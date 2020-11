El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido este lunes que la parte socialista del Ejecutivo de coalición no trató de apartarlo del órgano encargado de vigilar el reparto de los 140.000 millones de la Unión Europea para luchar contra las consecuencias económicas del coronavirus. Hace unas semanas se filtró un borrador que recogía el diseño de una comisión interministerial que se encargaría del reparto de estos fondos; en el órgano no estaba presente la Vicepresidencia de Derechos Sociales, y de Unidas Podemos solo contaba con la participación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Apenas unas horas después de la filtración del borrador, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó en una rueda de prensa el diseño planteado por el texto y anunció que sería el Consejo de Ministros el órgano encargado de vigilar el reparto de los fondos, por lo que se contaría con la presencia de Iglesias y del resto de miembros de Unidas Podemos que están en el Ejecutivo.

"No me intentaron excluir, estaba hablado con el presidente desde verano. Ha habido una confusión y nunca hubo una diferencia al respecto. Por eso se explica que se corrigiera tan rápido", ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales durante una entrevista en Al Rojo Vivo. Iglesias también ha hablado sobre las relaciones en el seno del Ejecutivo, la negociación de los desahucios, la tramitación de los Presupuestos o su relación con la Casa Real.

"Es lógico en una cultura de coalición que haya tensiones, pero hay que quedarse con los resultados. Tenemos un Gobierno que está cumpliendo su programa; los gobiernos de coalición cumplen más los programas que los de partido único. Tenemos una mayoría que puede ser histórica para los Presupuestos, estamos en regular los alquileres, acabar con los desahucios sin alternativa habitacional… El Gobierno se preocupa por primera vez de gente por la que no se había preocupado ningún gobierno", ha defendido el líder de Unidas Podemos, que ha repetido en varias ocasiones que cree que el Ejecutivo aguantará hasta el final de la legislatura.

Iglesias se ha referido en concreto a la negociación que mantienen en la actualidad su vicepresidencia y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para ampliar la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. "Espero que podamos sacarlo adelante lo antes posible; hay que revisar cosas y un decreto no se hace en media hora, pero hay gente que no puede esperar y la están echando de sus casas. No podemos asumir que se estén produciendo desahucios, tenemos que darnos prisa", ha apremiado Iglesias.

También ha hablado sobre el cruce de reproches entre la ministra de Defensa y la secretaria de Estado para la Agenda 2030 a raíz de este asunto. Robles criticó que los de Iglesias no respetaran las dinámicas de coordinación y unidad de las que, a su juicio, precisa un gobierno de coalición, después de que Unidas Podemos presentara junto a ERC y EH Bildu una enmienda a los Presupuestos recogiendo la prohibición de los desahucios hasta diciembre de 2022. Las declaraciones de Robles fueron respondidas por Ione Belarra, lo que provocó un enfrentamiento en seno del Ejecutivo.

El Gobierno "sale fortalecido" de las tensiones

"El presidente del Gobierno y yo solemos reunirnos para que las aguas se calmen, y yo no voy a entrar en polémicas con ningún ministro. Los partidos del Gobierno no siempre representamos los mismos intereses ni recibimos presiones de los mismos sectores. Mi trabajo es no decir nada en público, reunirme con el presidente y conseguir que las cosas se calmen. Lo importante es un acuerdo para prohibir los desahucios", ha defendido Iglesias, que ha insistido en que el Ejecutivo "sale muy fortalecido de lo que hemos visto estas semanas".

El vicepresidente segundo ha hecho declaraciones sobre los Presupuestos, que este jueves concluyen su tramitación en el Congreso antes de pasar al Senado, y que ya cuentan con una mayoría holgada para superar todos los trámites. Iglesias ha respondido a unas palabras de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que durante una entrevista aseguró que hubiera preferido aprobar las cuentas con los votos del PP.

"Respeto la comodidad de cada cual, pero lo importante es el acuerdo (de coalición) con Unidas Podemos. Si solo presionan los de arriba, los lobbies bancarios, las empresas del Ibex y la patronal rentista, el resultado será favorable solo para ellos; es bueno que la gente se organice", ha explicado.

Sobre su papel en las negociaciones de los PGE, en las que se ha logrado obtener el apoyo de formaciones como EH Bildu y ERC, el vicepresidente ha precisado que "todos hemos hecho nuestro trabajo". "Yo defendí sacar los Presupuestos con el bloque de la investidura. Yo he hecho mi parte del trabajo, pero hay otros compañeros y compañeras del PSOE, de UP y de los grupos del bloque, que ya no es de moción de censura, sino de legislatura, que también han hecho la suya. Los PGE serán históricos, pero la alianza lo será aún más".

"El rey no tiene espacio legal para no ser neutral. No le queda más remedio, es una obligación constitucional"

Iglesias ha hablado sobre su relación con Casa Real y Felipe VI, y el viaje que realizó con el monarca a Bolivia hace unas semanas, después de que algunos medios apuntaran a que el jefe del Estado trató de vetar al vicepresidente segundo: "Leí esa noticia y no se corresponde con lo que yo viví en ese viaje. Respetamos la simbología y la legalidad de nuestro país, que es una monarquía parlamentaria. El trato fue exquisito en el viaje, y eso no está reñido con que mi fuerza sea republicana, y eso lo saben en la Casa Real".

Sobre la posición partidista que podría estar adoptando Felipe VI, el vicepresidente ha recordado las atribuciones constitucionales de la monarquía: "El rey no tiene espacio legal para no ser neutral, no le queda más remedio, tiene una obligación constitucional. Es un tema que está fuera de discusión. Dentro de mis competencias no están las relaciones con la Casa Real".

Iglesias sí que ha criticado que desde la parte del Ejecutivo que lleva las relaciones con la Casa Real todavía no se haya dado la información relativa a la huida del rey emérito Juan Carlos I, tras la publicación de varias informaciones que apuntan a la existencia de irregularidades en sus finanzas: "En el Gobierno tenemos la obligación de la máxima transparencia y no es aceptable para la ciudadanía que no hayamos dado todavía una respuesta".