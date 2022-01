Sánchez opta por acompañar al andaluz Juan Espadas mientras el resto de líderes apoya a sus candidatos en Castilla y León

La precampaña electoral arranca con fuerza en Castilla y León este fin de semana. Tras el adelanto electoral de Alfonso Fernández Mañueco, todos los pesos pesados de los partidos han acudido a la comunidad a apoyar a sus candidatos, menos uno: el PSOE.

El primero en pisar el terreno fue Pablo Casado, que este viernes visitó una explotación de ganadería extensiva en Las Navas del Marqués (Ávila), su pueblo de adopción. De este modo, el número uno del Partido Popular apoyó a su candidato tras la imputación de la cúpula de Salamanca. Preguntado por este asunto que, como informó en exclusiva Público, podría involucrar directamente a Mañueco, respondió que "no tiene información al respecto".

A la puesta de largo del candidato y actual presidente de la Junta ha acudido este sábado el número dos de la formación. Teodoro García Egea ha advertido en el el XIV Congreso del PP de Castilla y León que en las elecciones del 13 de febrero se elige entre "caer en el socialismo" del presidente del Gobierno "o creer en el futuro" y ha advertido "no hay otros partidos: o Sánchez o el PP y la prosperidad".

Ciudadanos "nunca jamás" hará presidente a Mañueco

La misma táctica ha hecho Ciudadanos. Este viernes, Arrimadas acudió a Castilla y León y, justo un día después, lo ha hecho Begoña Villacís. La líder de los naranjas acompañó a Francisco Igea, quien fuera vicepresidente de la Junta en el Gobierno de coalición con el PP. Este ha insistido en que "nunca jamás" hará presidente a Alfonso Fernández Mañueco si depende de sus votos, después de haber convocado unas elecciones a traición por orden de Pablo Casado, en una operación "digna de Sánchez", acusó Arrimadas en un desayuno informativo.

El partido, pese a los sondeos que auguran que tan solo conseguirán un escaño, frente a los doce que tenían hasta ahora, no se rinde y llama a sus votantes a "premiar la honestidad y castigar a mentira", en referencia a su exsocio de Gobierno.

En la misma línea ha hablado este sábado Begoña Villacís, que ha estado este sábado en Cebreros (Ávila) acompañando a Igea. Allí ha remarcado que Ciudadanos va a hacer "todo lo posible" para que tanto PP como PSOE "no queden al albur de los extremos", porque de ser así "a España le espera muy mal futuro".

UP: Pablo Fernández o "los que mienten y extienden bulos"

El líder más arropado por su coalición ha sido este sábado el candidato de Unidas Podemos a Castilla y León, Pablo Fernández, quien también es portavoz de la organización a nivel nacional. La formación ha presentado este sábado la candidatura a la presidencia de Castilla y León con una defensa al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica de las macrogranjas, y posicionándose frente a las "macrocausas" judiciales del PP-CyL y de su presidente y candidato, Alfonso Fernández Mañueco.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido muy clara. En estas elecciones tan solo contemplan dos opciones: o Pablo Fernández diciendo "las verdades en las instituciones que nadie se atreve a decir" o "los que mienten y extienden bulos, como hace el PP".

Belarra se ha posicionado frente a las macrogranjas por la contaminación que generan y porque cree que van en contra de la ganadería familiar y extensiva, y ha asociado la polémica surgida entorno al ministro de Consumo a una mentira del PP "para tapar su corrupción".

Abascal en Valladolid y Sánchez, en Andalucía

Hasta el líder del partido ultraderechista Vox ha estado en Castilla y León este fin de semana. Santiago Abascal ha acudido a Valladolid al acto de precampañana para apoyar a sy candidato, Juan García-Gallardo. Acompañado de Javier Ortega-Smith o Macarena Olona, se ha mostrado convencido de que entrará al Parlamento castellanomanchego.

El único candidato que no ha estado arropado de ningún alto cargo de su partido ha sido el socialista Luis Tudanca. El ganador de las anteriores elecciones, que se quedó sin gobernar por la pinza de PP y Cs, ha atacado a los populares: "Los del PP andan buscando fotos y subiéndose a tractores. Yo tengo la gran ventaja de que durante este mes no tengo que ir a ningún sitio donde no haya estado ya". Así se ha pronunciado en la clausura de la convención municipal del PSOE celebrada en León, donde ha zanjado: "Es la ventaja de la coherencia".

Y mientras Tudanca arrancaba la precampaña electoral, decidido a sacar del Gobierno a Mañueco, Pedro Sánchez estaba a muchos kilómetros de distancia. El presidente del Gobierno ha acudido a Andalucía a la presentación oficial de Juan Espadas como candidato, donde ha abogado por la política que protege el interés general frente a la que hace la oposición, "de dogmas" y "negacionista" acompañada por "el insulto y la descalificación".