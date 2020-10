La última sesión de control al Gobierno en el Congreso antes de la moción de censura que tendrá lugar la próxima semana ha servido para caldear el ambiente político y azuzar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la derecha representada por el PP y Vox. Los líderes de ambas formaciones, Pablo Casado y Santiago Abascal, han interpelado a Pedro Sánchez en la sesión plenaria de este miércoles, donde han endurecido el tono contra el Gobierno.

El presidente del PP ha centrado su intervención en las acusaciones del juez García-Castellón contra Pablo Iglesias por el caso Dina y en la proposición de ley registrada este martes por el PSOE y Unidas Podemos para modificar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial con el objetivo de sortear el veto de los conservadores.

"Ahora que la Audiencia Nacional acusa de tres graves delitos con agravante de género a Iglesias, ¿por qué no le cesa?", ha preguntado Casado. "Amenaza con una reforma del Poder Judicial a la polaca. Mientras no retire ese atropello legal no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted. Expulse del proceso de renovación del CGPJ a Podemos, un partido que defiende a batasunos, independentistas y dictadores bolivarianos. Cese al señor Iglesias", ha insistido el líder del PP.

El presidente del Gobierno ha lamentado que "una semana más" Casado haya utilizado su intervención para "lanzar una retahíla de insultos y provocaciones" y ha reiterado, de nuevo, su confianza en el vicepresidente segundo y en todos los miembros del Ejecutivo: "Este Gobierno no tiene ni procesados ni condenados; ustedes tuvieron a siete ministros procesados y a tres ministros condenados".

En su réplica, Casado ha recordado las cesiones de los exministros Màxim Huerta y Carmen Montón y ha vuelto a insistir en que Iglesias "está acusado de tres delitos". El líder del PP también se ha referido durante su intervención al conflicto que mantienen el Ejecutivo central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid a cuenta de la gestión de la pandemia del coronavirus.

"Usted no tiene valentía para venir aquí mañana a defender el estado de alarma en Madrid", ha dicho, en referencia a que será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que informe a la Cámara Baja de las medidas adoptadas. "Retire el estado de alarma porque si no, su soberbia le va a jugar una mala pasada. En Europa ya ven este país como un Estado fallido, pero el único fallido es usted como presidente del Gobierno", ha zanjado Casado.

Sánchez pide a Casado que aclare su voto en la moción

Durante las preguntas al presidente del Gobierno, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que intervenir en varias ocasiones para acallar los gritos de las bancadas del hemiciclo. "Desde que usted lidera el PP, ha dejado de ser un partido de Estado; es un partido antisistema que no cumple la Constitución. Ha sido arrastrado por la crispación de la ultraderecha", ha defendido Sánchez, que ha interpelado a Casado por su posición en la moción de censura de Vox: "A días de la moción de Abascal no sabemos lo que va a hacer su partido. Rectifique antes de que sea demasiado tarde para usted y para su partido".

Tras Casado, ha llegado el turno de Santiago Abascal. El líder de Vox ha asegurado que no le interesaba ninguna respuesta de Sánchez ya que, a su juicio, la sesión de control al Gobierno en el Congreso "se ha convertido en una farsa" y "después de su ataque a la justicia o las faltas de respeto de su acólito al rey".

"Estamos alerta frente a ustedes, frente al retroceso en derechos y libertades y ante el gusto que han cogido por los estados de excepción. Están al frente de un golpe contra el Estado de derecho, contra el orden constitucional, contra la independencia judicial… Y por eso tendrán la moción de censura que merecen", ha defendido el líder de Vox.

"Este es un gobierno legítimo, la legitimidad no la da usted, ni Casado, si no los votos de la ciudadanía y de sus señorías de esta Cámara", ha respondido Sánchez, que nuevamente se ha dirigido a Casado para pedirle que reflexione sobre su posición en la moción de censura de la próxima semana. "Fíjese lo que está haciendo al abrir la puerta a la ultraderecha, señor Casado; reflexione. Piense lo que va a hacer en la moción de la próxima semana. Le insto a que rectifique y a que centre a su partido".