Todo lo que tienes que saber para ir a votar el 18F en Galicia

El 18 de febrero Galicia celebrará sus elecciones autonómicas. Las encuestas señalan resultados inciertos que podrían dejar sin la mayoría absoluta al PP de Alfonso Rueda y permitir que una coalición de izquierdas llegase al poder. Sin embargo, nada será seguro hasta este domingo por la noche, cuando se conocerán los resultados.

Este viernes terminará la fase de campaña electoral y se abrirá la jornada de reflexión previa al día de acudir a las urnas, cuando los gallegos y gallegas podrán votar en su colegio electoral correspondiente.

Los centros estarán abiertos desde las 9.00 horas y cerrarán a las 20.00 horas, cuando comenzará el recuento de los votos. Sin embargo, las personas que deban forman la mesa electoral tendrán que presentarse a las 8.00 horas.

Para saber a qué colegio electoral se tiene que acudir, bastará con consultar la tarjeta censal enviada a través de correo postal. También se puede saber a través del buscador online del INE, indicando los datos personales necesarios en el portal web.

¿A quién puedo votar?

Los candidatos a presidir la Xunta de Galicia son seis. Por parte del Partido Popular (PP), el candidato es Alfonso Rueda; el representante del Partido Socialista Obrero Español de Galicia (PSdeG), José Ramón Gómez Besteiro; Ana Pontón es la candidata por el Bloque Nacionalista Galego (BNG); por el lado de Sumar, Marta Lois; la candidata de Podemos es Isabel Faraldo y de Vox, Álvaro Díaz-Mella.

La documentación necesaria

Una vez en el colegio electoral, será necesario presentar algún tipo de documento que sirva para identificar al votante. Entre los aceptados se encuentran el DNI original, el pasaporte, el permiso de conducir, la tarjeta de residencia o la de identidad de persona extranjera.

La Junta Electoral acepta la documentación presentada aunque esta esté caducada, siempre que contengan una fotografía de la persona que va a ejercer el voto.

Voto nulo, en blanco y abstención

Si en el mismo sobre se introducen más de una papeleta o cualquier otro objeto, o si se dibuja en ella, ese voto será nulo. Por tanto, será no válido y no beneficiará ni perjudicará a ningún partido.

Un caso distinto es el del voto en blanco, que hace referencia a un sobre sin papeleta dentro de la urna. Esta participación sí tiene consecuencias; en concreto, beneficiaría a las formaciones mayoritarias y perjudicaría a las minoritarias, ya que se considera como un voto válido.

Por último, una abstención implica simplemente no participar en los comicios, por lo que no se vota por nadie y la decisión no implica el apoyo directo o indirecto a ninguna formación política.