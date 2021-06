Nueva sesión de control al Gobierno marcada por los eventuales indultos a los políticos presos por el procés. Si bien, en esta ocasión, las derechas han aprovechado el breve encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de EEUU, Joe Biden, en la Cumbre de la OTAN para acusar a Sánchez de hacer el "ridículo" fuera de España, ironizando incluso con los pocos segundos que duró la charla entre presidentes. "Para contestar a esta pregunta tiene cinco veces más tiempo que el que usó para perseguir a Biden", ha apostillado el líder del PP, Pablo Casado.

No obstante, el cruce de reproches no se ha quedado ahí. El presidente del Gobierno ha arremetido contra Casado por las "incongruentes" palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el rey después de que matizase este lunes sus declaraciones, afirmando que Felipe VI "no es cómplice de nada". Y es que, la propia Ayuso puso contra las cuerdas a la Corona al preguntar: "¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Lo van a hacer cómplice de esto?".

También, Sánchez ha pedido al líder del PP que no de "lecciones de constitucionalismo" ante el bloqueo del partido conservador a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva caducado más de dos años y medio. En este sentido, se ha referido a la Operación Kitchen para afear el presunto uso por parte del Gobierno de Rajoy de los medios del Estado para "tapar su corrupción". Y, en última instancia, tras maniobrar para hacer fracasar la moción en Murcia, el PP ha abandonado el pacto antitransfugismo.

Con todos estos temas encima de la mesa, y ante las continuas acusaciones de Casado de "atacar" la unidad y la igualdad entre españoles por la concesión de la medida de gracia a los dirigentes presos, Sánchez ha recalcado el compromiso del Gobierno en la férrea defensa de la "unidad de España y de la Constitución". Y, frente al "indolente" Gobierno de Rajoy, con el actual Ejecutivo de coalición "se han celebrado cero declaraciones unilaterales de independencia, cero referéndums y cero ilegalidades en el Parlament catalán".

Por su parte, el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, ha renovado sus insultos hacia el presidente del Gobierno al llamarle nuevamente "mentiroso y traidor", señalando incluso que acabará sentado en el banquillo de los acusados a pesar de que la concesión de los indultos es una medida legal y legítima. "La España constitucional es todo lo contrario a lo que ustedes representan. ¿Cuál es su solución para Catalunya? ¿La de hace 80 años? Proponemos lo que dice la Constitución, la defensa de los valores constitucionales entre los que se encuentra la concordia y el reencuentro", ha rematado Pedro Sánchez.