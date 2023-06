El TSJA devuelve la causa por el secuestro de Maracena al juez por "prematura"

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado un severo toque de atención al magistrado Josep Sola, que levantó el secreto de sumario del secuestro de Maracena a tres días de las municipales del pasado 28M.

Los magistrados han acordado, a través de un auto notificado hoy a las partes, devolver la causa al juzgado para que "continúe la investigación", según indicó en un comunicado. El TSJA cree que el juez les envió de forma "prematura" el caso, que generó una gran polémica a escasas horas de votar por la acusación contra el exalcalde de Maracena, Noel López, hoy aforado como diputado autonómico y secretario de Organización del PSOE, como presunto "inductor" del secuestro.

Los magistrados consideran que el juez no agotó la práctica de diligencias imprescindibles "para la corroboración de los hechos expuestos como constitutivos de delito". Por ello, le ordenan que continúe con la investigación, "sin perjuicio que pueda, en su caso, remitir nueva exposición razonada a este Tribunal Superior, una vez practicadas las diligencias necesarias, esenciales e imprescindibles".

El auto del TSJA es muy claro. Establece que en el caso de que haya aforados no aforados como presuntos implicados, como es el caso, "se viene a exigir que los indicios surgidos tengan "cierta solidez", mayor que en el caso de que haya una acusación se produzca solo contra un aforado, cuando existe entonces "mayor proclividad a asumir desde los primeros momentos la competencia".

Y luego expresa con toda contundencia: "El análisis de la exposición razonada, en relación a la documentación recibida nos posibilita afirmar, y en ello coincide el Ministerio Fiscal, que no se han agotado las necesarias diligencias de investigación que permitan afirmar con la claridad necesaria en este momento de la investigación, al menos indiciariamente, los hechos que han sido atribuidos a la persona aforada Noel López, en los términos contenidos en dicha exposición, debiendo continuar la investigación con la practica de diligencias de investigación esenciales no practicadas".

Agregan los magistrados: "La competencia se fija cuando se comprueba que existen indicios sólidos de responsabilidad frente a un aforado. No basta cualquier sospecha o conjetura. No son suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones no constatadas. No es suficiente por tanto que aparezca mencionado un aforado o que se aventure la posibilidad de que en el curso de la investigación surjan datos incriminatorios más robustos contra él. Es necesario que se detecten indicios de responsabilidad que conlleven la necesidad de dirigir el procedimiento contra el aforado".

Un encuentro clave

El tribunal coincide así con la Fiscalía Superior de Andalucía, que en un informe enviado al TSJA, había pedido que ordenase al Juzgado que tomara declaración como investigados a la exalcaldesa del municipio, Berta Linares, y al concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, a quienes el secuestrador, entonces pareja de la regidora, hoy expareja, señaló en su declaración judicial como "inductores", igual que a López. Y si hubiera versiones contradictorias, como habrá, la Fiscalía solicita que se lleve a cabo un careo entre ellos.

Así, para el TSJA no se han agotado "las necesarias diligencias de investigación que permitan afirmar con la claridad necesaria en este momento de la investigación, al menos indiciariamente, los hechos atribuidos a la persona aforada y de forma derivada a los otras dos personas no aforadas".

En concreto, el Ministerio Público había reclamado que se investigase, especialmente, una presunta reunión preparatoria en la Taberna del Ángel en la que el secuestrador, Pedro Gómez, aseguró que se había ideado el rapto de Vanessa Romero, una edil que, según los escritos judiciales, tenía malas relaciones con Linares y el anterior alcalde.

En el maletero de Romero, la edil secuestrada, se encontraron expedientes que ahora investigan la guardia civil y el juzgado por si hubiera en ellos alguna ilegalidad y que supuestamente fueron los que provocaron fuertes desencuentros en el Ayuntamiento.

El juez no pudo demostrar que ese encuentro en la Taberna del Ángel se produjera porque el dueño del establecimiento declaró que no los había visto juntos ahí y tampoco obtuvo del análisis de los móviles pruebas definitivas de que en efecto hubieran coincidido en ese lugar.

La acusación contra López se basa fundamentalmente en el testimonio del secuestrador, en lo que pasó tras el secuestro, y en esa reunión que no se ha logrado probar que existiera. "No obstante, concurren indicios relevantes para no excluir la necesidad de esclarecer" lo que pasó, concluyó el magistrado en el auto en que exponía a tres días de votar las razones por las que pretendía elevar, como hizo después, en un escrito posterior, el caso al TSJA.

"Desafortunada" decisión

El juez del caso Maracena es el mismo que admitió a trámite una querella del juez Piñar, que condenó a Juana Rivas, contra su abogado y ordenó identificar a cien periodistas.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ya había calificado en una entrevista reciente en 7TV la decisión del juez Sola, de levantar el secreto de sumario a tres días de votar de "desafortunada". "Son decisiones autónomas de cada juzgado y yo me entero por la prensa", dijo.

Del Río consideró en esa entrevista que los jueces deben quedar al margen de los procesos electorales: "Mi forma de conducirme siempre, la forma que yo he exteriorizado y que he hablado con muchos compañeros, es intentar en la medida de lo posible que lo que se puede hacer pasado mañana, si es posible, que se haga fuera de un contexto electoral. Eso sería lo que yo haría".