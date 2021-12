Sindicatos y empresarios reúnen a sus ejecutivas este jueves sin tener un preacuerdo cerrado sobre reforma laboral

El miércoles ha sido una nueva jornada maratoniana en la mesa de diálogo social que aborda la reforma laboral. Tras más de siete horas de reunión (que se ha prolongado entre las 16.00 y pasadas las 23.00 horas), todavía no está nada claro que pueda salir adelante un acuerdo, y desde las organizaciones sindicales se advierte de que solo habrá pacto si éste es realmente de utilidad.

Sin embargo, este jueves van a tener lugar movimientos interesantes en las cúpulas de todos los agentes sociales que podrían acercar un acuerdo (aunque ni siquiera esto está del todo claro).

Tanto CCOO como la CEOE han convocado a sus ejecutivas para este día y lo cierto es que lo habitual (y así ha sucedido en anteriores acuerdos del diálogo social) es que se convoquen para votar un preacuerdo alcanzado previamente en la mesa. UGT, hasta última hora de la noche del miércoles, no confirmó la reunión, pero apuntó que podría ser meramente informativa y no para ratificar ninguna posición ni ningún preacuerdo, "porque no hay acuerdo", aseguraron fuentes del sindicato socialista.

Por todo ello, lo que hasta ahora era lo habitual parece que no va a ser así. Fuentes de la mesa apuntan que, a diferencia de otras ocasiones, no se va a trasladar a las cúpulas un preacuerdo para su ratificación. Aunque es probable que estas convocatorias se pensaran en un principio desde la posibilidad de tener un pacto este mismo miércoles, tras la reunión se ha especificado que mientras unas van a servir para "valorar el estado de las negociaciones", otras tendrán el objetivo de informar.

Las reuniones de los últimos días han sido enormemente intensas y desde el lunes se han prolongado durante todo el día y parte de la noche. Después de cerrar un acuerdo sobre el sistema de ERTE permanentes (que se fijan como alternativa a los despidos en épocas de crisis o de grandes transformaciones económicas que afecten a sectores enteros), las negociaciones se han ido acelerando.

Los tipos de contrato (que, en principio, se van a simplificar de forma notable y van a quedar reducidos a tres: indefinido, temporal justificado y formativo) y los límites a la temporalidad han ocupado buena parte de las horas que el Gobierno y los agentes sociales han dedicado a la mesa de diálogo.

Respecto a este último asunto, se consensuó que los límites a los contratos temporales no vendrían establecidos por un porcentaje mínimo, sino que se basarían en la causalidad (la obligación de la empresa de explicar y justificar por qué se recurre a un contrato temporal y no a la modalidad indefinida, que sería la habitual) y, en determinados casos (en concreto en los contratos temporales por circunstancias de la producción para atender campañas ocasionales y previsibles) en un límite de tiempo.

Este límite de tiempo se basaría en que los contratos temporales por circunstancias de la producción no podrían superar un número de días por año. También ha centrado las negociaciones el contrato fijo discontinuo, una modalidad que se quiere reforzar e impulsar para dotar de estabilidad a los trabajadores de aquellos sectores denominados estacionales (cuya actividad es intermitente en función de la época del año).

El reequilibrio de la negociación colectiva es otro de los puntos que se ha negociado de forma más intensa; en la mesa ha quedado bastante claro que, por ejemplo, se tiene que recuperar la ultraactividad, así como que los convenios sectoriales predominan sobre los de empresa. Sin embargo, en esta última cuestión, el consenso más claro hasta el momento es que prevalecerán los salarios de los convenios sectoriales (no pudiendo estar los salarios por debajo de esos límites en los de empresa), pero no está claro que esta prevalencia afecte a otras cuestiones más allá de los suelos salariales.