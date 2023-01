Los socialistas cargan contra Feijóo por no declarar ante el juzgado en Salamanca: "Decidió darse una vuelta por FITUR"

El pasado viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaba citado a declarar en el juzgado de Salamanca por el caso que afecta a las primarias de su partido en dicha localidad y que está en los tribunales. Si bien en un primer momento el dirigente de los populares parecía dispuesto a asistir, finalmente no lo hizo. Un hecho por el que ha sido preguntada este lunes la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en rueda de prensa. "Apostar por la calidad de las instituciones democráticas es también respetar las decisiones de los jueces", ha destacado.

En lugar de la cita judicial, Feijóo "decidió irse a dar una vuelta por FITUR", según ha manifestado este lunes la portavoz del PSOE. Alegría ha aprovechado también el tema para criticar al líder del PP sobre sus incumplimientos de la Constitución. "La mejor manera de hablar de ella es cumplirla", ha dicho en referencia al bloqueo del Consejo General del poder Judicial (CGPJ).

También ha criticado la falta de transparencia de Feijóo. "Si queremos seguir mejorando la calidad institucional tenemos que empezar a dar ejemplo con uno mismo. Podría explicar de una vez si percibe o no un salario del PP", ha dicho.

"Mejorar la calidad de las instituciones es acudir al juzgado", ha reiterado de nuevo Alegría volviendo al tema de las primarias de Salamanca que afectan directamente también al actual presidente de Castilla y León, Alfonso Férnandez Mañueco.

En varios vídeos de la cita en el juzgado el pasado viernes se puede comprobar el enfado de la jueza instructora. "Si el señor Feijóo no se ha personado esta mañana, es porque no lo ha estimado conveniente, porque el que estaba citado era él, no el señor que está en frente de mí; es el PP el que entiende que no tiene que atender a la citación de este juzgado", dijo. "Es el PP el que decide que es que no tiene nada que aportar. Entonces, la persona que estaba citada, el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho no sé nada de este asunto, no puedo informarle de nada", añadió la jueza.