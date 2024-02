La segunda jornada de protestas de los agricultores se salda con 12 detenidos y más de 2.500 identificados

Las fuerzas de seguridad han detenido este miércoles a 12 personas y han identificado a más de 2.500 en la segunda jornada de protestas que secundan los agricultores en numerosos puntos de España, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Interior ha ofrecido estas cifras tras la reunión del Comité de Seguimiento de las protestas, con datos recabados hasta las 19.00 horas de la tarde por parte de Policía Nacional, Guardia Civil y los tres cuerpos autonómicos.

El segundo día de protestas masivas de agricultores ha ido subiendo de tono y diversificando los frentes: de los cortes de carretera del martes se ha pasado a bloquear puertos como el de Castelló, se han sumado detenciones y una vertiente online: ciberataques a webs de instituciones españolas.

Los agricultores, en su mayoría hasta ahora a título individual y convocados en redes sociales, protestan por las medidas ambientales que derivan de la legislación de la Unión Europea (UE), por la burocracia que exige la Política Agraria Común y para exigir reciprocidad en las importaciones de alimentos.

La protesta ha sido especialmente intensa en Catalunya. Allí, unos 2.000 tractores, según Unió de Pagesos, han participado este miércoles en una multitudinaria tractorada que ha llevado al centro de Barcelona el clamor del campo catalán por una situación que consideran crítica. La movilización que ha generado retenciones tanto en la capital como en muchos puntos de la red viaria catalana.

Tras partir entre las 07.00 y las 09.00 horas de lugares como Fondarella (Lleida), l'Aldea (Tarragona), Montblanc (Tarragona), Vic (Barcelona) o Medinyà (Girona), entre otros, han avanzado en marcha lenta por vías como la A2, la AP-7 o la C-17 hasta llegar a Barcelona a partir de las 14.15 horas, aproximadamente.

Una hilera de centenares de tractores ha entrado en Barcelona por la avenida Meridiana y poco más tarde otra de similares dimensiones lo ha hecho por la avenida Diagonal para dirigirse luego al centro de la ciudad y trasladar sus reivindicaciones a las administraciones públicas.

Durante el largo trayecto hacia Barcelona, la tractorada ha generado numerosas retenciones a su paso, que han llegado a los 19 kilómetros en algunos puntos como la A-2 o a AP-7, y también ha habido retenciones en vías como la N-II, la C-17 y más adelante en vías como la B-23 y la B-10, entre otras.

Las cargas burocráticas del sector, el aumento de los costes -desde fertilizantes, semillas o gasóleo, entre otros-, la falta de agua para sus cultivos o bien la competencia desleal de otros países son algunas de las quejas de los agricultores.

Reunión con Pere Aragonès

Los representantes de los agricultores se han reunido este miércoles por la tarde con Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, y con David Mascort, conseller de Acció Climàtica, Alimentació y Agenda Rural, David Mascort. Poco se ha avanzado en la reunión: al término ambas partes se han emplazado un nuevo encuentro dado que los representantes agrarios han entregado un extenso documento al Govern con numerosas medidas que reclaman.

Tras la reunión, que ha durado una hora y media, representantes de los agricultores han explicado a los concentrados en la plaza Sant Jaume que decidirán en asambleas territoriales de este miércoles por la noche si se quedan a pasar la noche en Barcelona o si inician el camino de regreso a sus lugares de origen.

No obstante, los gritos a favor de quedarse en Barcelona eran los predominantes en la plaza: "No marxarem" (No nos marcharemos), si bien había también agricultores partidarios de volver a casa esta noche.

De hecho, el Govern ha ofrecido a los agricultores y ganaderos que este miércoles han marchado hasta Barcelona dejar sus tractores estacionados en las calles de la capital catalana hasta mañana por la mañana, de modo que puedan hacer el camino de vuelta ya con la luz del día.

Aragonès ha considerado "lógico" el malestar de los agricultores, que ha dicho que tienen "toda la comprensión" del Govern al pedir "precios justos", y ha defendido acabar con la "competencia desleal" de productos de terceros países que entran en Catalunya "sin los mismos requisitos" que los productos locales, una de las demandas de los agricultores.