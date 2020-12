El sector del agua denuncia su ausencia en la agenda del Gobierno

España es uno de los países más beneficiados por los fondos que Europa ha puesto sobre la mesa para la reconstrucción de las diferentes economías de la Unión Europea de la crisis provocada por la pandemia y su transformación. Los fondos suponen una especie de luz al final del túnel para muchos sectores de la economía española tras una larga crisis que prácticamente se ha solapado con la derivada de la pandemia.

Uno de los sectores que está reclamando la llegada de estos fondos es el del agua. El sector ha trasladado al Ejecutivo, la última vez en un reciente encuentro con el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, que los fondos europeos suponen una oportunidad para invertir de manera decidida en la transición ecológica y digital de la gestión del agua y hacer frente a un "déficit histórico de inversión pública" en infraestructuras sostenibles.

Así, las fuentes contactadas por este medio aseguran que el sector del agua ha propuesto aprovechar estos fondos para una mejora en los equipamientos, infraestructuras y gestión del agua que permita un menor impacto ecológico en un contexto de crisis climática y escasez de agua. Asimismo, también aseguran que esta inversión podría ser clave para, por ejemplo, poner en pie proyectos más ambiciosos de análisis de las aguas residuales que puedan ser útiles para evitar nuevos rebrotes de coronavirus.

Sin embargo, las fuentes contactadas por Público señalan que el sector se siente "huérfano" y acusan al secretario de Estado de Medioambiente de no tener "interés" en sus peticiones, así como de "taponar y no elevar" los proyectos que plantea el sector a la mesa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. De hecho, sus críticas al secretario de Estado se remontan a los primeros días de la pandemia cuando, según afirman, no se les facilitaron Equipos de Protección Individual (EPI) que permitiesen garantizar las condiciones laborales de los trabajadores.

En este sentido, señalan que la Comisión Europea recomendó a España que el agua fuese una de las líneas prioritarias de inversión de los fondos europeos de recuperación, pero que de momento el sector está siendo uno de los grandes olvidados.

Así, dese la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento consideran inconcebible el esfuerzo que se pretende realizar en rehabilitación de barrios y edificios, en su eficiencia energética y su conexión digital; y que, sin embargo, no se dé ninguna importancia a las redes de abastecimiento y saneamiento de agua que llegan a estos barrios. También se ha sumado a las críticas la Empresa de Abastecimiento y saneamiento de Aguas de Sevilla, que ha señalado que "el agua parece estar muy lejos de las prioridades del Ministerio".