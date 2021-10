Las víctimas de ETA piden a Otegi que dé un paso más

Diferentes víctimas de ETA consideran insuficiente la declaración del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la que muestra su pesar por el sufrimiento ocasionado por ETA, "que nunca debió haberse producido", y reclaman "más hechos", como que exija el fin de los homenajes a etarras y que los presos colaboren con la Justicia.

Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez, máximo responsable de Sortu, han dado a conocer una declaración solemne en la que muestran su reconocimiento a las víctimas por el sufrimiento causado.

Aunque se han aplaudido estas declaraciones de reconocimiento, algunas asociaciones de víctimas del terrorismo han pedido a Otegi que dé un paso más. Es el caso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), El colectivo de víctimas del terrorismo (Covite) y la asociación de víctimas Dignidad y Justicia.

De palabras a acciones, sino "de nada sirve"

El colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha recordado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que la izquierda abertzale (IA) "tiene pendiente condenar el terrorismo y desmarcarse del fanatismo.

En este sentido, ha considerado "necesario" que la IA "traslade sus palabras a acciones", porque "de nada sirve" que pidan perdón a las víctimas de ETA por el sufrimiento causado si siguen "apoyando y organizando" 'ongietorris' a expresos de ETA, "si no condenan todas las agresiones por motivos ideológicos y políticos que todavía ocurren" y "si no dejan de llamar 'gudaris' y 'presos políticos' a los asesinos de la banda terrorista", así como de pedir su excarcelación e impunidad".

En un comunicado, Covite ha reconocido "que ha habido un salto apreciable en el discurso del líder de la izquierda abertzale respecto a las víctimas de ETA", puesto que "nunca había pedido perdón a las víctimas en los términos en los que este lunes lo ha hecho".

No obstante, ha recordado a Otegi que "tiene pendiente condenar el terrorismo y desmarcarse del fanatismo". "La izquierda abertzale ha reconocido que ETA causó dolor a sus víctimas, cosa que hasta ahora no habían hecho, pero no asumen la responsabilidad que tuvieron ETA y la izquierda abertzale a la hora de causar ese dolor, y tampoco reconocen que si duró tanto tiempo fue responsabilidad única y exclusivamente suya", han destacado desde Covite.

"No se puede reconocer el sufrimiento causado sin reconocer y condenar las razones y aquello que lo ha provocado", ha declarado Folguera

Además, el colectivo ha censurado que el dirigente de EH Bildu "no hace ninguna enmienda al fanatismo y al proyecto político que sustentó y legitimó a ETA durante décadas y que es, precisamente, el origen del daño y del sufrimiento provocado a las víctimas". "No se puede reconocer el sufrimiento causado sin reconocer y condenar las razones y aquello que lo ha provocado", ha añadido.

A juicio de Covite, "Otegi y los suyos siguen sin rechazar la identidad nacionalista excluyente por la que ETA y sus cómplices políticos y sociales persiguieron, hirieron y mataron". Por ello, ha opinado que "de nada sirve que desde la izquierda abertzale expresen sentimientos de pesar respecto a las víctimas de ETA sin un repudio y una impugnación categórica de ETA, puesto que la identidad de ETA es la historia de su legado criminal".

"Es necesario que la IA traslade sus palabras a acciones"

Además, ha destacado que "las víctimas están en la razón de ser de ETA y por ello deben condenar sin paliativos todo lo que significó ETA para resultar creíbles en su declaración". Por último, desde Covite han incidido en que "es necesario que la IA traslade sus palabras a acciones".

En este sentido, ha advertido de que "de nada sirve que pidan perdón a las víctimas de ETA por el sufrimiento causado si siguen apoyando y organizando homenajes a etarras muertos o a su salida de prisión, si no condenan todas las agresiones por motivos ideológicos y políticos que todavía ocurren en el País Vasco y en Navarra, y si no dejan de llamar 'gudaris' y 'presos políticos' a los asesinos de ETA, así como de pedir su excarcelación e impunidad".



Exigir a los miembros de ETA que colaboren con la justicia

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su consejero Miguel Folguera lamenta que Otegi no haya aprovechado esta ocasión para asumir y condenar el papel de la izquierda abertzale como "altavoz político" de ETA.

"Si su pesar y dolor por el sufrimiento causado es real, lo que deben hacer es pedir a los presos que colaboren con la Justicia", ha subrayado Folguera sobre la declaración de EH Bildu y Sortu hecha pública este lunes con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Aiete y del fin de la violencia de ETA, en la que han lanzado un mensaje específicamente dirigido a las víctimas.

"Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete", sostiene la declaración.

"En las palabras de Otegi hay una novedad evidente"

Unas palabras que para la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, suponen un "salto cualitativo" en la admisión por parte de Otegi de que el dolor padecido por las víctimas de ETA "nunca debió haberse producido".

"Evidentemente, en las palabras de Otegi hay una novedad evidente" ha admitido Ordóñez, quien ha constatado la existencia de "un salto cualitativo" porque "está reconociendo el daño personal causado por ETA a las víctimas y que ETA nunca debió de haber existido". "Eso está bien y lo valoramos positivamente", ha dicho.

Ordóñez se suma a la petición de que el líder de EH Bildu traduzca esa afirmación en "hechos"

Ahora bien, Ordóñez se suma a la petición de que el líder de EH Bildu traduzca esa afirmación en "hechos". "Para creernos sus palabras éstas tendrán que venir traducidas a hechos y tendremos que ver ese cambio inmediatamente: dejar de llamar presos políticos a los asesinos presos de nuestros familiares, dejar de pedir la excarcelación de los asesinos de nuestros familiares que están en la cárcel y que cesen inmediatamente los homenajes", ha recalcado Ordóñez.

"Él está reconociendo el daño personal, pero ETA lo que ha causado durante 40 años de terror, además de un daño personal, ha sido un daño social y un daño político que es muy importante también y que le queda por reconocer", ha concluido.

"Mi padre ha ganado", "no han podido con él"

Los comentarios de Otegi han llegado a los familiares de las víctimas. El

hijo de Agustín Ibarrola, uno de los artistas amenazados por ETA durante décadas y que sufrió, en persona y su obra el golpe de la banda en infinidad de ocasiones boicoteando sus obras, ha declarado a título individual sobre las declaraciones.

"Mi padre ha ganado", ha asegurado, "ha ganado porque esa declaración es la constatación de que no han podido con él y eso es algo que desde el punto de vista de un hijo es una demostración de que la resistencia, el no dejarse avasallar ni por unos ni por otros, ha triunfado. No han logrado, en definitva, callarle porque durante años fue una pelea constante contra la gente, contra quienes le querían silenciar", ha dicho José Ibarrola en declaraciones recogidas por CadenaSer.

"Un perdón que no se cree nadie"

Más crítico se ha mostrado con al declaración de la Izquierda Abertzale el presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, Dani Portero, quien ha tachado de "mentira" las disculpas. "Lo que busca es la que equidistancia entre víctimas y verdugos", pretendiendo "normalizar" la actividad de ETA a través de "un perdón que no se cree nadie".

Asimismo, Portero ha subrayado que las palabras de Arnaldo Otegi son producto de un gesto exigido por el Gobierno. "Le están acercando a los asesinos a su tierra y, a cambio, hace este gesto. El PSOE sigue negociando con ETA a través de Bildu", ha aseverado.

"Más allá" en asumir responsabilidad

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa calificó de "paso pequeño" la declaración del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la que muestra su pesar por el sufrimiento ocasionado por ETA, "que nunca debió haberse producido", y le pidió que "vaya más allá" y se exprese "en la primera persona del plural".

"Falta la primera persona del plural (...) Tienen que ir más allá para cubrir todas las barbaridades que organizaron durante tantos años y en plan totalitario contra la sociedad", dijo a Efe Pagazaurtundúa en una valoración telefónica desde Estrasburgo (Francia), donde hoy viajó para asistir al pleno de la Eurocámara. De esta manera, la eurodiputada vasca se expresó en la misma línea que diferentes víctimas de ETA que, al igual que ella, consideran insuficiente la declaración del coordinador de EH Bildu.

"No se puede ir tan tímido en lo que se refiere a las víctimas, que quieren que se tape, y de político con los presos" etarras, señaló Pagazaurtundúa, ella misma víctima de ETA y una de las personalidades más destacadas en el movimiento cívico que apoya a las víctimas del terrorismo en España.

"No se puede ir tan tímido en lo que se refiere a las víctimas", ha señalado Pagazaurtundúa

Para la eurodiputada, una activa promotora de los derechos de las víctimas del terrorismo en la Unión Europea (UE), "si asumes la parte de los presos, tienes que asumir lo que los presos han hecho".

En su opinión, los miembros de EH Bildu "van de lobbystas de los presos de forma acrítica", defendiendo sus derechos y organizando homenajes, y ahora lamentan el sufrimiento de las víctimas de ETA "con la boca pequeña" y por eso, para ella, "se quedan a medias". "Es un paso pequeño, no es suficiente para quitar la intoxicación" que, a su juicio, provocan en la sociedad vasca y española, y que "no cubre" su propia responsabilidad de lo que pasó.

Otegi y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, leyeron hoy una declaración "solemne" en San Sebastián, en el mismo escenario en el que se celebró, hoy hace diez años, la Conferencia de Aiete, a la que siguió dos días después el anuncio del fin de la violencia de ETA.

La denominada "Declaración del 18 de octubre" consta de cinco puntos, el tercero de los cuales hace referencia a las víctimas y asegura que "transitar hacia una paz justa y duradera" necesita del reconocimiento y reparación de "todas las víctimas"