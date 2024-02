Sumar se lanza a por el voto de los progresistas indecisos y plantea las gallegas como una segunda vuelta del 23J

Los ejes de la campaña de Sumar Galicia estaban claros desde el primer día y el acto de este viernes, el del cierre, ha sido un ejercicio de vehemencia para reforzarlos y conseguir el objetivo planteado: la entrada del partido en el Parlamento gallego y la conformación de un gobierno progresista que saque al Partido Popular de la Xunta.

La cabeza de lista de la candidatura, Marta Lois, y el cabeza de lista por Pontevedra, Ramón Sarmiento, han cerrado su campaña en Santiago de Compostela arropados por algunas de las principales figuras actuales del espacio político al que representan: la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz; la exalcaldesa de Barcelona y líder de los comuns, Ada Colau; y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

Sumar ha planteado las elecciones gallegas que se celebran este domingo como "una segunda vuelta" de las generales del 23J y se ha lanzado de manera directa a por el voto de los indecisos progresistas que no se han decidido todavía entre las papeletas del BNG, del PSOE o de este proyecto.

"En las generales Feijóo perdió y ahora podemos derrotar al Partido Popular en Galicia después de 14 años de desgobierno; el 23J fue la primera vuelta y ahora, este 18F, vamos a por la segunda", ha defendido Yolanda Díaz durante su intervención.

La vicepresidenta segunda, al igual que Marta Lois, ha señalado que para que Alfonso Rueda deje de ser presidente de la Xunta es "esencial" que el PP pierda la disputa que mantiene con Sumar por dos escaños, uno en Pontevedra y otro en A Coruña. "El voto a Sumar vale doble, sirve para echar al PP y sirve para tener el mejor Gobierno", ha dicho Urtasun.

"Hay que expandir el voto progresista"

"El partido está completamente abierto, hay centenares de miles de personas que no saben a quién votar. Hay muchas personas que no saben cómo votar bien para el cambio en Galicia. Esto no va de pasión, va de dos escaños que nos jugamos que pueden echar al PP de la Xunta. Comprendo que mucha gente tenga dudas, pero no se resuelven concentrando el voto en dos partidos , hay que expandir el voto progresista porque no llega con dos", ha advertido Díaz.

Lois y Sarmiento han puesto en valor que Sumar "tiene el mejor programa político" y la candidata ha destacado propuestas como la inclusión de la salud mental en la cartera de servicios de la sanidad pública (en el marco de un "plan de rescate de la sanidad pública gallega"); la aplicación de la ley de vivienda y de la regulación de los alquileres en Galicia "desde el día 19 de febrero" o una fiscalidad "más justa que haga que paguen más los que más tienen".

Sarmiento se ha comprometido a seguir construyendo Sumar "más allá de las elecciones": "Nuestro compromiso es seguir pateando Galicia, seguir dando a conocer este proyecto, continuar conectando con este proyecto, como estamos haciendo en campaña, con las asociaciones de vecinos, de montes, las mujeres, las organizaciones sindicales, el mundo de la universidad… Necesitamos sellar esa alianza gallega en torno a este proyecto".

Colau ha defendido que "es fundamental ir a votar sabiendo que esto va de muy pocos votos. Necesitamos certezas y políticas concretas que nos den seguridad y nos cuiden, como es subir el SMI o una reforma laboral que acaba con la precariedad del PP".

Unos inicios difíciles para Sumar en la campaña

Sumar entró en el proceso electoral gallego de la mano de varios contratiempos derivados de no lograr sus objetivos iniciales. Por un lado, los de Díaz fracasaron en su objetivo de aglutinar en una misma candidatura a toda la izquierda alternativa debido a la ruptura con Podemos en el ámbito estatal.

Ambas formaciones se abrieron a explorar una coalición, pero la militancia del partido morado la impugnó en una consulta en la que dejaba claro su rechazo al proyecto de la vicepresidenta segunda en Galicia. Después llegó otro obstáculo a la hora de designar a la candidata.

Díaz exploró primero la opción de entregar la cabeza de la candidatura al exalcalde de Santiago de Compostela Martiño Noriega, pero su partido, Anova, rechazó de manera tajante esta opción y expresó su apoyo al Bloque Nacionalista Galego de Ana Pontón.

En ese momento, Sumar decidió que la candidata sería la entonces portavoz del grupo en el Congreso de los Diputados, Marta Lois (cuando fue designada para este puesto en el Parlamento ya se especuló con que Díaz estaría preparando su vuelta a Galicia como candidata en las autonómicas).

El Gobierno de coalición y la disputa con el PP por dos escaños: ejes de la campaña de Sumar

La campaña de Sumar ha tenido dos ejes principales. El primero, la reivindicación de su papel en el Gobierno de coalición, impulsando medidas en materia laboral (como la subida del SMI o la negociación, ahora en marcha, para reducir la jornada laboral) y en derechos sociales. En este sentido, los de Lois han propuesto medidas programáticas, si logran entrar en el Gobierno de la Xunta, como un plan de recuperación de la sanidad pública gallega, la limitación de los precios de los alquileres o mayor justicia fiscal.

El segundo eje, constante durante toda la campaña, se ha basado en el relato que afirma que Sumar será determinante para la salida del PP del poder. En todo momento se ha trasladado que Sumar se juega con Rueda dos escaños, en Coruña y Pontevedra, que provocarían la pérdida de la mayoría absoluta que los conservadores necesitan para gobernar, y la entrada de los de Lois en el ejecutivo gallego. "Si Sumar entra, Rueda cae" ha sido el lema más repetido durante estas semanas.

Las gallegas son la primera prueba de fuego para el proyecto de Yolanda Díaz tras revalidar el Gobierno de coalición con el PSOE a nivel estatal, después de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Estas autonómicas, además, se dan en mitad del proceso de construcción que Sumar está llevando a cabo para desplegarse como proyecto político, que tendrá su primer gran hito en una "asamblea fundacional" que se celebrará el 23 de marzo.

Galicia no es la primera parada de Sumar como partido, pero sí es el primer test del espacio que quedó tras la reorganización que la izquierda alternativa llevó a cabo tras el 23J, un proceso que dirigió y que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno.