Toni Nadal, nuevo fichaje de Feijóo: "Vivimos en una sociedad con menos libertad que hace treinta años"

Toni Nadal, el nuevo fichaje de Núñez Feijóo para ocupar la nueva fundación del Partido Popular, Reformismo21, ha afirmado, en la misma línea que otras personalidades vinculadas al Partido Popular, que "vivimos en una sociedad con menos libertad que hace treinta años".

"Yo, que viví los últimos años del franquismo, hay gente que hace lo mismo que entonces", espetó la nueva baza de los populares en una entrevista para Última Hora. "Vivimos en una sociedad en la que un grupo de personas pretende tutelarnos de forma constante sobre cómo tenemos que hablar, cómo debemos actuar, qué es lo que nos tiene que parecer bien y qué mal...Y a mí me gustaría vivir en una sociedad donde yo pueda ejercer mi responsabilidad y donde no se me acote mi libertad", afirmó Nadal.

Como otras personalidades afines al Partido Popular, Toni Nadal incidió, principalmente, en la libertad de expresión y en la "censura" de personas que, según su criterio, "no son las más preparadas, precisamente". "Cuando tú sabes que si expresas tu opinión te van a acribillar, la gente tiende a autocensurarse", a lo que añadiría: "Son personas que defienden la libertad si piensas igual que ellos. Me gustaría vivir en una sociedad donde no me dijeran lo que tengo que hacer, que no me regularan todo y no me impusieran su criterio".

Esta respuesta está estrechamente ligada con recientes declaraciones de distintas personalidades que han mostrado su simpatía por el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, como Mario Vaquerizo, que afirmó que "hay menos libertad que en otros tiempos", comparando los tiempos de ahora con la represión en la dictadura franquista, donde "no puedes decir lo que piensas".

Otros, como Miguel Bosé, han mostrado en prime time su descontento porque "en la Transición teníamos muchas más libertades que ahora". "Ese derecho constitucional que nos ampara a expresarnos y pensar libremente […] había desaparecido, como muchos otros han desaparecido hoy en día", afirmó el cantante, que ha entrado en polémica multitud de veces por sus declaraciones sobre la covid-19 y el control gubernamental.