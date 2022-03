Sánchez y Feijóo se ponen a prueba por primera vez con el plan de recuperación y los impuestos como telón de fondo

A Alberto Núñez Feijóo le quedan cinco días para convertirse en el presidente del Partido Popular y empezar a tomar decisiones en Génova. Entre los muchos frentes que tiene abiertos el presidente de la Xunta de Galicia, uno de los más importantes, es el plan de recuperación ante la crisis económica que aprueba este martes el Consejo de Ministros. Feijóo tendrá que decidir si llega a un pacto con el Gobierno para que el principal partido de la oposición apoye el paquete de medidas. Por el momento, tanto Sánchez como Núñez Feijóo tensan la cuerda.

Alcanzado el acuerdo en el seno de la coalición, el principal objetivo ahora de los socialistas es conseguir que el Partido Popular apoye el Real Decreto ley para el plan de recuperación económica por los efectos de la guerra en Ucrania. El PSOE aspira a conseguir un pacto de estado con el principal partido de la oposición pero por el momento Núñez Feijóo solo se ha pronunciado para reprochar al gobierno la falta de información y el "incumplimiento" del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes en La Palma.

"Ayer por la tarde el Gobierno se puso en contacto con la portavoz del PP y le dio alguna información muy genérica, poco concreta", contó este lunes Alberto Núñez Feijóo. El político gallego aseguró que habían conocido el grueso de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez esa misma mañana a través de los medios de comunicación. "La información que tenemos es incompleta y confusa", señaló.

Lo que Sánchez anunció este lunes es que el Gobierno moverá un total de 16.000 millones de euros para el plan. 6.000 millones serán a través de ayudas directas y rebajas de impuestos. Los otros 10.000 millones se canalizarán a través de créditos ICO. El Real Decreto ley que aprobará el Ejecutivo el martes incluirá también una bonificación en los combustibles de 20 céntimos por litro. El Gobierno aportará 15 céntimos y las petroleras, 5. También se incluirá el aumento de los beneficiarios del bono social de la luz (600.000 personas más), la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 15% y un límite al aumento del precio de los alquileres en un máximo del 2%. Medidas excepcionales que estarán en vigor hasta el 30 de julio.

Las críticas de Feijóo van más allá de las formas. El presidente de la Xunta de Galicia le reprocha a Pedro Sánchez que "incumpla" el pacto alcanzado en la cumbre de presidentes autonómicos que se celebró en La Palma el 13 de marzo por el que el Gobierno se comprometía a realizar "rebajas fiscales" para mitigar el impacto de la guerra. "No vemos el compromiso de la bajada de impuestos que habíamos asumido en la Conferencia de Presidentes en La Palma. No está, al menos no está en la documentación que es conocida a través de los medios de comunicación", dijo este lunes Alberto Núñez Feijóo.

El de la última Conferencia de Presidentes fue el primer gran acuerdo político entre todos gobiernos autonómicos y el nacional en tiempo, y parte de ese éxito se atribuyó al cambio de rumbo en el PP bajo el liderazgo de Núñez Feijóo, que desde que anunció su candidatura a la presidencia del partido ha defendido la posibilidad de alcanzar "pactos de estado" con el PSOE.



En su primer intervención como candidato Alberto Núñez Feijóo aseguró ante las bases del partido que el PP "será el último en levantarse" de una mesa con los socialistas "para intentar pactar algunas cosas que son muy importantes para nuestro país". Tendrá la ocasión de hacerlo en cuando aterrice a los mandos de Génova, porque el Gobierno mira al principal partido de la oposición de cara a la votación del Real Decreto ley.



Por el momento, el PP está dispuesto a negociar pero tensando la cuerda hasta el extremo. "Si nos quieren trasladar el contenido de alcance de lo que vayan a aprobar el PP las va a estudiar con la rigurosidad y la seriedad que el caso requiere pero de momento los antecedentes lo que acreditan es que los acuerdos que teníamos no se cumplen", aseguró Feijóo este lunes. El Plan de recuperación económica les da a Sánchez y Feijóo la oportunidad de empezar con un gran acuerdo, pero parecen dispuestos a tensar la cuerda hasta el final.