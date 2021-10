Sanidad, la partida que menos sube en los Presupuestos de Ayuso

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta mañana su proyecto de Presupuestos para el año 2022. Serán las primeras cuentas oficiales desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta autonómica, ya que en los dos ejercicios anteriores se prorrogaron las aprobadas por Ángel Garrido. Las cuentas públicas superan los 23.000 millones de euros, siendo las "más elevadas" de la historia de Madrid, tal y como ha afirmado el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, en rueda de prensa. La presidenta no ha estado presente. En el desglose de partidas llama la atención que Sanidad sea la que menos sube porcentualmente respecto a 2019.

La Sanidad será el área donde la Comunidad de Madrid empleará más

recursos, con 8.783 millones de euros, un 38,1% sobre el montante total. Esto supone un 8,6% más que en el anterior Presupuesto, lo que se traduce en 693,2 millones adicionales sobre 2019. El aumento porcentual tan bajo solo es equiparable al de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que también aumenta un 8,6%.

"Considerar que no se presta suficiente atención a la Sanidad cuando sube casi 700 millones creo que es no fijarse en el contenido de las cosas, sino en la superficie", ha contestado Lasquetty al ser preguntado por esta cuestión.

"Los porcentajes son algo relativo, dependen del numerados y el denominador. Como en este caso el denominador ya era muy alto, porque eran mucho más de 8.000 millones de euros, el resultado no es el mismo que cuando el denominador es diferente. Pero es una cuestión de matemáticas nada más", ha añadido.

En el desglose por partidas dentro de Sanidad destaca también la comparación entre el aumento de la Atención Hospitalaria frente a la Atención Primaria. La primera asciende un 9.8% frente a solo un 3,9% de la segunda. El dinero destinado a los hospitales superará los 5.900 millones de euros en 2022 y la Atención Primaria llega a 2.055 millones. Sí presenta una fuerte subida porcentual la partida destinada a Salud Pública, un 61,9%, pasando de 97,9 millones de euros a 158,5.

La mayor subida porcentual es para Cultura, Turismo y Deportes, con un aumento del 41,%. Le sigue Economía, Hacienda y Empleo, con una subida del 38,2%. Subidas importantes también se producen en Transportes e Infraestructuras (20,8%),Familia, Juventud y Política Social (19,2%), Presidencia de la Comunidad de Madrid (17,9%), Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura (17,7%) o Educación, Universidades y Ciencia (16,4%). La media de subida por partidas presupuestarias es de un 14,8%, por lo que Sanidad se queda 6 puntos por debajo.

El presupuesto social crece con respecto al que está en vigor y alcanza el 88% del total, según ha destacado el Gobierno autonómico. "Casi 9 de cada 10 euros que invertirá en 2022 el Ejecutivo autonómico será en partidas sociales", han destacado. El proyecto de Presupuestos se presentará mañana en la Asamblea para iniciar la tramitación parlamentaria. Ayuso necesita los votos de Vox o al menos 4 abstenciones de sus diputados para que las cuentas salgan adelante.