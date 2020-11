Los desencuentros entre las dos formaciones que conforman el gobierno de la Comunidad de Madrid, PP y Ciudadanos, forman ya parte del ADN de la coalición dirigida por Isabel Díaz Ayuso. Dirigentes de ambas formaciones presumen de que anteponen sus coincidencias a sus diferencias, pero desde que la pandemia de covid-19 llegó a España, funcionan, en la práctica, como dos gobiernos en uno. Eso sí, el poder recae en manos de Ayuso y las consejerías lideradas por el PP. Desde Cs protestan a menudo de que los populares actúan como si tuvieran mayoría absoluta, mientras que, en el lado contrario, Ignacio Aguado ejerce un papel de espectador en el gobierno que vicepreside.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, aseguró el pasado lunes que ya están ultimando los detalles de los Presupuestos regionales de 2021, e indicó que dentro de unas semanas comenzarán la negociación para garantizar su aprobación a la espera de sumar a Vox al acuerdo. "Evidentemente es una negociación que todavía no ha empezado, ni se han definido los puntos que le interesa a Vox. Una vez terminado el borrador comenzaremos la negociación", dijo.

A juicio de Lasquetty "se dan las condiciones" para que las Cuentas Públicas, prorrogadas desde 2018, salgan adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox. "No creo que los debates del Congreso vayan afectar, porque escuché a Santiago Abascal que ese debate [el de la moción de censura] no iba a afectar a la actuación de Vox en los parlamentos de Madrid, Murcia y Andalucía", señaló. El consejero se muestra convencido de que los Presupuestos saldrán adelante con el apoyo de los ultraderechistas y avisó de que no van a realizar "unos presupuestos socialistas para que les gusten a los socialistas".

Mientras que desde el PP señalan como "socio prioritario" a Vox, Aguado defiende sumar a otras formaciones para aprobar los presupuestos con el apoyo "de todas las fuerzas políticas" ya que considera que en épocas como las actuales hacen falta "grandes consensos". El vicepresidente madrileño ha solicitado este miércoles al PSOE su "apoyo, sinceridad y voluntad real" para sacar adelante el acuerdo "más importante de la democracia" y "el más consensuado".

Ayuso quiere pactar con Vox y Aguado prefiere al PSOE

Fuentes de Ciudadanos aseguran a Público que tratarán de aislar a los ultraderechistas del proyecto de Presupuestos y atraer al PSOE. Un plan que no comparte la presidenta Ayuso. Sin embargo, Aguado no se atreve a lanzar este órdago públicamente y, tras la reunión del Consejo de Gobierno, se ha dirigido a los ultraderechistas como "el partido que permitió la investidura y formación del Gobierno con sus votos en la Asamblea".

Aguado ha pedido a Vox que decida el papel quiere jugar, "si bloquear y obstruir" o "construir". "Eso tendrán que responderlo ellos, por eso yo les lanzo el guante, al igual que al resto de formaciones políticas, y me gustaría saber qué opina con respeto al apoyo y rechazo de los presupuestos Vox, PSOE, y por supuesto Más Madrid y Podemos", ha manifestado.

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, se pronunció de manera más contundente este martes en la Asamblea. El dirigente de Cs apuesta por negociar los PGE con el PSOE porque, a su juicio, unas cuentas de "PP, Cs y PSOE representan a siete de cada diez madrileños". Pese a que Zafra insistió en que "la unidad y el acuerdo" es la es "la única forma de salir más fuertes de todo esto" dirigió duras críticas contra la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a quien acusó de ser "la mayor infiltrada del virus" en la Comunidad de Madrid.

La ultraderechista se mostró convencida de que el consejero de Lasquetty asumirá las condiciones de Vox para apoyar las cuentas. Monasterio destacó que el consejero de Hacienda sabe perfectamente cuáles son las condiciones de Vox y "no va a tener ningún problema en asumirlas y compartirlas" porque hay coincidencia en "los principios económicos y presupuestarios" que favorecen la prosperidad en la región.

La oposición cuestiona la influencia de Aguado y pone en duda que los PGE se aprueben este 2020

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, cuestionó las intenciones del vicepresidente madrileño. Tras la unta de portavoces, señaló que la "opción" del PP es acordar los presupuestos de 2021 con Vox, mientras que el entorno de Ciudadanos y Aguado hacen "otros planteamientos" en los medios de comunicación. Desde el grupo socialista se muestran convencidos de que quien realmente dirige las negociaciones es Lasquetty y que Aguado apenas tiene influencia las decisiones que toma, casi unilateralmente, Ayuso.

El líder del PSOE madrileño también defendió que los presupuestos deben comenzar a elaborarse después de reunirse con todos los grupos parlamentarios, y añadió que deberían comenzar a trabajar como "base" en los acuerdos alcanzados en la comisión de reconstrucción. Sin embargo, fuentes consultadas por Público, dudan de que estas reuniones se pongan en marcha.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos descartan que el Gobierno de Ayuso vaya contar con ellos para aprobar los PGE

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, tiene claro que Ciudadanos no quiere sumarlos al acuerdo, pese a las palabras de este miércoles de Aguado. La diputada explica a Público que en estos últimos cinco años "no ha habido ninguna proposición ni resolución" que su grupo haya presentado en la Asamblea de Madrid que Cs haya votado a favor. "E alguna cosa se han abstenido, pero casi de casualidad", reflexiona.

Además, señala que el Gobierno regional "no tiene muchas opciones" de sacar los Presupuestos adelante este 2020. "Es muy difícil porque Vox no comparte las medidas que se necesitan para combatir una pandemia, como que el gasto sanitario suba y se cubran servicios básicos. "Ellos están en que hay que reducir gastos, pero eso no es lo que necesita una comunidad que está en plena pandemia. Yo creo que no van a poder presentarlo", vaticina.

Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos y portavoz adjunta del grupo, apunta en la misma línea que es "poco probable" que vaya a haber Presupuestos en 2021 "por la división de visiones del propio Gobierno, por el derecho de veto que le ha otorgado el PP y la correlación de fuerzas a VOX, y por la incapacidad manifiesta en general del Gobierno de Díaz Ayuso a elaborar y siquiera presentar una propuesta coherente o mínimamente presentable de Presupuestos", explica en declaraciones a este medio.

La diputada cree que los debates de ejecución presupuestaria del año 2019 que están teniendo lugar esta semana de la Asamblea de Madrid han dejado tres cosas claras. "La primera, que una vez más, los paladines de la estabilidad presupuestaria han sido incapaces de cerrar las cuentas sin déficit, ascendiendo el de 2019 a 635M€, la segunda que con el Partido Popular lo prometido siempre es deuda, la cual han aumentado el año pasado en 199M€, y lo tercero es que ninguno de esos malos datos se producen porque se hayan reforzado los servicios públicos como la Sanidad, la Educación o el Transporte, sino porque así financian sus regalos y bonificaciones fiscales a los patrimonios medios de 10M€ que ellos llaman eufemísticamente "clase media".