Sánchez presiona a Feijóo para que se posicione sobre el reconocimiento del Estado palestino

Una comparecencia "importante" y una "intervención de Estado". Así califican en Moncloa el discurso que dará este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. La situación en Oriente Medio entre Israel y Palestina será uno de los hilos conductores principales de la intervención del líder socialista. Sánchez apelará al PP y a Alberto Nuñez Feijóo para que se posicione sobre el reconocimiento del Estado palestino.

Para preparar el terreno, el Gobierno anunció este martes en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros la nueva gira de Sánchez en búsqueda de aliados europeos. El líder del Ejecutivo ha tomado la iniciativa para abanderar el reconocimiento del Estado palestino y la búsqueda de soluciones al conflicto.

Oficialmente, la comparecencia de Sánchez tiene dos motivaciones. La primera de ella es, a petición propia, para informar del Consejo Europeo Ordinario celebrado los días 21 y 22 de marzo de 2024. Esto, según fuentes de Moncloa, incluirá también su último viaje a los países árabes. En el último Consejo Europeo, además, se visibilizó el apoyo de Irlanda, Eslovenia o Malta a reconocer el Estado palestino. Sánchez ha incluido a esos dos primeros países, junto a Bélgica y Noruega, en la gira que anunció este martes.

También se hablará sobre la situación en Ucrania. Un asunto que preocupa en Moncloa y la UE y donde Sánchez se ha sumado a la necesidad de aumentar la capacidad defensiva europea. Los socios de izquierda han criticado los mensajes bélicos, especialmente los transmitidos por la ministra de Defensa Margarita Robles.

"Es relevante saber qué piensa Feijóo sobre Oriente Próximo y sobre Palestina", destacan fuentes de Moncloa apuntando la necesidad de que el PP salga de sus posiciones ambiguas. El mensaje lo trasladó también públicamente la ministra portavoz, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. "No sabemos qué piensa el PP sobre el reconocimiento de Palestina", afirmó.

En las filas socialistas recuerdan que la posición más "clara" de los populares al respecto la ha mostrado José María Aznar. "A los que defienden la creación de un Estado palestino ahora… ¿a qué Estado se están refiriendo? Eso no existe", afirmó el expresidente la semana pasada. Sánchez le contestó en redes sociales: "Existe y existirá", escribió de manera contundente.

En el Gobierno critican que pese a ser un asunto que el PP ha llevado en su programa, Feijóo "titubea" o guarda silencio. Creen que sería ideal un apoyo a esta causa pero lo ven "irreal" a tenor de la actitud marcada hasta el momento. Además también cargan contra la incoherencia que supone que algunos Gobiernos autonómicos como el de Madrid o el de País Valencià hayan retirado las ayudas a la UNRWA, agencia de la ONU para la población refugiada palestina.

En el entorno de Sánchez no descartan, en todo caso, realizar contactos específicos con el PP cuando llegue el momento. Algo que todavía no ha sucedido. Ahora pretenden que tengan una posición clara. "Cuando queramos llegar a un acuerdo ya veremos. De momento no hay", señalan las fuentes consultadas.



Moncloa defiende la "posición coherente" que ha mantenido el Gobierno desde el pasado mes de octubre cuando se produjeron los atentados de Hamás y la respuesta militar de Israel contra la población civil de Gaza. "Estamos en el lado bueno de la historia", afirman fuentes gubernamentales.

Recuerdan que Sánchez ha realizado una gran cantidad de contactos y visitas desde el mes de octubre. Reconocen en Moncloa que no todos los países de la UE mantienen la misma posición pero que ha habido una evolución. Concretamente sobre el reconocimiento del Estado palestino hay diferencias entre los Estados miembros. Sánchez quiere que este reconocimiento pueda contribuir al proceso de paz y quiere buscar el momento idóneo para ello.

Por otra parte, en el Ejecutivo de Sánchez asumen que el PP podrá usar la comparecencia para sacar otros asuntos relacionados con el 'caso Koldo', la amnistía o Begoña Gómez. "Ellos verán. Habrá que ver si siguen contribuyendo al desprestigio de las instituciones", afirman las fuentes consultadas.



La comparecencia de Sánchez también está motivada por una petición del PP "para dar cuenta de cómo se organizó su reciente viaje

oficial a Marruecos, las razones de que no se informase hasta 24 horas antes y sobre los asuntos abordados, especialmente, aquellos pendientes tras la última XII RAN Marruecos-España y que, a más de un año, no se han materializado".