciden, ya que especifican que el PSOE tiene autonomía para marcar su propia línea en la campaña), sino que también distorsiona en cierta medida el trabajo cotidiano de la coalición.

Para Unidas Podemos, el exceso de anuncios electorales prácticamente todos los días puede acabar cansando a un elector que no se quedaría con la información específica de cada medida explicada por el presidente, sino con el hecho de que Sánchez hace electoralismo. "Los votantes saben leer perfectamente este tipo de situaciones. En los pueblos antes se llevaba mucho esto de hacer rotondas y asfaltar calles a las puertas de las elecciones; ahora la gente ya no ve la utilidad o no de la rotonda, ve a un alcalde o alcaldesa haciendo campaña", apuntan algunas voces del espacio.

Unidas Podemos no conocía las medidas

Pero más allá de esta apreciación, el malestar reside en que, al fin y al cabo, los anuncios del líder del Ejecutivo son medidas del Gobierno que se aprueban en Consejo de Ministros. En Unidas Podemos no conocían las medidas explicadas por el presidente, ni habían visto las propuestas en los órganos en los se da el visto bueno a las iniciativas antes de llegar al Consejo.

Además, la máxima, compartida a priori por todo el Gobierno, era la de tratar de mantener la gestión del Ejecutivo de coalición ajena, en la medida de lo posible, a la campaña electoral. De hecho, en Unidas Podemos aseguran que en ciertos momentos han sido escrutados en sus anuncios y acciones a la hora de diferenciar el Ejecutivo en su conjunto de los partidos que lo conforman. Sin embargo, denuncian, Sánchez anuncia medidas en su condición de presidente a las puertas de unas elecciones, sin separar su rol como secretario general de los socialistas de su posición en el Gobierno.

En cualquier caso, la intención de Moncloa es que los anuncios continúen, algo que puede llegar a generar cierta tensión con sus socios de Gobierno que, de momento, no ven un conflicto en la situación, aunque admiten cierto malestar.