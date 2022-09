Sánchez impulsa el debate sobre seguridad alimentaria en el marco de la Asamblea de la ONU

Una "agenda muy completa y apretada". Así califican en Moncloa la semana que tiene por delante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde este lunes está en Nueva York para participar en la 76º Asamblea General de la ONU. Más allá del habitual discurso, que tendrá lugar el jueves en la madrugada española, los actos y encuentros del líder del Ejecutivo se sucederán desde este martes. Algunas de las prioridades para Sánchez son poner encima de la mesa la problemática de la seguridad alimentaria, la emergencia climática y defender el multilateralismo para abordar las soluciones a las diferentes crisis.

A esta cita se llega, explican en La Moncloa, en un contexto importante más allá de la celebración de la propia asamblea general. En el Gobierno defienden a capa y espada el multilateralismo como respuesta global. Es la primera cumbre que se produce tras la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania. Estas dos situaciones condicionan en buena medida el desarrollo del evento.

Entre los actos que se celebran "en los márgenes" de la Asamblea de Naciones Unidas, destaca uno que se celebrará este martes. Tratará sobre "uno de los principales temas" que saldrán a colación durante toda la semana. Bajo el nombre de 'Global Food Security Summit', Sánchez ha convocado a iniciativa propia, con la colaboración del Consejo Europeo, un foro sobre crisis y seguridad alimentaria.

Junto a él estará el presidente de Senegal, Macky Sall, como presidente de la Unión Africana, el presidente del CE, Charles Michel y una representación de EEUU encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken.

Desde el Gobierno explican que el presidente ha incidido mucho en este asunto en los diferentes espacios internacionales de los últimos tiempos, tanto en cumbres europeas como en otro tipo de reuniones. "El abordar de una manera multilateral la crisis alimentaria derivada de la guerra es una de las prioridades", afirman fuentes gubernamentales.

Tras un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres y los diferentes actos protocolarios, Sánchez participa también este martes en un evento sobre la "lucha contra la violencia en internet". Ya el miércoles tiene una intervención en el acto 'Goalkeepers' de la Fundación Bill y Melinda Gates junto a ambos y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. En el acto se presentará el informe sobre el estado de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La agenda tomará un cariz económico esa misma tarde con la participación en el foro 'Latin America, the United States and Spain in the global economy' organizado por la Cámara de Comercio España-EEEU. En esta línea, el jueves mantendrá un encuentro con con inversores como JP Morgan o Carlile en la Oficina Comercial de España en Nueva York.

Sánchez aprovechará también su visita para una agenda mediática. Por un lado, se reunirá en privado con el Consejo Editorial de The New York Times. Por otro, será entrevistado en la CNN, en el conocido programa internacional de la periodista Christiane Amanpour.



Encuentro "especial" con Boric en homenaje a Allende

Entre los encuentros bilaterales previsto destaca sobremanera el primer cara a cara de Sánchez con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Será el miércoles y además, tras la reunión participarán en un homenaje a Salvador Allende con motivo del 50º aniversario de su discurso ante la ONU. La hija del histórico exmandatario chileno, Isabel Allende, también estará presente en el Instituto Cervantes de Nueva York, lugar elegido para el simbólico momento.

La agenda definitiva todavía de encuentros no está cerrada y "posiblemente" se pueda encajar alguna más conforme pasan los días, según destacan en Moncloa. Los que sí se han confirmado ya son los encuentros con la nueva primera ministra británica, Liz Truss y el nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Del mismo modo se reunirá con el presidente de Bolivia, Luis Arce; de Níger, Mohamed Bazum, así como con los mandatarios de Pakistán e Irak, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

Otras actividades previstas por Sánchez son la recepción a la colectividad

española en la Residencia del Embajador de España ante las Naciones Unidas o la asistencia a la recepción que ofrece el presidente de EEUU, Joe Biden, a todos los líderes internacionales. El presidente del Gobierno comparecerá ante los medios de comunicación el jueves, horas antes de su discurso en la Asamblea y de visitar el mercado Little Spain, ideado por los chefs José Andrés y los hermanos Adriá, Ferrán y Albert.