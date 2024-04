Sánchez pide a Feijóo que deje de competir con Ayuso y Abascal en parecerse a Trump

"Pido al PP que recapacite y reflexione sobre su deriva ultraderechista", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la réplica de su comparecencia en el Congreso. En esta ocasión ha usado gran parte de su intervención en criticar la "oposición destructiva" de los populares y de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre el conflicto entre Israel y Palestina, Sánchez ha pedido a Feijóo una mayor claridad. Y le ha acusado de estar sometido a la posición de José María Aznar, que negó la existencia del Estado palestino. En este sentido, el líder del PSOE le ha afeado la posición de "ambigüedad" y que considere que España depende de lo que decidan otros países. "Reivindico la soberanía de España para decidir", ha afirmado.

Sánchez considera que Feijóo no habla de política internacional porque "ni puede ni quiere". "Quien decide es Aznar. Es el que marca el paso de la política internacional del PP", ha destacado. Sin embargo, el presidente ha recordado que los populares llevan en el programa electoral el reconocimiento de Palestina como Estado.

"Ahora Aznar ha dicho que no existe ni existiría. Usted baja la cabeza y asiente, como cuando Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez le ordenan no husmear en la corrupción de la Comunidad de Madrid, o cuando Abascal le exige el revisionismo histórico", ha añadido al respecto el presidente del Gobierno.

En esta ocasión, Sánchez no ha profundizado en el caso que afecta a la pareja de la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pero sí ha hecho mención a su modo de hacer política. "Si algún día se cansa de competir con Ayuso y Abascal por imitar a Trump y volver a la senda de la moderación, aquí me tendrá", ha afirmado.

"Ha hablado de ETA y Venezuela", ha criticado Sánchez sobre el discurso de Feijóo, del que ha dicho que no ha realizado "ni una sola propuesta" y sí "mentiras e insultos". "La oposición se resume en dos palabras: la nada y el lodo. Yo no le comprendo. Puedo entender que no se sienta cómodo hablando de geopolítica o economía. No puedo entender que le falte interés en aprender", ha añadido el líder del Ejecutivo.