El Supremo rechaza que Vox participe en los debates electorales de Castilla y León porque no tiene grupo propio

Nuevo capítulo en el culebrón de los debates electorales en Castilla y León. El Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles la medida cautelar pedida por Vox de que se le incluya en los dos debates que se van a celebrar los días 31 de enero y 9 de febrero en la televisión pública RTVE y en la privada RTVCyL, respectivamente, de cara a las elecciones a la Junta de Castilla y León del 13 de febrero.

El Supremo rechaza la petición de Vox "por no reunir las condiciones exigidas en la ley electoral de Castilla y León, al no tener grupo parlamentario propio"

Así pues, participarán en los debates los representantes del PSOE -Luis Tudanca-, PP -Alfonso Fernández Mañueco- y Cs -Francisco Igea-, por ser los únicos que contaban con grupo parlamentario propio en la legislatura anterior, como establece la ley electoral autonómica. Por tanto, el candidato de la ultraderecha, Juan García-Gallardo, no podrá participar.



El alto tribunal acuerda en un auto que no ha lugar a la medida cautelar de la participación de Vox en dichos debates "por no reunir las condiciones exigidas en la ley electoral de Castilla y León, al no tener grupo parlamentario propio".

Vox presentó un recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado día 20, que confirmó su no inclusión en debates electorales durante esta campaña y solicitó como medida cautelar que mientras se resuelve el Tribunal Supremo acordase su participación en los mismos.

"Proporcionar información compensatoria"

El Supremo, no obstante, pide a la administración electoral que asegure que las medidas compensatorias por no participar en los debates respondan a lo establecido en una instrucción de la Junta Electoral de Castilla y León de 2019.

La misma establece que se debe "proporcionar información compensatoria suficiente sobre los demás candidatos, respetando los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa".

Polémica comisión de debates

La celebración de los debates electorales de cara a los comicios del 13 de febrero se ha visto envuelta en la polémica desde el inicio. El pasado 14 de enero, la comisión de debates, que está integrada por profesionales de los medios de comunicación de la Comunidad, decidió por mayoría de sus miembros que fuera RTVCyL la que produjera los debates dejando fuera a RTVE, que se había ofrecido a organizar al menos uno de ellos.

Se da la circunstancia que la mayoría de los miembros que participaron en esa Comisión pertenecen a medios de los mismos grupos empresariales que son dueños de la RTVCyL, la televisión autonómica privada, propiedad de las sociedades Promecal -Antonio Méndez Pozo- y Edigrup -de la familia Ulibarri.

Esto llevó a que se impugnaran sus acuerdos y tomó cartas en el asunto la Junta Electoral de Castilla y León, que este lunes dio la razón en sus quejas tanto a RTVE como al Colegio de periodistas de Castilla y León. El martes, la mencionada comisión acordó, tras requerirlo la Junta Electoral, que Televisión Española (RTVE) produzca el 31 de enero la señal del primero y la privada Castilla y León Televisión (RTVCyL) la del segundo el 9 de febrero.



El historial homófobo y racista de García-Gallardo

Cuando Vox designó a Juan García-Gallardo Frings como su candidato a la Junta de Castilla y León, éste borró gran parte de sus tuits para intentar limpiar su imagen de cara a la opinión pública. Unos comentarios en Twitter homófobos, machistas y racistas que los tuiteros se apresuraron a rescatar antes de que quedaran definitivamente enterrados en el espacio tecnológico. En Tremending se hizo una recopilación de muchos de esos comentarios, que dan muestra del pensamiento retrógrado del candidato de la ultraderecha.