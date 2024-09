Tellado desvela un acercamiento al Gobierno para reformar la ley de extranjería

El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, ha confirmado este martes que el pasado 12 de agosto estuvo presente en una reunión en Madrid a tres bandas con el ministro de Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la reforma de la ley de extranjería. En ese encuentro, Clavijo "avanzó una propuesta que inicialmente fue vista con buenos ojos por parte del PP", ha desvelado Tellado.

Desde Moncloa, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ha negado esta reunión en concreto. "Han sido continuas las conversaciones con el PP y el presidente Clavijo", ha afirmado en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. Para Alegría, que no ha ahondado en el contenido de ese encuentro, "la posición que siempre ha trasladado el Gobierno ha sido de solución".

La portavoz ha incidido en que llevan más de ocho meses hablando con los grupos, "especialmente con el PP" y con Clavijo. Previamente, Alegría ha contestado al presidente canario después de que este amenazara con acciones legales al Gobierno. "Se está equivocando", ha afirmado. La portavoz ha pedido que haga todos los esfuerzos "para convencer a sus aliados del PP", ya que están cogobernando allí y fueron ellos quienes votaron en contra de la modificación de la ley de extranjería. "Menos frases hiperbólicas y más responsabilidad y altura de miras, hablamos de 6.000 niños y niñas que necesitan cuidados y atención", ha añadido Alegría.

Según ha contado el dirigente popular en rueda de prensa, cuando las capacidades de atención a los menores migrantes no acompañados de las comunidades autónomas superasen el 150%, "sería el Estado de forma directa, con instalaciones propias y sus propios recursos, quien atendería a esos menores".

Tellado asegura que Torres salió de ese encuentro con el compromiso de enviar a las partes una "simulación de datos" por territorios, pero que hasta el momento "no se ha movido ficha" por parte del Gobierno. "Por parte del Gobierno no hay ningún movimiento, no hay ningún avance", reprochó. En el PP no descartan un nuevo encuentro con el ministro de Política Territorial en los próximos días.



La situación política se ha agravado en las últimas horas, desde que este lunes el presidente del Gobierno de Canarias anunciara un "debate jurídico" para decidir si lleva a los tribunales lo que considera una "dejación de funciones" por parte del Estado en el manejo de los menores migrantes no acompañados. También pidió a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ningún menor más sin el permiso expreso de la comunidad.



A finales del mes de julio, PP, Junts y Vox tumbaron la toma en consideración de la reforma de la ley. El PP se negaba a aceptar una reubicación "obligatoria" de los menores migrantes entre comunidades y además exigía la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, declarar la emergencia migratoria "para todo el territorio nacional", reforzar el control de las fronteras marítimas o concretar el compromiso en términos de financiación por parte del Ejecutivo.

La respuesta del Ministerio de Política Territorial

Las palabras de Tellado han provocado la reacción del Ministerio de Política Territorial. Niegan de manera rotunda que existiera un principio de acuerdo con el PP. "Ojalá fuera así", señalan fuentes del gabinete que dirige Torres.

"Tellado con sus declaraciones se significa claramente aceptando que la responsabilidad de la atención a menores migrantes no acompañados es de las CCAA con el apoyo del Estado en circunstancias extraordinarias. Algo que se hubiera solucionado con la modificación legislativa que el PP se negó tan siquiera a tramitar", apuntan desde el Ministerio.

En esa reunión del 12 de agosto se plantearon, entre otros asuntos, "porcentajes de carácter ordinario y extraordinario en cuanto a la llegada de menores al territorio español", según el Ministerio. También mantienen en el Gobierno que esos criterios, los porcentajes y el posible cupo por autonomías ya están establecidos en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia, con el acuerdo vigente y unánime. "El PP plantea otras fórmulas", añaden.

Desde el Ministerio de Política Territorial recuerdan que "hay otras discrepancias, pero, en cualquier caso, el Gobierno seguirá trabajando para sacar adelante la reforma de la ley".