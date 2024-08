Sánchez intensifica los acuerdos con países africanos para frenar la migración en pleno debate sobre la ley de extranjería

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma esta semana su agenda tanto nacional como internacional. Tras la celebración del primer Consejo de Ministros del mes de agosto este mismo martes, el líder del Ejecutivo emprende una gira que le llevará a tres países africanos. El objetivo principal es intensificar los acuerdos para paliar los flujos migratorios. El viaje llega en un momento en el que la cuestión de la migración, especialmente por la situación en las Islas Canarias, continúa en el primer plano del debate político.

Mauritania, Gambia y Senegal son los destinos elegidos por Sánchez. Los tres, según recalcan fuentes de Moncloa, tienen una estrecha relación de cooperación con España. El Gobierno busca reforzar la colaboración bilateral con esos tres países, siempre desde un punto de vista multilateral e integral. No es casualidad, por tanto, que acompañen a Sánchez en este viaje la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, así como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este último solo a Senegal.

En Moncloa no ocultan que el inicio de 2024 ha sido difícil por las llegadas de migrantes a las Islas Canarias. Aunque destacan que durante los últimos meses el ritmo en el flujo se ha ralentizado. Fuentes gubernamentales reconocen que el otoño puede ser complicado.

En el horizonte del mes de septiembre el Gobierno tiene la tarea de reformar la ley de extranjería para solucionar el estado de sobresaturación del archipiélago canario en lo que a la acogida de menores migrantes se refiere. En julio, el PP (también Junts y Vox) tumbaron la iniciativa pactada con el Gobierno canario. Sánchez se reunió con el presidente autonómico, Fernando Clavijo, el pasado viernes. El mensaje entonces fue la insistencia en que los populares deben sumarse al acuerdo.

No parece haber señales de que eso vaya a ser así. El PP se ha enrocado en sus exigencias y este lunes su portavoz nacional, Borja Sémper, lo ha vuelto a dejar claro. "El Gobierno no hace nada. El problema es que no tenemos una política migratoria en nuestro país", ha señalado. El dirigente del PP ha criticado también la gira africana y ha invitado a Sánchez a que visite las comunidades autónomas con "centros de acogida saturados".

En todo caso, el PP presentó la semana pasada una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que señala algunas de las exigencias que, en teoría, va a desarrollar Sánchez en este viaje. Por ejemplo mejorar los acuerdos de cooperación a nivel general y a nivel policial y de seguridad, de forma concreta.

El viaje se produce también en un contexto de auge de los discursos de odio en redes sociales por la coordinación de la extrema derecha después del asesinato de un niño en Mocejón. Una situación sobre la que este lunes Podemos ha pedido actuar de forma directa. Además ha insistido en acelerar la regularización de 500.000 personas migrantes que se admitió a trámite en el Congreso hace unos meses.

Moncloa niega que este viaje se relacione con las peticiones del PP u otros partidos y señala que la cooperación es constante con estos países y que se lleva a cabo desde diferentes ministerios. Uno de ellos es el de Interior, mediante el despliegue sobre el terreno de efectivos tanto de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

Migración circular y proyectos económicos

En el Gobierno insisten en destacar que la migración no se debe centrar solo desde el punto de la seguridad. Es algo insuficiente abordar el fenómeno solo en esa materia y, por ello, incluyen más mecanismos de cooperación. Por ejemplo, los programas de migración circular, que estarán sobre la mesa también en este viaje.

Este tipo de acuerdos fijan una serie de contratos laborales temporales con los países de origen y esos trabajadores regresan tras cumplirlos. Esta iniciativa ya se desarrolla en países de América Latina, Marruecos y Senegal, con gran éxito según destaca el Gobierno y en sectores como la agricultura, el textil y el turismo. Con esta gira se pretende extender ahora también a Mauritania y Gambia.

La cuestión económica es otro de los pilares prioritarios para el Gobierno de Sánchez. En las declaraciones conjuntas se espera cristalizar ese tipo de colaboraciones. Además, se producirán varios encuentros empresariales, con gran presencia de Canarias especialmente en Mauritania, destinados a desarrollar proyectos e inversiones.

Es la segunda vez que Sánchez viaja a Mauritania, primera parada de esta semana, durante 2024. La primera fue en febrero. Lo hizo junto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. La UE proporcionó entonces cerca de 200 millones de euros para controlar los flujos migratorios. Moncloa todavía no ha cuantificado si habrá inversión directa de España como consecuencia de los acuerdos de esta semana.

Tras reunirse con el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, Sánchez se desplazará a Banjul, capital de Gambia. Es la primera vez que un presidente español visita de manera oficial este país africano. Se reunirá con el presidente Adama Barrow y la última parada será Dakar, capital de Senegal, país presidido por Bassirou Diomaye Faye, recientemente elegido. Allí, entre otros actos, visitará la sede del Instituto Cervantes, el único en la región.