La "desigualdad social" en la Sevilla del PP: dos nuevos centros para personas sin hogar en barrios pobres

El anuncio de la próxima apertura —de la que dio cuenta Diario de Sevilla— de dos nuevos centros "de resiliencia" para personas sin hogar en dos de los barrios más desfavorecidos de la ciudad y del país —Polígono Sur (en una calle que linda con el barrio obrero conocido como El Cerro) y San Jerónimo—, ha provocado protestas vecinales, denuncias públicas de las ONG y una polémica política.

De nuevo, ha surgido, esta vez bajo el mandato del PP, aunque el problema viene de lejos, la endémica Sevilla dual, la del efecto barrio, en la que el código postal promueve las "desigualdades sociales", como lamentan las ONG y asociaciones de vecinos —APDHA, Barrios Hartos— y se recoge en la composición de Pata Negra llamada Rock del Cayetano: "Sevilla tiene dos partes, dos partes bien diferentes. / Una la de los turistas y otra donde vive la gente".

Público preguntó al Ayuntamiento por los detalles de los dos nuevos centros, que aún están a la espera de licitación, y que han venido también siendo muy reivindicados por asociaciones especializadas y ONG, y el consistorio se remitió a una rueda de prensa del delegado de Derechos Sociales, José Luis García (PP), en la que este quiso defenderse de lo que tachó de "bulos", en referencia, sobre todo, a la denominación de albergue, que se le ha venido dando a los centros, y en la que cargó contra los discursos "aporofóbicos".

El Ayuntamiento aseguró, frente a las críticas de las ONG y asociaciones por la ubicación de las nuevas infraestructuras, que habrá nuevos centros similares en todos los distritos de la ciudad, no solo en San Jerónimo y Polígono Sur/El Cerro. "Vamos a poner estos recursos en todos los distritos de la ciudad. Así lo vamos a hacer y nuestro proyecto es tener centros [similares] en todos los barrios de Sevilla", dijo el edil García.

En la rueda de prensa, el delegado manifestó que uno de los nuevos centros servirá para atender a "mujeres sin hogar víctimas de violencia de género o de trata" y el otro para "personas convalecientes", aquellas que salen del hospital y no tienen un lugar donde pasar los periodos posteriores a una operación, por ejemplo. "No podéis imaginar la cantidad de personas que están en esta situación. Mayores de 65 años sobre todo", dijo el edil. "Este Gobierno quiere dar solución a estos problemas", añadió.

"Se trata de personas que tienen un seguimiento y están en vías de salir del riesgo de exclusión social pero aún necesitan un acompañamiento. Se trata del último paso para la vuelta a una vida normalizada. Cada usuario tendrá un técnico de referencia. Es un modelo que ya está instaurado en otras zonas de la ciudad: hay otros dos centros como estos y no han generado ningún problema", aseguró el edil, recoge Diario de Sevilla.

Cada uno tendrá unas 25 plazas y a ellos podrán acceder quienes sean derivados de los servicios comunitarios. El presupuesto de partida para los nuevos centros, en cuyos proyectos se prevén huertos y espacios al aire libre como elementos de vida en comunidad, es de tres millones, la mitad la pone la Junta de Andalucía, mediante una subvención, y el resto el propio Ayuntamiento.

"Nuestro modelo es diferente y aplica las estrategias europeas y del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía para atender a las personas sin vivienda", defendió el edil en esa rueda de prensa. "No son centros de puertas abiertas. Se atiende a personas derivadas por los servicios sociales. Cada usuario va a hacer la labor diaria con un profesional. Nuestro modelo es la persona. No creemos en la caridad, creemos en la intervención directa con las personas. Esto nos puede ocurrir a cualquiera: olvidemos el estereotipo que muchas veces tenemos de la persona que está en la calle", reivindicó también el concejal.

Segregación social

Para la APDHA, ONG de amplia experiencia en la defensa de los más vulnerables, "detrás de la polémica decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sevilla [gobernado por el PP] subyace un modelo de ciudad que apuesta por promocionar el centro histórico de la ciudad como un lugar turístico refinado, mientras se desplazan al extrarradio y a los barrios obreros los problemas más graves".

"No parece sensato que en barrios que padecen frecuentes cortes de suministro eléctrico, graves problemas de limpieza, falta de infraestructuras y altas tasas de desempleo y precariedad sean los más adecuados para ubicar recursos destinados a un colectivo tan vulnerable", analiza la ONG.

APDHA señala también que "es urgente rescatar a los barrios obreros del abandono al que han sido sometidos por las administraciones públicas" y exige "un presupuesto suficiente para dotarlos de servicios públicos de calidad", así como "la rehabilitación de su parque de viviendas, servicios de transporte público, parques, arbolado, limpieza y centros sociales, deportivos, culturales y de ocio para una juventud que está siendo devastada por la precariedad y la falta de futuro".

"A título personal —agrega Óscar Mitillo, de APDHA, en conversación con Público— no dudaría en afirmar que la exclusión, la discriminación y la enorme brecha socioeconómica que no hace más que aumentar no son sino elementos que configuran esa segregación social en las dos Sevillas antagónicas".

En Sevilla se ha producido a lo largo de los años una concentración de servicios para personas sin hogar, sobre todo, en el distrito de la Macarena. Es una añeja aspiración de los vecinos de esa zona la descentralización en otros lugares, una cuestión asumida por todos los grupos municipales. La idea que se plantea desde la pasada legislatura es crear una red de recursos diversificada y que ocupe espacios en toda la ciudad.

"Lo estamos haciendo con estos dos nuevos proyectos y otros dos más que vendrán. No va a haber diferencia entre distritos de la ciudad. No compren la moto. Es mentira. Servicios de atención [hay] en muchos barrios, donde ya existen estos recursos. Y habrá en otros distritos de la ciudad de Sevilla", dijo el edil García en la rueda de prensa.

Sin embargo, las ONG, lamentan que no se empieza por los barrios más ricos esta descentralización. Así, para la plataforma Barrios Hartos, "la decisión [de llevar los dos nuevos centros a San Jerónimo y Polígono Sur/El Cerro] es parte de una política municipal que prioriza el centro y sus barrios privilegiados, manteniendo en el olvido a los barrios obreros más alejados".

"La seña de identidad de la clase trabajadora es la solidaridad con las personas en situación de exclusión. Las personas sin hogar merecen una atención digna, integrándose en toda la ciudad, también en los barrios de alto standing", añade la plataforma.

"Estamos hartos de que siempre se elija a los barrios obreros para instalar estos servicios, cargando sobre ellos más exclusión y desigualdad. Los barrios privilegiados cuentan con mejores servicios y recursos. La decisión del alcalde refleja claramente su intención: alejar del centro de la ciudad los problemas que genera el sistema que él, junto con el resto de la derecha, defiende", recogen en un comunicado.

"En lugar de tomar medidas contra las enormes desigualdades en Sevilla, se implementan políticas de acumulación de la pobreza y exclusión en las zonas más castigadas. Nada se hace para resolver las carencias estructurales que mantienen a estos barrios en los primeros puestos de pobreza, sino al contrario. Exigimos que se distribuyan estas instalaciones de manera equitativa en toda la ciudad, comenzando por las zonas donde mejores servicios hay, como Los Remedios, Nervión o Triana", remacha Barrios Hartos.

El Gobierno municipal del PP niega que esto vaya a ser así. El edil García, manifestó: "En esos barrios donde dicen que no se ponen, ya existen estos recursos y vamos a poner estos recursos en todos los distritos de la ciudad. Así lo vamos a hacer y nuestro proyecto es tener centros en todos los barrios de Sevilla".

En Sevilla había en diciembre de 2023, según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento, 713 personas sin hogar. De ellas, 393 personas contaban con plazas en alguno de los centros y servicios. El resto, unas 320 personas, estaban a la intemperie.

Falta de consenso

Entre las quejas de los vecinos y de la oposición está también que no se consensuó con ellos la apertura de los nuevos servicios, además de la "falta de modelo".

Ante las protestas vecinales en San Jerónimo y El Cerro, el alcalde, José Luis Sanz (PP), salió al paso: "No hay movimiento en la puerta; te derivan los servicios de emergencia social; y hay 25 plazas, no 180. Son centros que no tienen nada que ver con un albergue, no funcionan igual y son otro tipo de usuarios".

La oposición al PP discute el modelo y las formas. "El modelo que hay que seguir no es el de concentración de estos recursos, sino el de dispersión de estos recursos. No hay tampoco ninguna información. No han compartido información ni con vecinos ni con oposición. No es el modelo ni es el sitio. Estamos esperando a que nos cuenten", afirman a Público fuentes del PSOE local.

Podemos-IU ha presentado una moción sobre políticas de sinhogarismo en la que reclaman un incremento de medios y de plantillas, además de establecer cauces de comunicación con los vecinos. "Desde el Ayuntamiento hemos presupuestado 18 millones de euros para la unidad de emergencia social, diez millones más que en el anterior mandato socialista", asegura el PP.

En la moción, Podemos-IU exponen: "Tal como ocurriera hace dos años cuando el Gobierno municipal [del PSOE] anunció la creación de un centro de estas características en el Polígono Hytasa que finalmente no se materializó, las protestas ciudadanas no tardaron en organizarse".

"Nuevamente, una gestión municipal opaca que no cuenta con la participación ciudadana ha dado pie a una oleada de mensajes de odio y aporofobia, al tiempo que ha provocado un rechazo social a infraestructuras públicas que, por la naturaleza de la labor que desempeñan, deben ser bien entendidas y acogidas en los lugares donde se ubiquen", agregan en la moción.

"La elección de nuevas ubicaciones para estas dependencias debe ser evaluada detenidamente con los barrios de acogida y estudiar pormenorizadamente el impacto que supondrá en términos de reducción o incremento de la desigualdad. En este sentido se han pronunciado desde Polígono Sur y San Jerónimo, dos zonas con necesidades de transformación que presentan algunos de los indicadores de desigualdad más alarmantes", recoge la moción.

"La improvisación municipal y la falta de recursos y voluntad política para hacer frente a este problema puede generar además discursos de odio y brotes de aporofobia", lamenta también Mitillo. La ONG reclamó al gobierno municipal "más responsabilidad".