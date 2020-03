Unidas Podemos y ERC cuelan los escándalos de la Corona en el Pleno por el coronavirus

La sesión plenaria de este miércoles en el Congreso ha tenido un protagonista claro, el Covid-19, pero los grupos parlamentarios no han olvidado los escándalos que han provocado una importante crisis en la monarquía española y que se han revelado en plena crisis del coronavirus.

Los portavoces de Unidas Podemos y de ERC en la Cámara Baja, Pablo Echenique y Gabriel Rufián, han aprovechado sus intervenciones para poner de relieve la crisis de la Corona y la necesidad de investigar todo lo relacionado con las finanzas del rey Felipe VI y de su padre, Juan Carlos I.

El primero en intervenir ha sido el diputado de Podemos, que ha explicado que esta emergencia sanitaria pone de manifiesto lo que es la "patria": "La patria no es un himno, no es una bandera, no es, hoy menos que nunca, un rey", ha asegurado Echenique.

"Lo que nos están diciendo los balcones y las ventanas es que la patria es la gente que vive y trabaja en nuestro país y las instituciones públicas comunes de todos que esa gente ha conseguido construir para cuidarnos y protegernos entre nosotros, especialmente a los más vulnerables, especialmente cuando vienen mal dadas", ha sentenciado.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha finalizado su intervención durante el Pleno del Congreso convocado por la crisis del Covid-19 recordando que la crisis del coronavirus no puede servir de "cortina de humo" para tapar los últimos escándalos publicados sobre la monarquía y sus finanzas. "Finalizo mi intervención con una advertencia para aquellos que están utilizanco la crisis sanitaria como cortina de humo: investigaremos hasta el último euro del business con sátrapas saudíes".

El diputado se refería de esta manera a las informaciones que apuntan a la existencia de una sociedad offshore de Juan Carlos I en la que supuestamente ingresó 65 millones de euros del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Lucum, nombre con el que se bautizó a la sociedad, tendría como beneficiario al actual rey, Felipe VI, que tras desvelarse este dato optó por anunciar que renunciaba a la herencia de su padre y que le retiraba la asignación constitucional.

ERC mantiene contactos desde la pasada semana con otras siete formaciones políticas para encontrar vías de investigación de las finanzas de la Corona, después de que PSOE, PP y Vox vetaran la apertura de una comisión de investigación sobre este asunto en la Mesa del Congreso.