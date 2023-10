Sumar supedita a otro proceso de escucha la elección de su candidata a la Xunta

La política gallega lleva semanas con la mirada dirigida hacia las elecciones autonómicas y los tres partidos con representación en el Parlamento autonómico ya han puesto a sus candidatos en modo precampaña. Los comicios estaban previstos para julio, pero la expectativa es que el presidente de la Xunta y sucesor de Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda (PP), las adelante al próximo mes de marzo.

A poco meses de esa fecha, el BNG ya ha consolidado como alternativa a Rueda a su portavoz nacional y líder de la oposición, Ana Pontón, mientras que el PSOE ha señalado a su exsecretario xeral y diputado en el Congreso José Ramón Gómez Besteiro, único aspirante en las primarias convocadas por la dirección regional del partido.

Por el contrario, la izquierda alternativa, que congrega a Podemos, Esquerda Unida y parte de las mareas en torno al proyecto de la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz, sigue sin designar a su cabeza de lista a la Xunta. Y las respectivas militancias de esas formaciones, conscientes de lo complicado que va a resultar volver a la Cámara gallega tras perder sus 14 diputados en las autonómicas de 2020, empiezan a impacientarse.

En el entorno de Díaz confirman que aún no hay nada decidido sobre la propuesta de Sumar para consensuar quién podría encabezar la lista. Aseguran que por ahora están más preocupadas de armar un proyecto político sólido y un programa consensuado que de los nombres de quienes puedan encabezarlo.

"Una fase posterior"

"No dudamos de la relevancia de elegir a un candidato o candidata, pero en nuestra metodología esa es una fase posterior", explica Verónica Barbero, exdirectora general de Trabajo en el Ministerio de Díaz y diputada en el Congreso tras liderar la candidatura de Sumar por Pontevedra en las elecciones generales del pasado 23 de julio.

Yolanda Dáaz y Veronica Barbero. — Javier Vázquez / Europa Press

"Queremos establecer un proceso de escucha y debate abierto con los actores progresistas de nuestro país, estamos configurando espacios de diálogo, abriéndonos a la ciudadanía para formular una propuesta que creemos va a ser la palanca del cambio en Galicia", añade.

El Parlamento de Galicia tiene 75 diputadas. La mayoría absoluta son del PP (42), por 19 del BNG y 14 del PSOE. Las opciones de desbancar a Rueda pasan por que entre los dos últimos partidos, que gobernaron la Xunta en coalición entre 2005 y 2009 le arrebaten al menos cinco escaños al PP, o que Sumar entre en la Cámara y sume con ellos el mínimo de 38 actas.

"Las generales [Sumar fue la tercera fuerza con más de 170.000 votos, el 10,9%] demuestran que hay opciones. pero esos resultados se debieron en buena parte al tirón de Yolanda en un contexto electoral muy definido por la polarización política estatal", apunta una persona que ocupó uno de los 14 escaños que llegó a tener la izquierda alternativa en el Parlamento gallego y que pide guardar su anonimato.

Construir el perfil de la candidata

"Esos resultados no se pueden trasladar a unas autonómicas, donde buena parte de ese voto podría irse otra vez al BNG y al PSOE si no acertamos con el perfil del candidato o la candidata adecuados. Y no es fácil construir ese perfil en unos pocos meses", advierte.

El pasado sábado 14 de octubre Sumar inició su proceso de escucha con un acto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago al que asistieron, entre otros, la portavoz en el Congreso, Marta Lois; su compañera de escaño Verónica Barbero; el exasesor de Díaz en el Ministerio de Trabajo y exdiputado Manuel Lago; y el politólogo Paulo Carlos López. Sus nombres circulan en las quinielas de candidatables que circulan entre las bases.

Imagen de un acto electoral de Sumar el pasado julio en Vigo. — Javier Vázquez / Europa Press

En ese acto no estuvieron, en cambio, el coordinador nacional de Podemos, Borja San Ramón, ni la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, y el único cabeza visible de las mareas municipales fue Jorge Fernández, exalcade de Ferrol.

A la espera de que se produzca un encuentro entre todas las partes que permita acercar posiciones tanto sobre el proyecto político como por la figura de quien lo encabezará, ninguno se ha posicionado hasta la fecha.

Documento político de Podemos

De momento, Podemos Galicia, la mayoría de cuyas bases, cargos y direección se declara yolandista, aprobó sin embargo la semana pasada un documento político en el que alerta contra "las dinámicas acontecidas en las últimas elecciones generales", que el texto califica como "profundamente equivocadas y perjudiciales".

El documento supedita la aceptación de cualquier candidatura a un proceso de primarias que la legitime, y advierte de que "el peso de cada fuerza" dentro de la coalición para las autonómicas "deberá decidirse mediante voto popular, del mismo modo que las listas electorales, desde el primer al último puesto, sin vetos ni exclusiones".