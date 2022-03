Sánchez, al PP sobre bajar impuestos: "Es suicida desarmar el Estado de Bienestar"

La batalla ideológica sobre las bajadas de impuestos se ha vuelto a vislumbrar este miércoles en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la postura del Ejecutivo pese a las presiones del Partido Popular (PP). Lo ha hecho de forma gráfica en su réplica tras las intervenciones de todos los grupos políticos en el marco de su comparecencia para explicar los detalles del plan de recuperación y la nueva relación con Marruecos que afecta al Sáhara Occidental. En esos momentos de dificultad es suicida desarmar el Estado de bienestar que debe funcionar para proteger a los más vulnerables", le ha señalado Sánchez a la portavoz de los populares, Cuca Gamarra.

"No sé si usted apoya al Gobierno. Me voy a quedar con esa indefinición", le ha dicho Sánchez a Gamarra. El PP no ha explicitado todavía si apoyará el Real Decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania. En este sentido, ha reiterado que "estamos en guerra en Europa" para contextualizar los efectos que están sufriendo "todos los sectores". "No nos alcanza la munición de Putin pero sí nos impacta la guerra", ha afirmado.

A continuación, el presidente ha afeado al PP su obsesión con bajar impuestos de forma generalizada. "Para ustedes, la derecha y la derecha al cuadrado, todo se resuelve bajando impuestos", ha dicho en referencia a las posiciones mantenidas en otros momentos como el volcán de La Palma o la tormenta Filomena. "Ustedes solo piden bajar impuestos cuando están en la oposición, porque cuando están en el Gobierno los suben todos", ha destacado.

El presidente ha recordado, como lleva argumentando Moncloa desde hace días, que los impuestos de la electricidad ya han sido bajados un 60%. "Ustedes están en el sálvense quien pueda y nosotros decimos que todos a una", ha añadido al respecto.

Y en este punto, ha recordado que "quien recauda impuestos no es el Gobierno de España" sino el Estado del bienestar que presta servicios fundamentales. "El Gobierno no se forra pero aquí muchos se han forrado son sobresueldos y comisiones ilegales", le ha criticado a los populares, haciendo referencia a unas declaraciones recientes del nuevo líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo.

Sánchez ha reiterado su petición de "unidad" para responder a las consecuencias económicas de la guerra, como ya hiciera en su primera intervención. "Son crisis costosas y la cuestión es cómo se responde. Nosotros vamos a responder como lo hicimos durante la pandemia. Con justicia, determinación y el mayor consenso posible", ha señalado.

Defiende el acuerdo con Marruecos por el "interés de los españoles"

Durante su réplica, Sánchez ha defendido su acuerdo con Marruecos por el interés de los españoles. Al portavoz de Más País, Íñigo Errejón, le ha señalado que le da la "sensación de que se olvidan los españoles". Al PP le ha preguntado expresamente que aclare si apoya o no este acuerdo con el país vecino y, de paso, si están a favor del derecho de autodeterminación.

Un mensaje parecido le ha trasladado Sánchez al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. "No parece, y a lo mejor me equivoco, que nadie esté en contra del acuerdo con Marruecos. Nadie ha dicho que no sea importante este acuerdo. Nadie ha suscitado el debate de que es mejor tener una crisis con Marruecos. Lo que he hecho es defender los intereses de España. Al igual que lo hice en Bruselas", ha afirmado el líder del Ejecutivo.

Por otra parte, Sánchez ha insistido, en su respuesta a Aitor Esteban, portavoz del PNV, que hay que ser proactivos y que el Gobierno "quiere ayudar al pueblo saharaui una solución".