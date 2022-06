Juan Carlos I, "como un rey" en la televisión pública de Galicia

La Televisión de Galicia (TVG) emitió el pasado lunes por la noche un reportaje especial sobre la figura de Juan Carlos de Borbón que obvió cualquier mención a los escándalos de corrupción que rodean al exjefe de Estado y a la polémica política por su autodestierro en Abu Dabi y su negativa a explicar las ilegalidades fiscales que cometió en los últimos años.

El programa, de cerca de media hora de duración y emitido en horario de máxima audiencia, fue anunciado en los días previos como el "estreno mundial" de un documental "único" que prometía "detalles inéditos" de los viajes del rey a Galicia. Pero no consistió más que en un publirreportaje laudatorio con imágenes de archivo ya emitidas, enlazadas por una locución en off y sin testimonio o referencia alguna a las críticas que han provocado las actuaciones del emérito, su salida de España hace dos años y su reciente regreso para regatear en Sanxenxo antes incluso de visitar a su familia.

Bajo el título Mi último verano en Sanxenxo, el especial no está firmado por ningún profesional de la televisión pública autonómica, ni se reflejó en los títulos de crédito alusión alguna a su autoría, ni a quien lo ideó, produjo y dirigió.

Tras narrar los beneficios que supone para Sanxenxo que el emérito escoja la localidad para sus ratos de ocio y glosar la vida campechana que él y su grupo de amigos llevan en la villa cuando están de regatas, el documental despacha cualquier mención a la polémica explicando, a diez minutos del final, que el retorno de Juan Carlos de Borbón había desatado "una especie de porra colectiva donde todo el mundo se mojó". Pero no sobre lo idóneo de su visita, sino "sobre lo que iba o no iba a hacer en el mar".

"El viento, la edad... Todo eran incógnitas", dice la voz en off. Sobre las cuentas ocultas en Suiza, las comisiones por el AVE a La Meca, su relación con las dictaduras del Golfo Pérsico, las investigaciones de la Fiscalía y la Agencia Tributaria y el viralizado "¿Explicaciones, de qué?", ni una palabra. Tampoco sobre el malestar generado en el entorno de su hijo, el rey Felipe VI, por la falta de tacto y discreción con que el emérito gestionó su primer regreso a España.

Entre imágenes viejunas con Manuel Fraga y el exconselleiro José Cuiña, fallecidos hace diez y quince años, respectivamente, el documental de la TVG sí habla de la gorra de navegante y de los pantalones rojos del exmonarca, de las cenas con churrasco y del rodaballo fresco que le sirvió una pescantina local en la casa de su amigo Pedro Campos, quien, por cierto, también le compró un colchón nuevo para sus pernoctas en su chalé, cuyo portón, según el especial, "ya es casi tan famoso como el de Cantora", el cortijo de la tonadillera Isabel Pantoja.

Pedro Campos, empresario, regatista, presidente del Club Náutico de Sanxenxo y amigo y anfitrión del emérito, es la principal fuente del reportaje de la TVG, que también hace un ejercicio de desagravio con su figura explicando durante varios minutos sus éxitos deportivos y empresariales en el mundo de la vela; y lo honorable de su linaje y alcurnia: el documental recuerda que era sobrino del expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, y que su primera boda, con Juan Carlos como testigo, fue "una ceremonia de esas de alta sociedad" (sic).

Juan Carlos de Borbón, a bordo del 'Bribón V' el pasado 21 de mayo en Sanxenxo. — Raúl Terrel / Europa Press

Después de recordar cómo una periodista de un programa vespertino de la TVG le regaló al rey a las puertas del Náutico de Sanxenxo unos zuecos artesanales serigrafiados con su rostro y el de su esposa, el documental se cierra con una última frase en off: "Está por ver cuándo y como volverá a esta villa de [la comarca de] O Salnés, donde parece disfrutar de la vida como un rey".

Público ha preguntado a la dirección de la Corporación da Radio e Televisión de Galicia (CTVG) por los criterios informativos que llevaron a ocultar a los telespectadores las críticas a Juan Carlos de Borbón. "Las decisiones editoriales y de programación son potestad de la CRTVG y de sus profesionales. Ante un hecho noticioso como fue la visita del rey emérito a Galicia -la primera vez que volvía a España después de dos años- el criterio de los servicios informativos y de contenidos fue que este hecho era merecedor de un programa especial", dice la empresa pública.

La CRTVG no ha respondido en cambio a las preguntas expresas de Público por qué emitió el especial tres semanas después de la visita -justo el día en que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba que se verá con Felipe VI- ni por qué no consideró noticiosa la polémica política en torno al retorno del exjefe del Estado, ni por qué en los créditos del documental no aparece referencia alguna a su autoría ni a la participación de un sólo profesional de la compañía.

Para la oposición, el reportaje es reflejo de la "manipulación​" continua y sostenida en el tiempo de los contenidos informativos de la Televisión de Galicia y la Radio Galega.

Según María Albert, vocal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la Comisión de Control de la CRTVG del Parlamento de Galicia, constituye una muestra más del "ninguneo" de la dirección hacia la independencia y la pluralidad informativa y el enorme "nivel de deterioro" en las relaciones laborales que padecen sus profesionales.

Noa Díaz, portavoz del PSOE en la citada comisión, asegura por su parte que en la CRTVG "no es que no haya criterio, es que ya ni siquiera existe un mínimo control", y recuerda que el 94% de los 121,6 millones de presupuesto de la compañía proviene de las transferencias directas de dinero público de la Xunta.

"Han puesto los medios públicos al servicio del poder, y eso no se puede financiar con el dinero de los ciudadanos", advierte Díaz, quien anuncia que su grupo presentará una pregunta en la Cámara gallega para interesarse por los criterios bajo los que se decidió la producción y emisión del documental.

Público ha intentado obtener una valoración del movimiento Defende a Galega, la plataforma de trabajadores de la CRTVG que desde hace cuatro años se movilizan en contra de la manipulación y en defensa de la independencia de los profesionales de los medios públicos. Al cierre de esta edición este diario no había obtenido respuesta.

El último especial de características similares que emitió la TVG fue Amancio Ortega, ¿quién es ese hombre?, programado el pasado 14 de abril

Si quieres ver el reportaje completo sobre Juan Carlos de Borbón en la web de la TVG, pincha aquí.