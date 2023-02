El viaje de Ramón Tamames desde el PCE a Vox, un dirigente que "nunca fue marxista"

El nombre de Ramón Tamames ha irrumpido con fuerza en la vida política española. Lo hace pese a que el economista e historiador, de 89 años, lleva retirado de la primera línea desde hace varias décadas. Él es la persona que ha elegido Vox para presentar su moción de censura contra Pedro Sánchez. Tras unas semanas de decisión, aceptó finalmente este martes la propuesta del partido de Santiago Abascal. La formación ultraderechista confirmó poco después la moción, que se registrará el próximo lunes 27. La elección de Tamames llama la atención especialmente por sus comienzos en la política. Durante el franquismo militó en el PCE en la clandestinidad.

Tamames, aún en el PCE, fue además diputado en el Congreso, luego concejal y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid junto a Enrique Tierno Galván. El partido lo abandonó en 1981 para fundar la Federación Progresista, una formación que iba a participar en la creación de Izquierda Unida (IU) en el año 1986. Duró poco, ya que al año siguiente la Federación Progresista abandonó la coalición de izquierdas. Su etapa política a nivel partidista culminaría con un breve periodo en el Centro Democrático y Social (CDS).

"Tamames no sabe dónde se mete pero tampoco Vox sabe dónde se mete", advierte Cristina Almeida. La histórica abogada compartió grupo político con él en el Ayuntamiento de Madrid entre los años 1979 y 1981, antes de la salida de ambos, por diferentes motivos, del PCE. En conversación con Público, Almeida resalta el carácter "indomable" de Tamames durante toda su vida política. También en estos momentos. Por eso la advertencia hacia Vox si sigue adelante con su moción de censura.

El candidato para la moción de censura de Vox fue un miembro destacado de la oposición al franquismo. No en vano fue detenido y encarcelado en 1956. Tras su salida de la cárcel ingresó en el PCE, del que llegó a ser miembro del Comité Ejecutivo en 1976. Ese mismo año también pasó algunas semanas detenido en la cárcel de Carabanchel.

A Almeida no le cuesta reconocer los méritos de Tamames en la que compartieron actividad política. "Él era una persona con mucha iniciativa y capacidad de trabajo. Era una persona con un actividad casi tan importante como la del alcalde Tierno Galván. Yo le tenía mucho respeto, igual que cuando estaba en el PCE era una persona con mucha conciencia antifranquista. Es algo que he reconocido siempre", afirma la abogada.

Su excompañera señala que cuando se fue del PCE, a pesar de participar en la formación de IU, "se empezó a desdibujar". "Todo el mundo tiene derecho a cambiar de ideología pero no me siento identificada ya con él ni mucho menos. Lo que más fastidia es que lo lleven casi como un mérito por esa etapa cuando le llevan por el contrario y lo que quieren en Vox es aprovechar esa etapa. No se va dejar dominar por nadie. Puede ser tremendo", concluye Almeida.

Otra persona que también tuvo relación con Tamames es Manolo Monereo. Otro histórico dirigente del PCE, cuya última etapa política tuvo lugar en Unidas Podemos y cerca de Pablo Iglesias. "En general mi impresión de aquella época no es mala, es más bien contradictoria", afirma en conversación con este medio. "Él no era marxista bajo ningún punto de vista", añade. Pese a ello, Monereo "lo leyó mucho" en aquella época. "Era un regeneracionista antioligárquico", afirma.

Las posturas de Tamames, según Monereo, tenían que ver con una oposición a toda la historia de los Borbones y la significación que tuvo la oligarquía con ella. "Aprendimos de él un mensaje que tenía mucho mas que ver con Joaquín Costa que Dolores Ibarruri", afirma el exdiputado de UP. "Algunas veces se lo comenté, que me parecía contradictorio y poco útil que estuviera él en el PCE porque podía haber ayudado mucho mejor al PCE si hubiese montado un partido político para que gente que no era marxista pero que eran demócratas radicales como él pudieran estar y no terminaran en el PSOE", recuerda también Monereo.

Para el exintegrante de IU y de UP, "en esa época Tamames cumplió su papel con dignidad". Y destaca por ejemplo cómo considera que fue "pionero" en asuntos como el ecologismo. Así como un "papel interesante" en la lucha contra la OTAN y en la creación de IU, "siempre con su peculiar estilo y como un economista competente". Por ejemplo, destaca algunos libros suyos como La Oligarquía financiera en España, publicado en el año 1977. "Un libro fantástico que denuncia todos los grupos de poder económicos y su inmensa trascendencia en España", afirma Monereo.

Pero el viaje político de Tamames ha acabado, de momento, en Vox. La deriva, en todo caso, empezó antes de forma progresiva. Acercándose a medios de comunicación conservadores, por ejemplo. "Ha tenido una deriva, más que una deriva simple de izquierda a derecha, contra sí mismo en lo que él fue. Fue una persona que reclamó una España contra esa misma oligarquía, contra el enorme peso de los poderes económicos tradicionales, contra la monarquía . Él fue un intelectual regeneracionista democrático. Y un economista competente. Lo que veo es una contradicción consigo mismo, no tanto con su posición político ideológica sino como su posición intelectual y como pensador social", concluye Monereo.