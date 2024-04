El PP y el Estado palestino: del "eso no existe" de Aznar a la incomodidad de Génova

El Partido Popular quiere hablar lo justo del reconocimiento de Palestina como Estado. Ha sido así desde que se recrudeció la guerra en Gaza hace medio año y Pedro Sánchez lo sabe. Sumado a la crueldad televisada del genocidio de Israel en la franja y al horizonte de unas elecciones europeas, los socialistas han encontrado el escenario perfecto para acelerar un compromiso político que adquirieron hace más de una década.

La portavoz del Gobierno ha anunciado este martes una gira internacional de Sánchez en la que se reunirá con líderes europeos en busca de apoyos para el reconocimiento del Estado palestino. Para los populares, es una "ocurrencia" que "parte de esa estrategia de convertirse en líder internacional, toda vez que cada vez le cuesta más trabajo salir a la calle sin ser abucheado". Así lo calificó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Pero, sobre el fondo de la cuestión, ¿qué piensa el PP de Feijóo? La incomodidad es absoluta. "La posición del PP es la oficial de España y es la de los socios de la Unión Europea: reconocimiento a un Estado palestino junto a Israel en convivencia y en paz", defendió Tellado en el Congreso. Esta es también la postura del PSOE, sin embargo el PP no apoya a Sánchez en la búsqueda de una mayoría europea que reconozca a Palestina como Estado.

Los populares se justifican en que ya apoyaron en 2014 una proposición no de ley, presentada por el PSOE, en la que se insta al Gobierno a reconocer el Estado palestino; y añaden que el contexto actual no es el más propicio para poner este asunto sobre la mesa porque "lo primero" es que termine la guerra en Gaza. Además, desprecian la iniciativa de Sánchez y critican que solo busca su proyección internacional.

No hay una voz única y los dirigentes del partido esquivan como pueden las preguntas sobre Palestina. Esta falta de argumentación sólida se hizo evidente este lunes en el desfile de presidentes del PP por el Senado. Todos tuvieron que responder ante los medios y ninguno defendió a las claras y sin titubeos la solución de los dos estados. Mientras la secretaria general, Cuca Gamarra, echó balones fuera y pidió hablar solo de la amnistía, los barones territoriales ponían el acento desde la equidistancia en la "crisis humanitaria" para no pisar charcos.

Aznar, en contra: “Es absurdo”

Quién no ha tenido reparo en pisarlos, aun contradiciendo la postura del partido, ha sido el expresidente José María Aznar. "A los que defienden la creación de un Estado palestino ahora... ¿a qué Estado se están refiriendo? Eso no existe (...)Reconocer lo que no existe es absurdo", aseguró el pasado 4 de abril durante un coloquio organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dirigida por él.

En el programa electoral para las elecciones generales del 23 de julio, el PP de Feijóo se comprometía a "trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de dos Estados". Ahora esquivan incómodos el asunto.



El PP prometió apoyo absoluto a Israel

Con lo que nunca han titubeado es con el apoyo absoluto a Israel en la guerra de Gaza. En el mes de octubre Génova hizo suya la postura oficial del PP europeo y declaró un cierre de filas absoluto con Israel. "Estamos del lado de Israel. Nuestro apoyo a Israel nunca decaerá. Es responsabilidad sagrada de todos los Estados, incluido Israel, proteger a sus ciudadanos y defenderse contra el terrorismo, de acuerdo con el derecho internacional", rezaba la declaración institucional que firmaron.

Aznar se pronunciaba así la semana pasada: "Imaginen ustedes que los israelíes se tienen que retirar. ¿Quién ha ganado? ¿Quién marca las líneas en Oriente Medio? ¿Hamás? Ahí sí que arde Oriente Medio. Si eso se produce, sería la gran victoria en contra del mundo occidental (...)Esa operación (la ofensiva de Israel) tiene que ser terminada por el bien de todos."