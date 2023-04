Los trabajadores de la tele pública gallega protestan en Madrid contra la manipulación: "Feijóo es el responsable"

Este martes, los trabajadores de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) se han trasladado a Madrid, en una concentración frente al Senado coincidiendo con la asistencia de Alberto Núñez Feijóo al pleno de la Cámara Alta. Buscan reivindicar sus derechos como trabajadores y como ciudadanos con derecho a una información libre y de calidad en su idioma.

"Estamos en Madrid para recordarle a Feijóo que es el principal responsable de la situación en la que deja a los medios públicos gallegos", declaran desde el Comité Intercentros de la CRTVG. Una lucha que es la continuación a otras tres jornadas de huelga- 6, 24 y 25 de marzo- que provocaron la no emisión de gran parte de los programas en directo de la cadena.

Una pancarta con el lema Non máis abusos ha encabezado la concentración. Desde la dirección de la televisión se han producido abusos laborales como traslados forzosos, a modo de castigo tras reclamar el pluralismo en los medios públicos y participar en las reivindicaciones. "El objetivo es denunciar los abusos que estamos sufriendo los trabajadores de la CRTVG, consecuencia de la actuación de una dirección que tiene como único objetivo someter los medios públicos al servicio de los intereses del Gobierno del Partido Popular", declaraba Tiago Alvite, presidente del Comité Intercentros y sindicalista de la CIG.



El caso más reciente es el de Mayte Cabezas, quien contaba su situación en una entrevista a Público, hija de un guardia civil víctima del terrorismo de los Grapo, que fue trasladada forzosamente a la radio después de haber dirigido durante 30 años un programa en el canal televisivo. Una decisión que se le comunicó de un día para otro, después de que la periodista criticase en su Facebook personal cómo el PP gallego no cumplió su promesa sobre la ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. "No tenía ni idea de radio" pero "me dijeron que no había otra opción, que no podía decir nada al respecto", cuenta la afectada.

La explicación que les dan sobre los traslados es que existe un Plan Estratégico para la potenciación del Servicio Público, pero "no sé de qué manera mis 30 años de experiencia en la televisión no se utilizan en la tele y mi inexperiencia en la radio se utiliza para potenciar el servicio público", explica Mayte.

Los trabajadores de la radio y televisión gallega llevan más de cinco años luchando contra el desmantelamiento de los medios públicos. Si no se sigue la línea exigida desde arriba los periodistas son apartados. El Gobierno de Feijóo instauró en la radio y televisión pública una línea a seguir bajo los intereses del Partido Popular, a lo que hay que sumarle la precariedad laboral, el incumplimiento de la ley parlamentaria de medios, el ambiente laboral o la represión contra los trabajadores más implicados en las protestas.

"El trato en lo personal ahora está peor que nunca", afirma Manuel Pampín, periodista recién jubilado de la TVG. No se tiene en cuenta la salud mental de los trabajadores, "hay muchísimas bajas de ansiedad y depresión", tampoco se tienen en cuenta las repercusiones que pueden traer los traslados repentinos de los profesionales sin ningún tipo de explicación.

De los "Venres negros" a las huelgas

En 2018 iniciaron los llamados Venres Negros, ya van por el número 258, un acto simbólico y reivindicativo en el cual los periodistas del ente público se visten de negro y difunden en redes sociales fotos y mensajes con el fin de tener unos medios gallegos libres y sin abusos. Desde el comienzo, con la iniciativa de los Venres Negros, "las movilizaciones han ido en ascenso y así seguirán mientras la Xunta y los poderes políticos gallegos no garanticen la independencia de los medios públicos gallegos", recalca Alvite.

El cometido de estas protestas es que "los medios sirvan para el fin que fueron creados, para servir a los intereses democráticos, sociales y culturales del pueblo gallego", afirman desde la plataforma.



La nueva jornada de huelga ha provocado, de nuevo, cambios en la programación habitual. En la televisión no se ha podido emitir el programa A Revista ni los deportes como parte del informativo matinal Bos Días. Mientras que en la radio han prescindido de Pensando en ti, Ao contraaque, Diario cultural y O tempo.

Apoyo político

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha mostrado su apoyo a los trabajadores acercándose a la calle Bailén para manifestar su "solidaridad absoluta" con los periodistas gallegos. La ministra de Trabajo ha declarado que "tenemos derecho a la información veraz" y que los medios públicos deben estar "al servicio de todos y de todas, sin censuras ni usos partidistas".

También han mostrado su apoyo los senadores por las provincias gallegas del PSOE, así como Ana Miranda y Néstor Rego, del BNG y Adelina Escandell, de Esquerra Republicana-Bildu.