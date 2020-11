Todo lo que rodea al hospital de emergencias de Isabel Díaz Ayuso parece que falla. No ha estado terminado a tiempo. Ni se ha inaugurado en los últimos cinco días, como quería el Gobierno de coalición del PP y Cs. Tampoco costará los 51 millones iniciales ya que habrá sobrecostes hasta de 46 millones de euros. No se contratarán sanitarios específicamente para trabajar allí, sino que serán derivados de otros centros hospitalarios. Pero, además, las condiciones en las que se ha trabajado en la obra han sido deplorables. Ha habido hasta un accidente mortal que, según los trabajadores, se produjo por la falta de medidas de seguridad a las que se han visto a obligados a renunciar para intentar terminar la obra a tiempo.

"Accidentes ha habido muchos, pero ese trabajador se cayó de una altura de siete metros. Aquí trabajamos muchas veces sin atarnos. Tienes que ir muy rápido y te piensas que no va a pasar nada", cuenta a Público un trabajador que estuvo presente en el accidente mortal. "Somos mucha gente trabajando. A algunos los contratan solo para algunos días y no hay ninguna organización ni seguridad", denuncia otro. "En construcción muchas veces trabajamos así pero el ritmo al que se ha trabajado para que se intentara terminar esto a tiempo ha sido lo peor", comenta otro. Se estima que, entre contratas y subcontratas, han estado trabajando obreros de más de 20 empresas.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid tiene ya varias denuncias sobre las condiciones en las que se ha trabajado durante la construcción. Este medio ha podido confirmar que está investigándose el accidente mortal que se produjo a principios de octubre así como otras denuncias. Público ha tenido acceso a dos denuncias interpuestas por Comisiones Obreras (CCOO), aunque desde el sindicato aseguran a fecha de este miércoles que no tienen constancia de que este organismo tenga abierta la investigación.

La primera denuncia de CCOO es sobre el accidente mortal del pasado 1 de octubre. Según la denuncia y varios trabajadores consultados por Público, el trabajador pertenecía a la subcontrata ANRO Estructuras Metálicas. El hombre tenía 44 años y falleció cuando cayó de una altura de 7 metros al intentar desenganchar una eslinga de una estructura. Se desconoce la cadena de contratación/subcontratación, aunque, a priori y según la denuncia, Anro es una empresa subcontratada de la contratista San José.

Asimismo, el sindicato denuncia que se desconoce si alguien le había dado la orden al trabajador para realizar dicha tarea, el motivo por el cual el trabajador no estaba anclado a ninguna línea de vida para realizar este trabajo y/o por qué no había instaladas otras medidas de protección colectiva frente a caídas como redes verticales, si el trabajador tenía contrato y si tenía formación de riesgos laborales según el convenio colectivo para realizar trabajos en altura.

Los trabajadores tampoco pueden dar respuesta a ninguna de estas cuestiones. "Aquí sabemos muy poco. Hay muchas cosas que hacer. Trabajamos a destajo y ya está", insiste uno de los consultados. ¿Puede haber trabajadores sin contrato? "No me extrañaría. En el mes de octubre han llegado cuadrillas que no habíamos visto. Trabajaron unos días y creo que no volvieron. Esto es muy grande pero no tiene la pinta", explica otro de los trabajadores que lleva desde el inicio de la obra.

La subcontrata ANRO no ha contestado a Público a las preguntas sobre este accidente mortal. Tampoco han contestado a las preguntas de este medio ni las empresas contratistas ni la Comunidad de Madrid pese a que hace una semana que este medio comenzó a intentar contactar con ellas. Tres de las empresas aseguraron que no podían hablar sobre ningún hecho de la obra por haber firmado una cláusula de confidencialidad.

Pero los accidentes no es lo único. Otro trabajador que prestaba servicio en el hospital falleció por un infarto. Según la información que han podido recabar desde CCOO, no sucedió cuando se encontraba en el centro de trabajo pero añaden: "Nos tememos que las consecuencias fueran derivadas del ritmo de trabajo que están sufriendo el personal que presta servicios en dicho hospital".

Todos los trabajadores coinciden que desde el principio se ha trabajado a un ritmo insuperable, pero todo empeoró en el mes de octubre. A mediados de octubre, Voz Pópuli ya avanzó que el hospital no estaría a tiempo. Por contrato, las empresas tenían que haber terminado la obra el pasado 31 de octubre. "El sábado entregaron la obra. Ahora queda la fase de adaptarlo y ponerlo en marcha", aseguró el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista el pasado lunes en EsRadio. Pero la realidad es que los trabajos siguen en marcha.



Incumplimientos e infracciones de las normas laborales

Otra denuncia de CCOO pone de manifiesto lo que cuentan sus propios trabajadores: desde el principio ha habido incumplimientos e infracciones de normas laborales. Esta segunda denuncia, al igual que la anterior, se presenta contra la constructora San José, Dragados, Ferrovil, Sacyr, Viales y Obras Públicas, UTE Joca- Urvios y Fatecta pero, además, el sindicato señala que "es significativo" que ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid "pongan medios para que se cumpla la normativa, y no se ponga en riesgo la salud de los trabajadores, así como evitar que los trabajos sean precarios, peligrosos y penosos".

"Desde CC OO hemos podido observar en las visitas que realizamos a las obras, que las empresas que prestan servicios en dicho centro de trabajo están incumpliendo todas las normativas laborales y en materia de prevención, poniendo en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores, realizando trabajos a altas temperaturas, exceso de jornada, faltas de medidas de seguridad, así como una falta de organización y control”, denunciaron ya en julio.

Uno de los asuntos que desarrollan es el exceso de horas. El 29 de marzo de 2020 se publicó el convenio colectivo del sector de construcción para la Comunidad de Madrid vigente que, en el artículo 49, regula que desde el 15 de julio hasta el 14 de agosto, la jornada de trabajo será reducida (7 horas) y continuada (pudiendo comenzar dicha jornada a las 7 de la mañana) y que los días 13 y 14 de julio (lunes y martes) se realizará jornada reducida continua (en las mismas condiciones anteriormente descritas).

"Habiendo visitado el centro de trabajo, especificado anteriormente, se estaban realizando trabajos por la tarde y en jornada partida, incumpliendo lo estipulado y pactado en convenio colectivo (...). Esta parte no entiende el beneficio de realizar la jornada partida, salvo que se sea para la realización de horas extras, excediendo la jornada diaria y anual, lo que supone irregularidad y posiblemente infracción en materia de las normas laborales y de la Seguridad social. (...) En este sentido, se solicita que comprueben el registro diario de jornada de las empresas de dicho centro de trabajo y se de traslado a esta parte. Asimismo, se solicita que se compruebe y se de traslado a esta parte, del libro de subcontratación para comprobar las empresas subcontratistas que están prestando servicios en dicha obra e incumpliendo la jornada continua", explica CC OO.

Asimismo, los responsables de construcción del sindicato afirman que se ha incumplido la jornada máxima que marca el convenio sin los tres turnos de trabajo estipulados para servicios de 24 horas: "Pese a que en dicha obra han realizado trabajos más de 20 empresas, entre contratas y subcontratas, sólo se ha llegado a un acuerdo en materia de jornada de trabajo con una de ellas". Insisten en denunciar el ritmo de trabajo "excesivo" y en desconocer aún a fecha de este miércoles si existe registro de jornada así como un plan de seguridad o evaluaciones de riesgo.