Vuelven la sesiones de control al Gobierno en el Congreso y, por ende, regresan las batallas dialécticas entre los miembros del Gobierno y los líderes de la oposición. Había tres asuntos de gran calado sobre la mesa este miércoles: la tercera ola de la pandemia, la gestión de los fondos europeos y las elecciones catalanas, cuya fecha se mantiene para el 14 de febrero. Sobre las dos primeras cuestiones, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha afeado al líder del PP, Pablo Casado, que siga con la "mala sombra" y le ha reclamado que haga una "oposición distinta, útil".

De hecho, a colación del rechazo del PP al decreto de la gestión de los 140.000 millones de euros procedentes de Europa, que salió adelante gracias a la abstención de Vox, Sánchez ha reprochado a Casado ser "tan aparentemente moderado que incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado", una respuesta que seguro no gustará a los socios del Gobierno, quienes pidieron más diálogo con ellos para no tener que necesitar el apoyo de los "reaccionarios".

Casado ha criticado que, a través de este decreto, el Gobierno "quiere repartir los fondos europeos sin control". "¿Qué voluntades quiere comprar?", ha cuestionado para continuar diciendo: "Con 700 muertos al día, cinco millones de desempleados, dos millones en las colas del hambre... declara al virus vencido y le llegan otras dos olas".

Así, Pedro Sánchez, en su primer control parlamentario de este 2021 -no estuvo en la sesión de control de este martes en el Senado-, ha ironizado con el cambio de opinión constante de Casado en relación a la gestión de la pandemia: "Critica que este Gobierno no centraliza las competencias del estado de alarma a la vez que pide más competencias para las comunidades autónomas. A usted no hay quien le entienda", ha apostillado al mismo tiempo que le ha vuelto a pedir que haga "oposición constructiva": "Infórmese y no venga aquí a decir mentiras", ha rematado.

Vox defiende lo contrario al "interés general"

Por su parte, el líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, ha atizado al Gobierno a cuenta de la mesa de diálogo sobre Catalunya, después de que este martes la mayoría del Congreso respaldara reactivar esta negociación bilateral una vez constituido el nuevo Govern surgido de las elecciones catalanas. Abascal, cuya formación volvió a emplear ayer un lenguaje bélico para hablar de la solución del conflicto político catalán, ha acusado a Sánchez de "mercadear con la soberanía nacional".

Sobre esta cuestión, el presidente del Ejecutivo ha subrayado que Vox no defiende el "interés general", ya que hace lo contrario a esto, es decir, "polarizar a la sociedad y mentir". Tampoco lo es "utilizar las redes sociales para propagar mentiras", ha insistido Sánchez. Asimismo, le ha pedido "más responsabilidad de país", después de decir minutos antes que Abascal daba lecciones de compromiso a Casado.

Nuevo debate electoral en el Congreso

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido el siguiente en abroncar a Pedro Sánchez por "considerar oportuno cambiar al ministro de Sanidad en lo peor de la tercera ola de la peor pandemia". Asimismo, sobre la candidatura de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat por el PSC, Rufián -cuyo partido se disputa la mayoría de votos con JxCat y PSC, según los sondeos- ha aventurado que el efecto Illa es "un yogurt que caduca o un desodorante".

"¿A ustedes qué les molesta más? ¿Que el señor Illa deje de ser ministro de Sanidad o candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya?"

Por último, ha acusado al PSOE de querer que se celebren las elecciones a pesar de las altas cifras de contagios en Catalunya, en contra de la opinión de la mayoría del Parlament catalán. Ha venido a decir, incluso, que es curioso que hasta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) les haya "dado la razón" en su decisión de mantener la fecha de los comicios. "Voy a ser duro porque dura es la realidad. Quizás su jueces han convocado las elecciones, pero son los catalanes los que elegirán al Govern. Y les aseguro que la Generalitat no será un despacho de Moncloa", ha aseverado.

Sánchez, por su parte, le ha preguntado: "¿A ustedes qué les molesta más? ¿Que el señor Illa deje de ser ministro de Sanidad o candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya?". Asimismo, ha salido en defensa de Carolina Darias, la nueva titular de Sanidad: "Tenemos una gran ministra de Sanidad que durante los últimos meses ha estado trabajando codo con codo con el señor Illa", ha añadido.

El presidente del Gobierno, desde su escaño, ha apostado por la candidatura de Illa, quien "vuelve a Catalunya para hacer frente a la pandemia y a superar una polarización de la sociedad catalana que solo ha traído decadencia", en relación a la gestión de los últimos gobiernos catalanes formados por ERC y JxCat. Además, ha recordado a Rufián que el propio Govern de la Generalitat convocó las elecciones, por lo que es el "único irresponsable" de la celebración de los comicios en plena tercera ola.