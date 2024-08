Sánchez y Feijóo, en un calculado perfil bajo ante la treta de Puigdemont

El 8 de agosto de 2024 ha pasado ya a formar parte de esas fechas políticamente señaladas de las que se seguirá hablando y escribiendo durante mucho tiempo. La izquierda, porque ha conseguido colocar a un socialista al frente de la Generalitat catalana e inaugurar una nueva etapa en Catalunya; derecha y extrema derecha, porque ha sido el día en el que Carles Puigdemont volvió a fugarse de España a la vista de todos. La trascendental oportunidad política de Salvador Illa es innegable; pero el fracaso de la operación policial para detener a Puigdemont, no lo es menos. Y, ante todo esto, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición solo se han pronunciado a través de la red social X (antes Twitter).

Pedro Sánchez escribió un tuit. Alberto Núñez Feijóo, tres. Ambos están de vacaciones y han delegado el posicionamiento de sus respectivos partidos —en el caso de Sánchez también el del Gobierno—, en sus segundos de abordo.

"Hemos trabajado juntos en las circunstancias más adversas. Sé de tu amor por Catalunya. Conozco tu templanza, sentido común y capacidad de trabajo. Justo lo que necesita Catalunya. Serás un gran President. Catalunya gana, España avanza", escribió Sánchez una vez Illa había superado la votación en el pleno de investidura del Parlament a última hora de la tarde del jueves. Silencio sobre el caos provocado por la huida de Puigdemont que protagonizó la jornada. Este viernes, Jordi Turull, secretario general de Junts, ha asegurado que el expresident catalán pasó la noche fuera de la frontera y que se encuentra ya de regreso en Waterloo.

Y si Sánchez omite la fuga del líder independentista, Feijóo hace lo mismo con la investidura de Illa. El presidente del PP mandó tres mensajes entre el jueves y viernes. "Una humillación insoportable. Otra más. Es doloroso asistir en directo a este delirio del que Sánchez es el máximo responsable. Es imperdonable dañar la imagen de España así", decía en el primero; "Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y al final Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña. El espectáculo delirante de hoy lo demuestra. La indignidad es del Gobierno, pero no de España ni de los españoles. Vamos a recuperar todo lo que nos están arrebatando", añadió en el segundo; y en el tercero, remató: "Lo de ayer es incalificable y no puede quedar impune. Solicito la comparecencia urgente de Sánchez y el cese fulminante de Marlaska y Robles por la negligencia del operativo policial y CNI. Ante esta farsa, el Gobierno no puede seguir de vacaciones riéndose de los españoles".

El escueto pronunciamiento de Feijóo ha ido acompañado de una declaración sin preguntas de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y una atención a medios de la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, este viernes en Barcelona. Ambas han ahondado en las líneas argumentales trasladas por Feijóo en X mientras Vox y Hazte Oír han denunciado al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y a la cúpula de la Policía catalana.

El Gobierno, por su parte, y así lo ha dicho el ministro Félix Bolaños, responsabiliza a los Mossos, el cuerpo policial autonómico, que justifican que no se esperan el "comportamiento impropio" de Puigdemont. Para el PP, al que todavía le escuece que le recuerden que la primera fuga del expresident se produjo durante el mandato de Mariano Rajoy, Sánchez es el responsable final.

Y en este cruce de acusaciones, pareciera que este jueves todos han ganado un relato: el PSOE, el del fin del procés; y el PP, el de la "humillación" al Estado del socio de investidura de Sánchez. Y por eso ninguno eleva el tono contra Junts. Pese a la treta de Puigdemont, el Ejecutivo se sostiene sobre los siete diputados de la formación independentista y Feijóo ya ha reconocido que también está dispuesto a sumar juntos en el Parlamento.



El perfil bajo del presidente del PP ha sido la tónica en la semana previa a la investidura de Illa, en la que se dio a conocer el pacto fiscal para Catalunya alcanzado entre el PSC y ERC en el marco de las negociaciones para hacer president al socialista. Feijóo se sometió en esos días a una operación de retina de la que se está recuperando, pero, además, los populares no quisieron que un tono excesivamente duro por su parte movilizara a la militancia de ERC que debía ratificar el acuerdo, y así lo hizo. En este tiempo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido dos entrevistas al diario conservador El Mundo; la última, este viernes. Es decir, ha sido la primera dirigente del partido en hacerlo tras lo sucedido en Catalunya.