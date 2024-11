Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en les Corts Valencianes

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece en les Corts Valencianes sobre la nueva línea de actuación de su Govern. El mandatario popular puede anunciar una remodelación del Consell, según sugirió el síndic del PP Juanfran Pérez Llorca.

"Me ha comunicado que se dan nuevas circunstancias, aparecen nuevos retos y hay que pensar en otro tipo de Consell", manifestó. Pérez Llorca dijo esto en una entrevista concedida al programa Les notícies del matí de À Punt, y recogida por Europa Press, en la que ha indicado que desconoce las personas que estarían afectadas con esta remodelación: "Realmente no lo sé. Esa potestad corresponde al presidente", indicó.

"En los próximos días, Mazón tiene intención de hacer una remodelación de su gobierno pero no sé si va a cambiar a personas de puestos, si nombrará a nuevos... Pero sí creo que habrá remodelación pronto del Consell", agregó.

El síndic, preguntado por si Mazón cuenta con el respaldo del partido en Madrid y por si éste podría dimitir, afirmó: "Nunca me han mostrado desde Madrid interés en que Mazón se fuese. Me han dado su apoyo, me han preguntado qué podían aportar y siempre ha sido una conversación cordial".

"No me planteo –ha añadido– ninguna otra posibilidad que la de que Mazón siga siendo presidente de la Generalitat. Tiene que liderar este cambio y salir adelante con la reconstrucción y nuevas medidas que mejoren la seguridad de todos los ciudadanos", contestó.