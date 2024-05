Solo seis de los 42 eurodiputados catalanes que ha habido han sido mujeres

En 1987, un año después de su entrada en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) –actual UE–, España celebró las primeras elecciones europeas de su historia. Hasta la inminente cita con las urnas del próximo 9 de junio, se han hecho ocho comicios de este tipo, en los que hay una única circunscripción en todo el Estado.

A la espera de lo que suceda de aquí a pocos días, de momento son 42 los políticos catalanes que han tenido un escaño en la Eurocámara, de los cuales solo seis han sido mujeres.

Pese a que inicialmente el Parlamento Europeo funcionaba como una especie de cementerio de elefantes, es decir, como una institución en la cual acababan su trayectoria política dirigentes veteranos, ya hace mucho tiempo que esto ha cambiado y en las últimas dos décadas encontramos numerosos ejemplos de personas que aterrizan en él cuando todavía no han llegado ni a los 40 años.

Además, han tenido un escaño en Bruselas –o en Estrasburgo– algunos de los líderes de los principales partidos catalanes, ya sea en el momento en el que todavía encabezaban la formación –casos de Carles Puigdemont u Oriol Junqueras– o cuando ya habían dejado esta responsabilidad.

En total, ha habido ocho catalanes en la Eurocámara en representación del PSC –escogidos en la lista del PSOE–, 12 por parte de CiU o de Junts, ocho de ERC, cinco del PP, tres de ICV y los Comuns, tres de Ciudadanos, dos del Centro Democrático y Social (CDS) y uno de Vox.

Hasta ahora, solo ha habido seis mujeres catalanas eurodiputadas

Las únicas seis catalanas que han sido eurodiputadas hasta ahora son Anna Terrón (1994-2004, PSC), Maria Badia (2004-2014, representando al PSC, partido con el cual rompería durante el procés), Concepció Ferrer (1987-2004, CiU), Clara Ponsatí (2020-2024, Junts), Dolors Montserrat (desde 2019, y que continuará puesto que lidera la lista del PP), y la republicana Diana Riba, también desde 2019 y que ahora encabeza la candidatura de Ara Repúbliques, formada fundamentalmente por ERC, EH Bildu y el BNG.

Los principales dirigentes que han pasado por Bruselas

Más allá de compartir Govern como presidente y vicepresidente entre 2016 y 2017, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tienen en común que han ocupado un escaño en el Parlamento Europeo. El incuestionable líder supremo de Junts –aunque formalmente no tenga ningún cargo orgánico al partido– ha sido eurodiputado durante la última legislatura, después de encabezar una candidatura que fue la más votada en Catalunya en 2019, con casi un millón de sufragios.

Junqueras dejará, de momento de manera temporal, la presidencia de Esquerra tras los comicios comunitarios. En 2009 había sido elegido eurodiputado, en su primer cargo institucional de proyección nacional –hasta entonces solo era concejal de la oposición en su pueblo, Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)–.

Se mantuvo en Bruselas hasta el 31 de diciembre de 2011, cuando se centró en la alcaldía, lograda medio año antes, y en la presidencia del partido, que tenía desde septiembre. Después volvería a ser elegido eurodiputado en los comicios de 2019, condición que perdería en enero de 2020 al ser suspendido por la Junta Electoral Central (JEC) a raíz de su condena en el juicio del procés.

Antoni Gutiérrez Díaz, Heribert Barrera, Raimon Obiols y Aleix Vidal-Quadras son las otras personas que han liderado un partido catalán y que en algún momento han tenido un escaño en Bruselas, a pesar de que en los cuatro casos ya no encabezaban la formación cuando lo hicieron.

Histórico del PSUC –fue su secretario general de 1977 a 1981 y de 1982 a 1986–, Gutiérrez Díaz estuvo en la Eurocámara de 1987 a 1999, ya en representación de la antigua ICV. Murió en 2006. Barrera, que murió en 2011, fue eurodiputado de 1991 a 1994, cuando también presidía el partido (1991-1995), un cargo entonces más simbólico. Antes había sido secretario general de los republicanos (1976-1987).

Vidal-Quadra dejó el PP para convertirse en uno de los fundadores de Vox

Tras 13 años (1983-1996) como primer secretario y, por lo tanto, líder del PSC, Raimon Obiols pasó al Parlamento Europeo en 1999 y estaría en la cámara durante tres mandatos, es decir, hasta 2014. En este largo periodo coincidió en la Eurocámara con Aleix Vidal-Quadras, que había sido defenestrado tres años antes de la presidencia del PP en Catalunya, como contrapartida del Pacto del Majestic entre José María Aznar y Jordi Pujol.

Vidal-Quadras acabaría dejando el partido de derechas para convertirse en uno de los fundadores de Vox, formación que también ha acabado abandonando, y recientemente se ha vuelto a acercar al PP. De hecho, en las últimas elecciones al Parlament apoyó a Alejandro Fernández.

Varios consellers y ministros

En cuanto al resto de catalanes que han tenido escaño en la Eurocámara encontramos perfiles muy diversos, entre los que hay antiguos ministros estatales o consellers del Govern. Entre los del PSC encontramos a Josep Borrell, ministro en varias ocasiones y actual alto representante de la UE para Asuntos exteriores. El ya desaparecido Josep Verde y Aldea –también antiguo diputado en el Congreso–, Joan Colom –estuvo 17 años–, el filósofo Xavier Rubert de Ventós –que murió el año pasado– o Javier López completan el listado de eurodiputados del PSC. López se estrenó en 2014, con 29 años, y después del 12J afrontará su tercera legislatura.

Comín es el cabeza de lista del partido en estos comicios y Ponsatí ha dejado la primera línea política

Por parte de la antigua CiU, además de los casos mencionados, encontramos a Carles Gasòliba (1987-2004), Joaquim Muns (1987-1989), el ex conseller de Agricultura, Joan Vallvé (1994-1999 y 2002-2004); el exsecretario general de CDC y ex conseller de Comercio con el tripartito, Pere Esteve (1999-2002); Ignasi Guardans (2004-2009), el ex conseller de Empresa, Ramon Tremosa (2009-2019); Salvador Sedó (2011-2014), Francesc Gambús (2014-2019) y con la marca de Junts los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Comín es el cabeza de lista del partido en estos comicios y Ponsatí ha dejado la primera línea política después del fracaso de la derecha liberal de Alhora en las elecciones al Parlament del 12M.

Domènech Romera, Juan Manuel Fabra y Santiago Fisas son los otros tres catalanes que han sido eurodiputados del PP, además de Vidal-Quadras y Dolors Montserrat. El divulgador científico Eduard Punset, que murió en 2019 y había sido ministro entre 1980 y 1981, fue parlamentario en Bruselas del CDS de Adolfo Suárez, como también Josep Coderch.

Raül Romeva fue eurodiputado de ICV entre 2004 y 2014, antes de liderar posteriormente la candidatura de Junts pel Sí en las elecciones al Parlament de 2015, convertirse en conseller de Exteriores, ser encarcelado por el 1-O y pasar a ser dirigente de ERC.

Romeva, que se había estrenado en la Eurocámara con 33 años, fue relevado por Ernest Urtasun, que tenía 32 cuando debutó como cargo electo en Bruselas y se estuvo allí hasta el año pasado. Actualmente es el ministro de Cultura.

Miquel Mayol, Bernat Joan, el recientemente desaparecido Josep Maria Terricabras, Jordi Solé y el ex conseller Ernest Maragall han sido los otros eurodiputados de ERC, mientras que Javier Nart, Juan Carlos Girauta y Jordi Cañas –actual cabeza de lista– lo han sido de Ciudadanos y Jorge Buxadé de Vox. Este último repite al frente de la formación de extrema derecha.