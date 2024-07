Sánchez reacciona con sorna a las críticas de Page: "La noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este miércoles al presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, sobre sus declaraciones respecto al acuerdo PSC y ERC. Para el jefe del Ejecutivo, "la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España".

García-Page ha expresado que el pacto para la investidura de Salvador Illa "no le vincula" y confía en que su partido "no lo tolere". Sánchez, sin embargo, ha calificado como "magnífico" el preacuerdo PSC-ERC, tanto para Catalunya como para España, y ha afirmado que "todos los socialistas quieren a Illa como presidente de la Generalitat".

En su declaración institucional, García-Page –que ha resaltado en varias ocasiones que no ha visto el documento y que solo conoce lo que ha dicho ERC– ha alertado de que el planteamiento de los independentistas catalanes "no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso". "No va a salir adelante, que no se engañe nadie", ha aseverado.



García-Page, en contra de la financiación singular

García-Page, que se ha mostrado partidario de que el socialista Illa sea el president de la Generalitat, porque "sería bueno para España", además de para la comunidad autónoma, ha calificado de "obsceno y bochornoso" el planteamiento de la financiación singular para Catalunya. Para el socialista, supone "la ruptura de la igualdad", algo que a su juicio es "grosero".

El miembro del PSOE ha considerado que su aprobación sería dar "una patada el puzle constitucional para volver a empezar", y por ello ha argumentado que no lo puede apoyar y ha confiado "sinceramente" en que su partido "no lo tolere". Asimismo, ha advertido de que como socialista solo le vinculan los documentos aprobados en los congresos de su partido y en los programas electorales, que es "lo contrario de lo anunciado por ERC".

"Puigdemont vendrá y dirá 'Ya estoy aquí'. Pero yo les puedo decir que 'Hasta aquí'", ha remarcado el socialista. Ante las posibles críticas a su planteamiento y de que le digan que si es "facha o de derechas", García-Page ha afirmado que si piensan que le ofenden, "se están equivocando" y ha añadido: "Algunos dirán que ya están los de siempre, Page, Lambán, y se creen que insultan, pero me alegra de ser el de siempre".

"Una serie continuada de la misma película"

En este contexto, ha señalado que este episodio no deja de ser "una serie continuada de la misma película", desde los indultos, la reforma del Código Penal "de acuerdo con los delincuentes" para bajar las penas de malversación, hasta la amnistía. Todo ello, ha dicho, es posible porque "los guionistas son los mismos: los independentistas".

Sin embargo, ha resaltado que siendo "grave" todo lo anterior, lo de ahora "rebasa todos los límites porque afecta al bienestar, a la vida práctica y real de la gente, al bolsillo" y, a su modo de ver, es "el ejemplo de egoísmo y de desprecio a otros territorios de España más grave" que ha visto en mucho tiempo. "La riqueza nacional es nacional, de todos", ha dicho, a lo que ha añadido que no existe una riqueza de cada comunidad autónoma.

Para García-Page, la izquierda siempre ha abanderado la progresividad de los impuestos, por lo que ha considerado "indefendible" y "una brutalidad" decir que "un ciudadano de Pedralbes pague más y pueda recibir más que uno de El Raval", o que "Botín, como paga más, tiene derecho a recibir mejor sanidad y educación".