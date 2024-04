Feijóo critica a Sánchez por su iniciativa con Palestina y acusa a sus ministros de ser "comprensibles" con Hamás

Alberto Núñez Feijóo ha defendido este miércoles la solución de los dos estados para Palestina e Israel, pero también ha dejado claro que no apoyará a Pedro Sánchez en su impulso internacional. "El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y a mi juicio tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso. Mientras no resuelva todo esto, y creo que no sabe cómo hacerlo, solo le pido que sea responsable, que aquí el protagonista no es usted sino los inocentes de uno y otro lado", aseguró desde la tribuna de oradores.



El líder de la oposición ha acusado a Sánchez de tener la "soberbia" de creer que "una persona" puede arreglar "en un mes" el conflicto en Oriente Medio.

Además, Feijóo ha vuelto a acusar al Gobierno de coalición de connivencia con el grupo terrorista Hamás. "En los escaños azules de sus ministros se sientan personas comprensibles con el vil ataque de Hamás", afirmó. Poco después, le contestaba Íñigo Errejón: "Lo peor de las mentiras es cuando uno las dice a sabiendas". El portavoz de Sumar le ha retado a condenar los 33.000 asesinatos de Israel en Gaza.

Según el presidente del PP, Sánchez "intenta distraer" con su agenda internacional y de usar la política exterior "como cortafuegos de sus problemas internos". Pero fue Feijóo quien más llevó la intervención a la arena nacional, sin desaprovechar la oportunidad de atacar los pactos de Gobierno del PSOE.

"Habla del radicalismo, pero le ha dado poder a todos los radicales que existen en España; proclama el europeísmo, pero va usted contra los pilares del Tratado de la Unión que son el Estado de derecho, y lo más insoportable, cómo puede venir aquí a dar lecciones de condena de la violencia habiendo convertido a Bildu en un pilar esencial de su Gobierno sabiendo de dónde vienen", le ha espetado al líder del Ejecutivo.

Feijóo también ha buscado colocar a Venezuela en el debate y le ha reclamado así a Sánchez que apoye a la oposición venezolana: "Qué valiente es usted con los dictadores muertos y qué sumiso es con los vivos".